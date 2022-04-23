«Арсенал» — «МЮ», «Бавария» — «Боруссия» Д и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 23 апреля.

Где покажут матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»?

На что ставить в футболе 23 апреля

В субботу традиционно много матчей. Стартует очередной тур РПЛ, сегодня 3 встречи. В битве аутсайдеров «Урал» принимает «Уфу», очень важный матч и для тех, и для других. «Локомотив» встретится с «Нижним Новгородом», а «Сочи» сразится с «Ахматом».

В Англии «Арсенал» принимает «МЮ». Лондонцы после победы над «Челси» серьёзно повысили шансы на место в Лиге чемпионов. А вот для «Юнайтед» это едва ли не последний шанс вмешаться в борьбу за топ-4. Может быть, назначение Эрика тен Хага взбодрит команду? Ну а в битве за чемпионство «Ман Сити» сделает очередной шаг, если обыграет «Уотфорд».

Где смотреть матч «Бавария» — «Боруссия Д»?

В Германии уже сегодня может определиться чемпион. За 4 тура до финиша «Бавария» опережает «Боруссию» из Дортмунда на 9 очков, и им предстоит очная встреча. Нагельсман и компания провалились в Лиге чемпионов, самое время реабилитироваться перед болельщиками. «Лейпциг» вот только победил «Унион» в полуфинале Кубка Германии, а теперь вновь встретится с этой командой в чемпионате. «Байер» Лунёва и Азмуна играет на выезде с «Фюртом».

В Италии Алексей Миранчук и «Аталанта» гостят в Венеции, а главный матч дня «Интер» — «Рома». Миланцы, пожалуй, главные претенденты на скудетто, но Жозе Моуринью может их притормозить.

В Испании узнаем обладателя Кубка, в финале встретятся «Бетис» и «Валенсия». Ну а во Франции Александр Головин вместе с «Монако» на выезде сыграет с «Сент-Этьеном».

На что ставить в хоккее 23 апреля

Суббота – традиционно лучший день для любителей НХЛ, которые не готовы проводить ночи напролёт за трансляциями.

Борис Михайлов раскритиковал ЦСКА за слабую подготовку к третьему матчу с «Металлургом».

В 19:30 мск начнутся матчи «Баффало» — «Айлендерс», «Детройт» — «Питтсбург» и «Нью-Джерси» — «Каролина». Ещё через пару часов на лёд выйдут «Бостон» и «Рейнджерс». А уже в ночь на воскресенье ещё 8 встреч.

На что ещё ставить 23 апреля

На теннисном турнире в Белграде в полуфиналах сыграют россияне. Карену Хачанову будет противостоять сам Новак Джокович, а Андрей Рублёв встретится с Фабио Фоньини.

В НБА очередные матчи плей-офф. «Филадельфия» ведёт в серии с «Торонто» 3-0 и уже сегодня может всё закончить для канадской команды. «Даллас» ведёт в противостоянии с «Ютой» 2-1 и готов к возвращению в строй Луки Дончича. «Бруклин» попробует размочить счёт в серии с «Бостоном», тут пока 0-2. Ну а «Миннесота» на своей площадке попробует выровнять равновесие в игре с «Мемфисом». В третьей игре гостям удалось отыграться с -26, теперь «Гриззлиз» впереди 2-1.

В плей-офф Единой лиги ВТБ «Зенит» сыграет с «Енисеем», а УНИКС – с «Автодором».

Черданцев: у «Зенита» могут начаться психологические проблемы.

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