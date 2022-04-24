ЦСКА — «Динамо», «Лацио» — «Милан», 4-й матч финала Кубка Гагарина: что смотреть 24 апреля

Весна перевалила за экватор, время бежит неумолимо быстро. Столь же быстро протекает спортивный сезон. Клубный футбол вышел на финишную прямую, НХЛ и КХЛ — тоже. Теннисисты готовятся к турнирам «Большого шлема», а Формула-1 набирает обороты. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 24 апреля.

Массимо Каррера дал прогноз на матч «Спартак» — «Ростов».

На что ставить в футболе 24 апреля

Сегодня пройдут четыре встречи 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Повышенное внимание будет вокруг матча ЦСКА — «Динамо», который пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. После яркого возобновления сезона армейцы сильно сбавили, а бело-голубые, несмотря на трудности, продолжают навязывать конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Начало дерби — в 19:30 мск.

Также не стоит проходить мимо матча «Ростов» — «Спартак». После непростой победы над ЦСКА в Кубке России в Ростов-на-Дону красно-белые отправились на поезде. На фоне нестабильных результатов рассчитывать на лёгкую победу на «Ростов-Арене» не приходится. Ростовчане после возвращения Карпина оживились и уже опережают «Спартак» по дополнительным показателям. Начало — в 16:30 мск.

ЦСКА — «Динамо»: под Березуцким шатается кресло.

Поклонники зарубежного футбола тоже не уйдут обиженными. В 34-м туре чемпионата Англии на сезон запланировано сразу два дерби. «Челси» будет выяснять отношения с «Вест Хэмом» в Лондоне (начало — в 16:00 мск), а «Ливерпуль» примет «Эвертон» в Ливерпуле (начало — в 18:30 мск). Команда Юргена Клоппа идёт на втором месте, а команда Томаса Тухеля — на третьем.

В итальянской Серии А порадует матч 34-го тура между «Лацио» и «Миланом» (21:45 мск), а в испанской Примере «Барселона» и «Райо Вальекано» проведут перенесённую встречу 21-го тура (22:00 мск). Миланцы продолжают борьбу за скудетто, возглавляют турнирную таблицу первенства. Каталонцы занимают вторую строчку, отстав от лидирующего «Реала» на 15 очков.

На что ставить в хоккее 24 апреля

Финал Кубка Гагарина в самом разгаре, сегодня в Москве состоится четвёртый матч серии ЦСКА — «Металлург». Армейцы проиграли первую домашнюю встречу с разгромными 0:4, теперь наверняка побегут отыгрываться, чтобы ехать в Магнитогорск при равном счёте. Магнитогорцы же по-прежнему показывают яркий хоккей в атаке. Стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

Также продолжаем следить за концовкой регулярного чемпионата НХЛ. Сегодня пройдут четыре игры. Отдельного внимания заслуживает «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, который сыграет с «Коламбус Блю Джекетс» (20:00 мск). Кроме того, интересно выглядит противостояние «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина с «Филадельфией» (23:00 мск).

На что ещё ставить 24 апреля

Формула-1 добралась до четвёртого этапа. Сегодня в Италии пройдёт гонка Гран-при Эмилии-Романьи. Участникам предстоит преодолеть 63 круга общей протяжённостью свыше 309 километров. В личном зачёте лидирует Шарль Леклер из команды Scuderia Ferrari. Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен занимают пятое и шестое места соответственно. Начало запланировано на 16:00 мск.



Поклонники баскетбола смогут посмотреть две встречи 1/4 финала Единой лиги ВТБ. ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом» (начало — в 15:00 мск), а «Локомотив-Кубань» встретится с «Пармой» (начало — в 17:00 мск). Соперники провели по одному матчу, по одной победе в сериях имеют ЦСКА и «Локомотив-Кубань».

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