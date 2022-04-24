«Нэшвилл» — «Миннесота». Кирилл Капризов продолжит веселиться

25 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.36, успех «Предаторз» идёт за 2.72. На ничью по итогам трёх периодов предлагают поставить за 4.33.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд» 25 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд» 25 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.58, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.26. Сделать ставку на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.00.

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Под конец регулярного сезона, когда уже все места в плей-офф почти распределены, можно просто насладиться хоккеем. На 25 апреля в Национальной хоккейной лиге запланированы семь встреч, интересных вывесок достаточно. Стоит уделить внимание противостоянию Якова Тренина из «Нэшвилла» и Кирилла Капризова из «Миннесоты». Матч пройдёт на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле.

«Нэшвилл» находится на седьмой строчке в Западной конференции, набрав 93 балла за 78 игр. В спину дышит «Даллас» с аналогичными цифрами, но за 79 матчей. Позиция не совсем уверенная, но главное, что команда в зоне плей-офф. Тем более что в последних пяти играх было лишь две победы. Накануне клуб проиграл «Тампе» (2:6). Роман Йози отметился голом, ставшим 21-м в сезоне. Впервые в карьере такое.

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Александр Каррье также отметился голом, ставшим третьим для него, но на большее команды не хватило. Юусе Сарос хоть и имеет 38 побед и даже делил первое место с Сергеем Бобровским по победам в сезоне, в последней встрече сменился после шести пропущенных. Впрочем, игра не задалась у всей команды, винить кого-то одного неправильно.

«Миннесота», в свою очередь, продолжает радовать. Без проблем вышла второй раз подряд в плей-офф. Так и за последние восемь игр случилось лишь одно поражение. Правда, от, возможно, предстоящего соперника по плей-офф — «Сент-Луиса» (5:6 ОТ). Следом было добыто четыре победы кряду. Накануне команда одолела «Сиэтл» (6:3), Кирилл Капризов отметился сразу четырьмя очками, перевалив отметку результативных действий за 100 баллов в сезоне.

Кирилл отметился голом и сделал ассистентский хет-трик. Теперь у него 101 балл в текущем чемпионате. Также имеет один из лучших показателей среди левых форвардов — набрал 150 очков за 132 матча. Быстрее набирали только Си Деннени (95 матчей) и Александр Овечкин (114 матчей). Вдобавок Капризов — первый из россиян, кому покорилась сотня в нынешнем сезоне.

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Однако в очных встречах в Нэшвилле статистика для «Миннесоты» неутешительная. Все пять последних остались за хозяевами. Важно и то, что лишь раз тотал был ниже 4.5 шайбы. Как видно, забивать соперники друг другу любят. Вместе с этим по сезону гости идут намного лучше, не испытывали особых проблем, как «Предаторз». Так что есть шанс исправить историю.

Хотя «Нэшвилл» имеет три победы за последние пять игр дома, когда «Миннесота» имеет две на выезде за аналогичный период. Конечно, не самые лучшие результаты. «Уайлд», например, гораздо комфортнее себя чувствует дома. Зато на последнем отрезке из пяти игр в НХЛ они смотрятся интереснее. Забивали исправно и много — суммарно 24 шайбы. Солидно! «Нэшвилл» же забросил в два раза меньше за аналогичный период.

При этом пропустила «Миннесота» всего 18 раз, а «Нэшвилл» — 23. Вроде бы не сильное расхождение, но всё же гости в плюсе. Марк-Андре Флёри принял в этом непосредственное участие, выиграл семь из восьми встреч после перехода. Конечно, говорить о явном преимуществе не стоит, но всё же мы бы рассмотрели ставку «Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 1.72.

Сейчас подопечные Дина Эвасона на подъёме: Кирилл Капризов штампует очки, Марк-Андре Флёри добавил обороне надёжности. Команда в хорошем тонусе, а хозяева сейчас находятся не в самом выгодном и уверенном положении. Хотя и статистика очных противостояний в Нэшвилле не даёт сбрасывать их со счетов. Словом, ждём интересное противостояние.

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«Нэшвилл» пока находится в не очень выгодной позиции, статистика последних игр также не сильно играет за него. Плюс «Миннесота» сейчас на подъёме, да и по сезону особо не испытывала проблем. Гостям надо поправить статистику в Нэшвилле, все козыри для этого есть: Капризов хорош, команда побеждает. Думается, «Уайлд» как минимум не проиграют в ярком и результативном матче.

Ставка: «Миннесота» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.72.

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