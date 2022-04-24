«Краснодар» — «Зенит». Сергей Семак исправится за поражение от «Алании»

25 апреля состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех краснодарцев оценён экспертами в 8.00. Ставки на ничью принимаются за 5.45.

Почему «Зенит» легко обыграет «Краснодар» в матче РПЛ?

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 25 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» (25.04.2022)

Весна перевалила за экватор. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести всего пять туров. 25 апреля состоится встреча, которая закроет программу 26-го тура. На стадионе «ФК Краснодар» местный «Краснодар» примет «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Зимой краснодарцы претерпели несколько важных изменений: ушли легионеры и последовала смена наставника. Исполняющим обязанности главного тренера стал Александр Сторожук. Поначалу казалось, что его новым подопечным удалось избежать спада. В матче 20-го тура РПЛ они обыграли «Урал» (2:1), а в противостоянии 21-го тура перехитрили «Спартак» (2:1).

Неймар оставил дерзкое послание фанатам «ПСЖ».

Однако затем последовал ряд неоднозначных выступлений. За последние четыре встречи в чемпионате России «быки» добыли лишь одну победу — над пребывающим в кризисе «Рубином» (1:0). Также поделили очки с располагающейся в зоне вылета «Уфой» (1:1), а поражения потерпели от «Динамо» (0:1) и «Крыльев Советов» (0:2).



В неудачно сложившихся матчах с москвичами и самарцами Александр Сторожук использовал все пять замен. Одних молодых игроков тренер менял на других, не менее юных. По итогу чёрно-зелёные нанесли на порядок меньше ударов, чем оппоненты, и не забили ни одного мяча. В атаках чувствовалась нехватка остроты и мастерства.

Впрочем, у краснодарцев всё же есть небольшой козырь — Матвей Сафонов. 23-летний голкипер в текущем сезоне играет потрясающе, о чём свидетельствует статистика. Вратарь принял участие в 22 матчах в чемпионате России и пропустил за этот период лишь 22 мяча. Именно благодаря его стараниям команда всё ещё располагается на пятой строчке в турнирной таблице и имеет шансы бороться за более высокие места.



«Зениту» зимой тоже не удалось избежать потерь. Клуб покинул важный игрок — Сердар Азмун. На замену были приобретены два нападающих — Юри Алберто и Иван Сергеев. Также два защитника. Изменения не сильно повлияли на тонус петербуржцев, о чём свидетельствует отсутствие поражений в последних семи встречах в РПЛ.



Причём подопечные Сергея Семака лишь два раза за этот период сыграли вничью — с «Крыльями Советов» (1:1) и «Сочи» (0:0). В остальных противостояниях одержали победы, порадовав результативностью. За счёт отличных результатов сохранили за собой первую строчку в РПЛ. Впрочем, расслабляться нельзя. Отрыв от догоняющего «Динамо» составляет всего три очка.

По поводу чемпионской гонки с москвичами высказался в недавнем интервью главный тренер сине-бело-голубых — Сергей Семак. Наставник отметил, что его подопечным стоит смотреть только на качество своих выступлений. Хотя именно качества им и не хватило в матче 1/4 финала Кубка России с «Аланией». В результате потерпели поражение (2:2, по серии пенальти 5:6) и покинули соревнование.

Отец форварда «Уфы» Агаларова призвал футболиста сменить клуб.

Хотя в этом, пожалуй, виноват сам Семак. Тренер выпустил на матч основной состав, но выбрал не самую привычную схему игры. Эксперимент не удался, футболисты «Зенита» терялись на поле и не успевали за быстрыми атаками противника. За 120 минут нанесли лишь четыре удара по воротам Ростислава Солдатенко, при этом лишь два из них угодили в створ.



Как и у краснодарцев, у петербуржцев имеются кадровые проблемы, но не из-за ухода легионеров. До недавних пор в лазарете сине-бело-голубых пребывало сразу четыре игрока — Клаудиньо, Караваев, Ловрен и Одоевский. Сейчас количество травмированных снизилось, но полноценно рассчитывать на только-только восстановившихся футболистов наверняка не получится.



Несмотря на это, фаворитом грядущего матча всё равно выглядит команда из Санкт-Петербурга. За последние семь очных встреч она не потерпела ни одного поражения при всего двух ничьих. В очередной успех верится без труда, хотя Матвей Сафонов наверняка вставит своё веское слово.

При таком раскладе, на наш взгляд, хорошим вариантом для ставки выглядит П2 + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.87. Петербуржцы банально выше классом краснодарской молодёжи, причём даже не на одну голову. А после вылета из Кубка России расслабляться в клубе едва ли кто-то станет. Так что Матвея Сафонова наверняка ждёт серьёзная работа.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 25 апреля 2022 года

«Краснодар» в последних четырёх матчах в РПЛ добыл не лучшие результаты. При этом крепким оппонентам не забил ни одного мяча из-за отсутствия результативного атакующего звена. Зато и пропустил не много благодаря Матвею Сафонову. «Зенит» же банально выглядит сильнее. История очных встреч на его стороне, статистика — тоже. Плюс после вылета из Кубка России наверняка сконцентрируется на первенстве, дабы не провалиться. А ведь риск есть. Думаем, гости одержат победу, но голов будет не очень много.



Ставка: победа «Зенита» + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.87.

Черданцев предрёк «Зениту» психологические проблемы.

Дрогба: хотели наказать Абрамовича, а ударили по простым людям.

Цорн назвал цель «Локомотива» на концовку сезона.

Титов: «Алания» с «Енисеем» играют не хуже «Спартака» и «Динамо».