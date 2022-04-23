«Ростов» — «Спартак». Валерий Карпин усугубит положение бывшего клуба

24 апреля состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех ростовчан оценён экспертами в 3.12. Ставки на ничью принимаются за 3.48.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Спартак» 24 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (24.04.2022)

Весна перевалила за экватор. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести всего пять туров. 24 апреля состоятся четыре встречи 26-го тура. В одной из них на стадионе «Ростов Арена» местный «Ростов» примет московский «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Благодаря возвращению Валерия Карпина ростовчане добыли в последних шести встречах в чемпионате России отличные результаты. За этот период потерпели лишь одно поражение от «Нижнего Новгорода» (1:2). Причём смотрелись на порядок интереснее оппонента: нанесли больше ударов, чаще владели мячом и инициативой. Нижегородцам, откровенно говоря, повезло.

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Из неудачи были сделаны выводы, после которых «Ростов» одержал ряд побед. Обыграл «Крылья Советов» (1:0), «Локомотив» (4:1) и «Арсенал» (2:1). В последних двух случаях результативными действиями отметился Дмитрий Полоз. Нападающий имел возможность поразить и ворота самарцев, но у голкипера соперника было своё мнение на этот счёт.



Пополнить статистику 13-м забитым мячом в этом сезоне и укрепить свои позиции на второй строчке таблицы бомбардиров РПЛ игроку не удалось. Иван Ломаев парировал его удар с пенальти. Примечательно, что это первый промах форварда с «точки» в чемпионате России. До этого 30-летний футболист имел безупречную статистику и реализовывал все попытки.

Впрочем, на результаты команды из Ростова-на-Дону это не повлияло. После победы над самарцами подопечные Валерия Карпина разгромили железнодорожников и обхитрили туляков, которые предоставили для игры поле с искусственным покрытием (по регламенту должно было быть с аналогичным). Благодаря успехам отдалились от зоны вылета и расположились на девятом месте в таблице.



Нагляднее всего отражают нынешний уровень жёлто-синих слова Виктора Онопко, входящего в тренерский штаб сборной России и «Ростова». Специалист заявил, что игроки прекрасно понимают систему и принципы Валерия Карпина, а также правильно воспринимают установки и подсказки. Очевидно, коллектив очень сплочён и сконцентрирован на успехе.

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«Спартак» пребывает в менее выигрышном положении. Зимой ему в очередной раз пришлось пережить смену главного тренера. Тренерский мостик занял Паоло Ваноли, и пока что к итальянскому специалисту возникает довольно много вопросов. За последние пять матчей в чемпионате России его подопечные одержали лишь одну победу — над замыкающим таблицу «Арсеналом» (3:0).



Также сыграли вничью с «Нижним Новгородом» (1:1) и «Рубином» (1:1). Поражения потерпели от «Краснодара» (1:2) и «Локомотива» (0:1). В последнем случае выступили лучше оппонента, но подвела реализация. Плюс обидную ошибку допустил арбитр встречи — Сергей Карасёв. Судья не удалил полузащитника оппонента, хотя на это были все основания. Решение отразилось на результате.



Из-за неудач москвичи спустились на 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России и располагаются всего в шести очках от опасной зоны. Смена стратегии и усиления в зимнее трансферное окно пока не оправдывают ожиданий. Проблемы есть как с результативностью, так и в оборонительном плане. Добавим сюда отсутствие Квинси Промеса, который не поехал на выезде.

Причём «народная команда» играет очень активно и регулярно штурмует ворота противников, однако должного эффекта от этого пока нет. Хотя небольшой праздник на её улице уже восторжествовал. В 1/4 финала Кубка России обыграла ЦСКА (1:0). С другой стороны, соперник весь второй тайм провёл в меньшинстве, а до этого выдал серию неудачных выступлений в РПЛ.



Учитывая нестабильность красно-белых, гораздо больше верится в успех жёлто-синих. Тем более что предстоящий матч состоится на их домашнем стадионе в Ростове-на-Дону. Впрочем, последняя очная встреча завершилась вничью — 1:1. Да и победа над принципиальным соперником в Кубке России наверняка немного приподнимает моральный дух москвичей. Думаем, лучше взять 1Х за коэффициент 1.65.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Спартак» 24 апреля 2022 года

Возвращение Валерия Карпина сильно повлияло на «Ростов». Команда демонстрирует потрясающие результаты и радует болельщиков победами. Видно, что коллектив абсолютно не боится крепких противников и готов проявлять характер. «Спартак» тоже старается влиться в русло успеха, но получается пока не очень. Смена наставника и усиления в зимнее трансферное окно не приносят плодов. Небольшой прогресс есть, но своевременным его назвать трудно, ведь до конца сезона осталось пять туров. При таком раскладе проверим то, что хозяева не проиграют.



Ставка: «Ростов» не проиграет за коэффициент 1.65.

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