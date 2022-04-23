ЦСКА — «Динамо». «Зениту» не стоит обнадёживаться

24 апреля состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех бело-голубых оценён экспертами в 3.12. Ставки на ничью принимаются за 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» 24 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» (24.04.2022)

Широко известно историческое противостояние ЦСКА и «Динамо», длившееся с момента основания этих организаций и до распада СССР. С тех пор прошло много времени и градус соперничества немного снизился, однако расположение команд в турнирной таблице заставляет вновь вспомнить о принципиальности очной встречи.

ЦСКА занимает третью строчку с 44 баллами. От лидирующего «Зенита» отстаёт на 11 очков, потому о борьбе за золотые медали думать трудно. Более того, будет хорошо, если удастся остаться на нынешнем месте. После шестиматчевой серии побед в РПЛ клуб угодил в чёрную полосу — не одержал за последние три тура ни одной победы при ничьих с «Уралом» (2:2) и «Уфой» (1:1).



Также красно-синие потерпели сенсационное поражение от «Химок» (2:4). Пропустили очень много, несмотря на то что тренер химчан выбрал на матч схему с пятью защитниками. Связана неудача отчасти с отсутствием Игоря Дивеева. Защитник не смог принять участия в матче из-за травмы, которую получил в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом». Без него коллеги не справились с работой.



Недавно футболист оправился от повреждения, но спасти свою команду от очередного провала не сумел. Речь идёт о поражении и дальнейшем выбывании из Кубка России на стадии 1/4 финала, где подопечные Алексея Березуцкого уступили в дерби «Спартаку» (0:1). На результате сильно отразилось удаление, которое схлопотал полузащитник Жан-Филипп Гбамен.

Хавбек присоединился к армейцам зимой, как и Хесус Медина, Хорхе Карраскаль и Юсуф Языджи. Новички качественно усилили игру коллектива и помогли добыть отличные результаты. Особенно порадовал турок, забивший семь мячей в восьми матчах в чемпионате России. Однако и его стараний начинает не хватать. Матч с «Динамо» вряд ли поможет вернуться в светлую полосу.



Бело-голубые располагаются на второй строчке в турнирной таблице РПЛ и отстают от возглавляющего её «Зенита» всего на три очка. Мотивация одерживать победы запредельная. Петербуржцы, разумеется, в более выигрышном положении, но недавно они вылетели из Кубка России, потерпев поражение боевым составом в 1/4 финала от «Алании» из ФНЛ (2:2, по пенальти 5:6).



У подопечных Сандро Шварца есть отличная возможность воспользоваться возможным моральным спадом конкурента. Хотя в своём четвертьфинальном противостоянии с «Балтикой» они тоже столкнулись с трудностями. Калининградцы сравняли счёт под занавес встречи и дотянули до серии пенальти, где расторопнее всё же оказались москвичи.

В чемпионате России успехи «Динамо» впечатляют на порядок больше. За последние пять матчей в РПЛ футболисты не потерпели ни одного поражения при одной ничьей с «Ростовом» (1:1). В остальных противостояниях одержали победы: над «Арсеналом» (4:1), «Краснодаром» (1:0), «Нижним Новгородом» (1:0) и «Ахматом» (2:0).

В последнем случае автором победного мяча стал Фёдор Смолов, хотя его сокомандник — Константин Тюкавин — упрочил преимущество на 79-й минуте. Нападающий присоединился к команде зимой. На адаптацию не потребовалось много времени, форвард молниеносно влился в коллектив и вник в стратегию Сандро Шварца.



За счёт качественного точечного усиления и грамотного руководства немецкого специалиста бело-голубые выглядят фаворитами грядущего матча, который состоится на стадионе «ВЭБ Арена». Дело ещё в том, что они имеют потрясающую статистику выездных встреч: за 12 матчей потерпели лишь два поражения, один раз сыграли вничью и одержали целых девять побед.



Ко всему прочему, армейцы недавно уступили на домашней арене «Спартаку» в Кубке России. Возможно, удастся зацепиться за ничью, но вероятность этого невелика. Статистика очных встреч тоже на стороне «Динамо»: в последних двух матчах оно одержало победы (3:2 и 2:1). Думаем, можно даже взять П2 за солидный коэффициент 3.12.

Стоит заметить, что встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Строгий и чёткий судья потрясающе отработал на Евро-2020 и имел возможность отправиться в Катар на чемпионат мира. К сожалению, грядущий розыгрыш мундиаля, вероятно, пройдёт без него. Зато фигура авторитетного рефери украсит столичное дерби, несмотря на не самые однозначные действия в недавних матчах.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо» 24 апреля 2022 года

После серии ярких выступлений ЦСКА угодил в чёрную полосу. За последние три встречи в чемпионате России не одержал ни одной победы и вылетел из Кубка России. Даже новички, порядочно усилившие клуб, пока не в силах навести порядок. А вот «Динамо» в последних пяти встречах в РПЛ добыло отличные результаты, порадовало компактной симпатичной игрой и имеет мотивацию побороться с «Зенитом» за золотые медали. История очных встреч на стороне бело-голубых. Думается, победят и в этот раз.



Ставка: победа «Динамо» за коэффициент 3.12.