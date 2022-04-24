«Сассуоло» — «Ювентус». Не спешите отправлять туринцев в Лигу чемпионов

25 апреля состоится матч 34-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу чёрно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех чёрно-зелёных оценён экспертами в 4.25. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Сассуоло» — «Ювентус» 25 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Сассуоло» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Ювентус» (25.04.2022)

В Серии А вовсю ведётся борьба за скудетто. Три главных претендента — «Милан», «Интер» и «Наполи» — соревнуются в стабильности, удачи и мастерстве. «Ювентус» старается не отставать. Команда располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице и рассчитывает принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

В нынешнем подопечным Массимилиано Аллегри преуспеть не удалось. Выбыли, потерпев поражение по сумме двух встреч на стадии 1/8 финала от «Вильярреала». Первый матч завершился мирным исходом — 1:1, а вот в ответной игре испанцам очень повезло. Итальянцы смотрелись лучше и вполне могли выйти в следующую стадию соревнования, но мяч предательски не летел в створ.

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Также пять сейвов совершил голкипер оппонента — Херонимо Рульи. В результате туринцы пропустили на 78-й минуте с пенальти и посыпались. К счастью болельщиков, неудача в Лиге чемпионов не сказалась на выступлениях клуба в Серии А. За последние четыре встречи потерпел лишь одно поражение — от лидирующего «Интера» (0:1). Также сыграли вничью с «Болоньей» (1:1).



Если неудача в противостоянии с «нерадзурри» легко объяснима высочайшем уровнем противника, то мирный исход с «Болоньей» вызывает вопросы. «Старая синьора» вновь превзошла соперника по всем статистическим параметрам, но один балл добыла с огромным трудом. От поражения в компенсированное ко второму тайму время спас присоединившийся к коллективу зимой Душан Влахович.

Нападающий воспользовался тем, что сразу два игрока «Болоньи» схлопотали красные карточки на 84-й минуте. Гол стал 23-м для серба в текущем розыгрыше Серии А. Однако после этого «Юве» обыграл в полуфинальном противостоянии Кубка Италии «Фиорентину» (2:0), и здесь уже бомбардир не отметился результативными действиями.



Аллегри своеобразно прокомментировал безголевой матч своего подопечного. Тренер указал на молодость игрока и нехватку опыта. С итальянцем можно не согласиться, ведь Влахович в последних 10 встречах в Серии А забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Очевидно, форвард дружит с результативностью. Может быть, Аллегри хочет мотивировать его на достижение новых высот?



«Сассуоло», в свою очередь, занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии и уже не претендует на участие в еврокубковых соревнованиях. Тем не менее списывать его со счетов точно не стоит. Расположение совсем не отражает реального уровня клуба, отличительной чертой которого является умение настраиваться на важные матчи.

В нынешнем розыгрыше Серии А чёрно-зелёные регулярно создавали проблемы крепким противникам и иногда даже одерживали над ними победы. Например, в матче 14-го тура обыграли «Милан» (2:1), а в противостоянии 26-го тура победили «Интер» (2:0). В обоих случаях результативными действиями отметился Доменико Берарди.

Победитель Евро-2020 в текущем сезоне просто неотразим. Форвард является одним из лучших игроков Серии А по системе «гол+пас». Нападающий принял участие в 28 матчах, где отметился 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Таким образом, Берарди приковал к своей персоне пристальное внимание команд из верхней части турнирной таблицы первенства.

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По некоторой информации, над приобретением бомбардира помышляют «Наполи» и «Милан». Сам футболист не давал никаких комментариев по поводу своего будущего. Судя по всему, голеадор сконцентрирован на успехах клуба из Сассуоло в оставшихся пяти турах до конца нынешнего розыгрыша Серии А. Такой подход вызывает только уважение.



Есть и ещё кое-что, вызывающее симпатию к подопечным Алессио Дионизи. А именно открытая атакующая манера игры. Зачастую матчи с их участием получаются очень яркими, зрелищными и результативными. Статистика говорит сама за себя: за 33 встречи в чемпионате Италии они забили 58 мячей, а пропустили — 53.



Плюс грядущее противостояние состоится на домашнем стадионе чёрно-зелёных — «Мапей» — и наверняка будет проходить по их правилам. Потому отличным вариантом для ставки, на наш взгляд, является «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 1.97.

Дело ещё в том, что шесть последних очных встреч складывались именно таким образом. Думаем, история повторится. Оборона «Ювентуса» при Аллегри, конечно, заметно окрепла, однако клуб пропустил в 10 из 14 прошлых официальных матчах во всех турнирах. Лёгкой прогулки в Сассуоло ждать точно не следует.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Сассуоло» — «Ювентус» 25 апреля 2022 года

«Сассуоло» не имеет авторитетов. Смело и уверенно играет с соперниками, превосходящими его по силам, и восхищает интересной открытой игрой. Забивает много, пропускает тоже. Иногда добывает при этом отличные результаты. А «Ювентус» имеет в своём арсенале результативного нападающего и наверняка вдохновлён выходом в финал Кубка Италии. В последних шести очных встречах голов было много, причём с обеих сторон. Думается, в этот раз будет так же весело.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.97.

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