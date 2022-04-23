«Ливерпуль» — «Эвертон». Юрген Клопп оставит от мерсисайдского дерби только название

24 апреля состоится матч 34-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Эвертон». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красных в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех синих оценён экспертами в 17.00. Ставки на ничью принимаются за 7.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Эвертон» 24 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.11.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Эвертон» (24.04.2022)

24 апреля в английской Премьер-лиге состоится интереснейшая встреча 34-го тура. На «Энфилде» померяются силами в мерсисайдском дерби «Ливерпуль» и «Эвертон». Хозяева активно борются за золотые медали с лидирующим «Манчестер Сити», а гости мотивированы непосредственной близостью к зоне вылета.

За последние 13 матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» не потерпел ни одного поражения при двух ничьих с «Челси» (2:2) и «Манчестер Сити» (2:2). В остальных встречах одержал уверенные победы, поразив результативностью. Благодаря этому сумел сократить отставание в турнирной таблице от лидирующих «горожан» до одного очка.

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Однако на этом достижения красных не заканчиваются. Они имеют возможность выиграть сразу четыре титула за сезон. Уже успели выиграть Кубок английской лиги и выйти в финал Кубка Англии, одержав победу на предыдущей стадии всё над тем же «Манчестер Сити» (3:2). Также коллектив преуспевает в Лиге чемпионов: пробрался в полуфинал, обыграв по сумме двух матчей «Бенфику» (6:4).



Наличие крупных цифр на табло давно перестало быть новостью для болельщиков клуба из одноимённого города. Подопечные Юргена Клоппа демонстрируют великолепный уровень игры и имеют восхитительную статистику: за 32 матча в АПЛ пропустили лишь 22 мяча, а сами забили за этот период 83 — больше всех.

22 из них записал на свой счёт Мохамед Салах. Египтянин возглавляет таблицу бомбардиров АПЛ с солидным отрывом от догоняющих голеадоров. В недавнем интервью игрок высказался о своём будущем. Нападающий заявил о желании подписать новый контракт с клубом, но предложил пока не заглядывать далеко наперёд и сконцентрироваться на успехах в настоящем.



Однако похвалы заслуживает не только Салах. Пожалуй, главным виновником успеха красных является Юрген Клопп. Тренер активно использует замены и уделяет особое внимание игрокам ротации. За счёт этого в коллективе царит потрясающая конкурентоспособная обстановка, позволяющая использовать имеющиеся ресурсы по максимуму.



У «Эвертона» дела обстоят далеко не так хорошо. В последних пяти матчах в чемпионате Англии его игроки выступили с переменным успехом. Одержали победу над «Ньюкаслом» (1:0), уступили «Вест Хэму» (1:2) и «Бёрнли» (2:3), обыграли «Манчестер Юнайтед» (1:0) и поделили очки с «Лестером» (1:1).

Нестабильность тянется ещё с начала сезона. Впрочем, болельщики могут быть рады и таким результатам. Фрэнк Лэмпард возглавил команду в середине текущего сезона в незавидном положении. Тренер потратил немало сил на тушение пожара, который разжёг своим руководством предыдущий наставник — Рафаэль Бенитес.

Несмотря на усиления в зимнее трансферное окно двумя полузащитниками — Донни ван де Беком и Деле Алли, синие пока очень далеки от хорошего тонуса. Об этом свидетельствует противостояние последнего тура АПЛ с «Лестером». Несмотря на отсутствие лидера — Джейми Варди — «лисы» местами смотрелись интереснее и увереннее.

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Встреча вполне могла сложиться в пользу команды из Лестера, но вмешался Ришарлисон. Бразильский нападающий выцарапал ничью, забив гол в компенсированное ко второму тайму время. Благодаря добытому баллу «ириски» отклеились от располагающегося в зоне вылета «Бёрнли» на один пункт. Есть ещё игра в запасе, но вряд ли она сильно поможет.



Предстоящий матч состоится на «Энфилде», где красные в текущем розыгрыше АПЛ выступают потрясающе. За 16 матчей не потерпели ни одного поражения при трёх мирных исходах. Всё остальное — победы, сопровождающиеся колоссальным количеством забитых мячей. В последней встрече они разгромили «ирисок» со счётом 1:4. Думаем, можно смело взять Ф1(-2) за коэффициент 1.93.



К тому же синие имеют ужасную статистику выездных противостояний. За 15 игр в чемпионате Англии одержали только одну победу — над нестабильным «Лидсом» (3:0). Также добыли три ничьих и потерпели целых 11 неудач. Пропустили за этот период 33 раза, а сами забили — лишь 11. Фаворит, на наш взгляд, очевиден. Про статус дерби никто и не вспомнит.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Эвертон» 24 апреля 2022 года

«Ливерпуль» преуспевает в различных соревнованиях, демонстрирует восхитительную результативность и сверхмотивирован борьбой с «Ман Сити». Уже 12 матчей кряду в АПЛ он не знает поражений. «Эвертон» вряд ли сумеет что-либо противопоставить столь грозному сопернику. «Ириски» понемногу выбираются из кризиса благодаря Фрэнку Лэмпарду, но им заметно не хватает ресурсов и удачи. В последней очной встрече красные одержали разгромную победу, в этот раз ждём чего-то похожего.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за коэффициент 1.93.

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