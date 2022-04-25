«Ливерпуль» — «Вильярреал»: начало конца сказки Эмери в Лиге чемпионов

27 апреля в Англии пройдёт первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал». И если команду Юргена Клоппа все ждали увидеть в этой встрече, то испанский клуб – настоящая сенсация. Подопечные Унаи Эмери уже прошли «Ювентус» и «Баварию», наверняка они постараются добавить в свою коллекцию и скальп «Ливерпуля».

Какой канал покажет матч «Ливерпуль» — «Вильярреал»?

Букмекеры, однако считают, что это испанскому клубу не удастся. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.26, а на «Вильярреал» дают 12.50. На ничейный исход можно сделать ставку за 6.20. Что же касается котировок на выход в финал, то здесь на англичан предлагают коэффициент 1.14, а на испанцев 6.20.

«Ливерпуль» хорош. Но спад должен быть

«Ливерпуль» продолжает рассчитывать сразу на четыре трофея по итогам сезона! Один уже есть – Кубок лиги. В Кубке Англии команда Юргена Клоппа дошла до финала, а в Лиге чемпионов – уже до полуфинала. Сложнее всего в АПЛ, здесь есть отставание в одно очко от «Манчестер Сити» за пять туров до конца. Это совсем немного, но есть приличная вероятность, что Хосеп Гвардиола и его команда такой нужной для «Ливерпуля» осечки не совершат.



Да и сами мерсисайдцы могут ошибиться. Их классный отрезок длится уже почти пять месяцев, проигрывал «Ливерпуль» в последний раз ещё в 2021 году. Спад когда-то должен будет наступить, но, возможно, это случится уже после завершения сезона? Смех смехом, а замах на четыре титула очень серьёзный. До каждого из трёх оставшихся осталась пара шагов.



В плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпулю» пока везёт. «Интер» и «Бенфика» — очень комфортный путь. Схема в обоих случаях была одинаковой – победа на выезде с разницей в два мяча и игра по счёту дома. Теперь же – первый матч на «Энфилде», и мерсисайдцы сделают всё, чтобы поехать в Испанию уверенными в итоговом успехе.

«Вильярреал» сосредоточен на Лиге чемпионов

Насколько классно «Вильярреал» играет в Лиге чемпионов, настолько же серо – в Примере. Седьмое место, и, в общем-то, шансов на место в топ-4 по итогам сезона нет. Правда, прямо сейчас команда Эмери идёт на серии из трёх матчей без поражений.

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Унаи Эмери – кубковый тренер. Просто так Лигу Европы четыре раза не выигрывают. А в этом сезоне специалист подкупает всех игрой в Лиге чемпионов. И если победу над «Ювентусом» восприняли как неожиданность, но не более, то успех в противостоянии с «Баварией» — это уже настоящая сенсация. Победа дома, причём забили один, а могли и три, а затем уверенная игра на выезде. И гол, когда всё, казалось, уже шло к овертайму.



Железная дисциплина – и классные разящие контратаки. Таковы принципы игры испанцев, и на «Энфилде» они наверняка постараются их придерживаться. Впрочем, их задача в Англии, скорее, просто выстоять.

На что ставить?

Читается победа «Ливерпуля». Всё-таки, по мнению большинства экспертов, «Вильярреал» уже и так прыгнул выше головы, достиг своего потолка. Но коэффициент мизерный – 1.26.

Да, англичане куда лучше выглядят в атаке, нежели в обороне, но есть ощущение, что испанцам будет не до атак в этой встрече. Выстоять бы, не пропустить слишком много, оставить себе шансы на положительный исход перед ответной встречей. Поэтому есть резон поставить на то, что «Вильярреал» не забьёт, с коэффициентом 1.95. Обратный исход, кстати, идёт за 1.85. Альтернатива – ставка на «обе забьют – нет» с коэффициентом 1.79.



А вот не проиграть крупно – задача для подопечных Эмери вполне себе решаемая. От «Ювентуса» и «Баварии» за 180 минут они пропустили всего по разу, так почему же с «Ливерпулем» должно быть в несколько раз больше? Есть смысл поставить на победу «Вильярреала» с форой (+2.5) за 1.41. Коэффициент небольшой, зато надёжный.



Сколько ещё продлится сказка Унаи Эмери? Вопрос интересный, и как минимум наполовину мы узнаем на него ответ уже совсем скоро. Удачных ставок!

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