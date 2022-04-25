«Зенит» в попытке оторваться от «Динамо», «Сассуоло» — «Ювентус»: что смотреть 25 апреля

Весна перевалила за экватор, время бежит неумолимо быстро. Столь же быстро протекает спортивный сезон. Клубный футбол вышел на финишную прямую, НХЛ и КХЛ — тоже. Теннисисты готовятся к турнирам «Большого шлема», а Формула-1 набирает обороты. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 25 апреля.

На что ставить в футболе 25 апреля

26-й тур Российской Премьер-Лиги подошёл к концу. Честь закрыть программу выпала «Краснодару» и «Зениту», которые сегодня сразятся в Краснодаре. Начало запланировано на 19:00 мск. У петербуржцев появилась прекрасная возможность оторваться от «Динамо» в чемпионской гонке, после того как бело-голубые уступили ЦСКА в дерби.

Отрыв подопечных Сергея Семака в таблице от ближайшего преследователя — как раз команды Сандро Шварца — три очка. При победе в Краснодаре разница увеличится до шести очков. При этом до окончания чемпионата России останется всего четыре тура. То есть шансы на четвёртое подряд чемпионство сине-бело-голубых резко увеличатся.

Поклонникам английского футбола представлена одна-единственная встреча 34-го тура чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» сыграет дома с «Лидсом», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лондонцы потерпели два поражения кряду в первенстве после пятиматчевой беспроигрышной серии. А клуб из Лидса, напротив, не проигрывает уже четыре тура.

В Италии завершают программу 34-го тура Серии А. «Сассуоло», который уже не борется за еврокубки, примет «Ювентус». Туринцы занимают четвёртую строчку в турнирной таблице, но конкуренты не так далеко. При этом стоит отметить, что в шести предыдущих встречах с клубом из Сассуоло они пропускали как минимум один гол.

На что ставить в хоккее 25 апреля

Четвёртый матч финальной серии плей-офф КХЛ между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом», который проходил в Москве, завершён. Магнитогорцы отправляются в родной город при счёте в серии 3-1 в их пользу. Настроение замечательное. Пятая игра, в которой уже может определиться имя победителя Кубка Гагарина, состоится только во вторник.

Сегодня же можно зацепить матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Филадельфией Флайерз». Стартовое вбрасывание состоится рано ночью 26 апреля, а именно — в 3:00 мск. Любопытно, что обе команды находятся внизу сводной таблицы НХЛ и уже не претендуют на попадание в плей-офф. Мотивации дополнительной нет, но и терять абсолютно нечего. Может получиться весело.

На что ставить в баскетболе 25 апреля

В Единой лиге ВТБ состоятся сразу две четвертьфинальные встречи. В одной из них казанский УНИКС сыграет с саратовским «Автодором» (начало — в 19:00 мск), а во второй — петербургский «Зенит» примет красноярский «Енисей» (20:00 мск). Соперники уже провели по одному матчу: казанцы обыграли клуб из Саратова со счётом 106:76, а красноярцам от петербуржцев досталось со счётом 55:104.