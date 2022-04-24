«Вашингтон» — «Торонто». Александр Овечкин припомнит Остону Мэттьюсу прошлую встречу

25 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.32, успех «Мэйпл Лифс» идёт за 2.47.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс» 25 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Торонто» 25 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.37, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.84. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.53, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.40. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.75.

«Вашингтон» — «Торонто»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (25.04.2022)

В Национальной хоккейной лиге остались последние дни регулярного чемпионата, скоро он завершится. На 25 апреля запланированы семь встреч, посмотреть есть на что. Особое внимание мы бы обратили на битву «Вашингтона» и «Торонто», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне. Александр Овечкин посоревнуется с Остоном Мэттьюсом.

Эта встреча для команд особой роли не сыграет, но для двух важных персон по гонке снайперов будет, вероятно, принципиальной. Остон Мэттьюс выдаёт феноменальный сезон, на его счету 58 шайб после 71 игры. Александр Овечкин отстаёт, у него всего 50 голов. Но такая статистика уже девять сезонов кряду, да и посмотрите на возраст россиянина. Показатели феноменальные.

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«Вашингтон» хоть и идёт на восьмой строчке в Восточной конференции, но довольно неплохо прибавил под конец регулярки, добился досрочного выхода в плей-офф. Это, конечно, была главная цель. За последние девять игр уступил лишь в двух. 15 апреля натерпелся как раз от «Торонто» (3:7), а совсем недавно потрепал нервы нуждающемуся в очках «Вегасу» (3:4 ОТ). Зато до этого обыграл «Колорадо» (3:2) — одного из лидеров НХЛ.

Накануне столичный клуб разобрался с «Аризоной» (2:0). Конор Шири забросил шайбу и отметился передачей. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов остались без очков. Конечно, обидно, однако главное, что победа в кармане. Плюс у звёзд и так статистика отменная: Александр набрал 90 баллов за 76 игр, а Евгений имеет 77 баллов после 75 встреч. Голкипер Витек Ванечек выбил четвёртый шат-аут в сезоне.

«Торонто» идёт на второй позиции в Атлантическом дивизионе, намного легче преодолев путь в регулярке, нежели «Вашингтон». При этом за последние девять встреч команда проиграла лишь три раза. Накануне уступила крепкой «Флориде» (2:3 ОТ). Ти Джей Броди отметился ассистентским дублем, Остон Мэттьюс очков не набрал. Голы на свой счёт записали Митчелл Марнер и Джастин Холл.

Илья Любушкин пока имеет всего четыре балла в 28 встречах, Илья Михеев к данному моменту набрал 29 баллов за 50 игр. Неплохой результат после восстановления. Хотя поражение обидное. Вели в счёте 2:0, а по итогу проиграли. Джек Кэмпбелл в нынешнем сезоне провёл 48 встреч и имеет 91,27% отражённых бросков, впервые в карьере стал первым номером. В зачёт можно занести.

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В очных встречах в Вашингтоне соперники обмениваются победами. За последние пять битв «Торонто» выиграл три раза, и лишь однажды тотал был ниже 4.5 шайбы. В последней игре команды забросили суммарно 10 шайб. Правда, это было в Торонто. В целом количество шайб аргументировано составами. Плюс обе команды имеют не самую сильную вратарскую линию.

Потому и возникают такие весёлые цифры на табло. История Харри Сятери — тому подтверждение. Хотя судьба и правила лиги распорядились не в пользу «Мэйпл Лифс». А ведь в плей-офф важным фактором является именно вратарь! Что касается регулярки, то под конец сезона тяжело говорить о нацеленности команд. Соперники доигрывают и стараются подойти в оптимальной форме к первому раунду Кубка Стэнли.

«Торонто» по сезону смотрелся куда интереснее, не было таких спадов и взлётов. С другой стороны, дома «Кэпиталз» имеют три победы в пяти последних встречах, а «Торонто» — на выезде две за аналогичный период. Хотя «столичные» опять же под конец прибавили. Так что в целом команды идут вровень сейчас. Выделить фаворита сложно.

На наш взгляд, стоит зацепиться за то, что у гостей будет меньше времени на восстановление после недавней встречи. Плюс хозяева наверняка захотят поквитаться за обидное поражение 15 апреля, когда пропустили целых семь раз. По игре команда Питера Лавиолетта действительно прибавила, так что имеет все шансы отомстить.

Плюс Остон Мэттьюс пропускал две встречи подряд из-за травмы, пока находится не на своём привычном уровне. Это тоже на руку хозяевам. Так что можно рассмотреть комбинированную ставку «1Х + тотал больше 4.5 шайбы» за коэффициент 1.93. Как минимум до овертайма сегодняшний «Вашингтон» вполне способен дотянуть. А учитывая, что Александр Овечкин продолжает цвести, то клуб вовсе может запросто выиграть.

«Вашингтон» — «Торонто»: прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата НХЛ 25 апреля 2022 года

«Вашингтон» очень прибавил в последнее время: вышел досрочно в плей-офф и сейчас находится на подъёме. «Торонто» по сезону шёл очень достойно, без особых проблем вышел в первый раунд Кубка Стэнли. При этом на данный момент последняя статистика команд получилась похожей. Плюс в очных встречах команды обмениваются победами и голами. Думается, хозяева вполне могут удивить гостей, которые имели меньше времени на восстановление. Забивают они сейчас исправно, да и мотивация отомстить за прошлое поражение тоже не должна никуда деться.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.93.

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