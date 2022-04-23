ЦСКА — «Металлург», 4-й матч. Сергей Фёдоров окажется в цейтноте

24 апреля состоится четвёртый матч финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Металлург». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.08, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 3.46.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Металлург» 24 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что 4-й матч финала плей-офф КХЛ ЦСКА — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.87.

Прогноз и анализ 4-го матча Кубка Гагарина ЦСКА Москва — «Металлург» Магнитогорск (24.04.2022)

Сезон Континентальной хоккейной лиги подходит к концу. На 24 апреля запланирован четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина. ЦСКА во второй раз будет принимать магнитогорский «Металлург». Первое вбрасывание состоится в 16:30 мск. Серия повернулась кардинально, счёт после трёх игр — 2-1 в пользу магнитогорцев.

Первый матч в Москве предвещал бурю эмоций. Сергей Фёдоров прибегнул к ротации в составе ЦСКА после неприятного поражения во втором матче (4:6). Кроме того, команда могла лишиться Ивана Федотова из-за непристойного жеста после второй игры, но наказания не последовало. И это, с одной стороны, отлично — основной голкипер в строю.



С другой стороны, третий матч для подопечных Сергея Фёдорова оказался провальным (0:4). Причём провальным не только по счёту, но психологически и в реализации моментов. В первом периоде неплохие эпизоды были у ЦСКА, но своё слово сказал «Металлург», убежав в контратаку. Брендан Лайпсик не оставил шансов на спасение, открыв счёт на 12-й минуте.



Команды взвинтили темп, играли до ошибки. Большое количество контратак в исполнении гостей увидели болельщики, а ведь это один из самых главных козырей «Металлурга». Оружие сработало — во втором периоде Линус Виделль упрочил преимущество, оказавшись расторопнее остальных на пятаке у ворот хозяев.

В третьем периоде «Магнитка» довела счёт до разгромного ещё двумя шайбами, одна из которых в большинстве на счету Егора Яковлева. Брендан Лайпсик был в огне — оформил дубль. Примечательно, что две из четырёх шайб гости забросили именно в контратаке, имея преимущество над соперником. Защита ЦСКА просто испарилась. Вопрос — куда?



Иван Федотов за две встречи пропустил уже 10 шайб. Много даже для такой серии. Особенно на фоне того, что ранее пропускал максимум по три. Хотя слишком строго судить не стоит: второй матч серии был по сути перестрелкой, а в третьем вопросы в основном к защите. Надо даже отдать должное, вместе с Василием Кошечкиным выручали изрядно, моментов у сторон было достаточно.

По игре, конечно, «Металлург» на голову превзошёл ЦСКА. Армейцы получили по полной программе и наверняка задумаются после такого холодного душа. А если Сергей Фёдоров не проработает и не разберёт ошибки, нынешний «Металлург» возьмёт и вторую игру в Москве, что для красно-синих уже будет неприемлемо. Ехать в Магнитогорск при 1-3 в серии слишком рискованно.



Конечно, в такой серии нервы на пределе. Жест Ивана Федотова непростителен, а в третьей игре Даррен Диц выместил злость на Егоре Коробкине. Исход — две минуты. На игру это не повлияло, но видно, что ЦСКА сдал в эмоциональном и психологическом плане. В четвёртой игре, будем надеяться, армейцы выйдут с совсем другим настроем.



Состав у них неплохой, мастеров и опытных хоккеистов хватает. Нужно лишь поработать над ошибками, сыграть сдержанно, без лишней злости и хладнокровно. Прямого фаворита по-прежнему нет, однако «Металлург» сейчас находится в куда более выгодном положении. Обыграл дважды соперника и перевернул серию.

На данный момент мы бы рассмотрели комбинированную ставку «Х2 + тотал больше 2.5 шайбы» за коэффициент 2.19. ЦСКА явно прибавит, дабы вернуть серию в нейтральное положение. Побежит в атаку. Только вот магнитогорцы здорово контратакуют, так что хватит ли сил у хозяев — вопрос интересный. На наш взгляд, точно не в основное время. При этом ждём голов.

ЦСКА — «Металлург»: прогноз и ставка на 4-й матч плей-офф КХЛ 24 апреля 2022 года

ЦСКА проиграл второй матч кряду, при этом первый на своей площадке получился провальный. Работа над ошибками наверняка будет сделана, правда, «Металлург» сейчас на подъёме, задавил ЦСКА психологически, эмоционально. Хозяева постараются сделать всё возможное, но пока гости, на наш взгляд, смотрятся предпочтительнее. У армейцев назревают проблемы.



Ставка: «Металлург» не проиграет в основное время + тотал больше 2.5 шайбы за 2.19.