«Металлург» — ЦСКА, 5-й матч. Илья Воробьёв поднимет над головой Кубок Гагарина

26 апреля состоится пятый матч финала Кубка Гагарина «Металлург» — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.60, успех москвичей тоже оценён экспертами в 2.60.

Дарья Миронова дала прогноз на 5-й матч «Металлург» — ЦСКА.

Коэффициенты букмекеров на пятый матч плей-офф КХЛ «Металлург» — ЦСКА 26 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что пятый матч финала плей-офф КХЛ «Металлург» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.86, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.25. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.

Прогноз и анализ пятого матча Кубка Гагарина «Металлург» — ЦСКА 26 апреля 2022 года

Сезон Континентальной хоккейной лиги стремится к развязке. На 26 апреля запланирован пятый матч финала Кубка Гагарина. Встреча состоится на льду «Арена Металлург». В случае победы магнитогорцы станут обладателями трофея, на данный момент счёт в серии 3-1 в их пользу. Сумеют ли москвичи совершить камбэк?

В первом матче «Металлург» выступил очень консервативно. Москвичам это сыграло на руку. Сергей Андронов и Никита Нестеров воспользовались огрехами пары защитников противника Земчёнок – Яковлев и установили на табло удобный счёт 2:0. Магнитогорцам удалось отыграть одну шайбу в большинстве, но на большее не хватило. Итоговый счёт — 3:1.



После неудачи «Магнитка» перестроилась и сыграла совсем в ином стиле. Во втором и третьем матчах её игроки устроили крепкой обороне ЦСКА настоящее испытание. Несмотря на старания Ивана Федотова, москвичи пропустили десять шайб, а потому к четвёртой игре подходили в ужасном настроении, с признаками эмоционального выгорания.



Отчасти из-за этого четвёртый матч тоже сложился в пользу магнитогорцев — 1:0. Как и в предыдущих двух противостояниях, они активно пользовались своим главным козырем — скоростным контратакующим хоккеем. Хотя гол забил защитник Артём Земчёнок после затяжной атаки. Как показывает практика, долгой осадой в чужой зоне подопечные Ильи Воробьёва тоже пользоваться умеют.

После встречи заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о финальных матчах Кубка Гагарина. Специалист предположил, что «Магнитка» поймала кураж и отпускать серию не собирается. Также Плющев с непониманием высказался о хоккее, который демонстрируют армейцы. На его взгляд, такой уровень не соответствует многим параметрам финальной игры.

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К ЦСКА действительно имеется пара вопросов, ведь команда из Магнитогорска имеет и одну немаловажную отрицательную черту. Владея инициативой, она часто позволяет оппоненту слишком многое в своей зоне. Потому отдельной похвалы заслуживает её голкипер — Василий Кошечкин. Вратарь отстоял «на ноль» в двух последних противостояниях с москвичами, хотя оппонент не бездействовал.



За этот промежуток времени игроки ЦСКА нанесли по воротам Кошечкина 64 броска в створ, но ни один из них сетку ворот не потревожил. Вполне понятен восторг агента голкипера — небезызвестного Сергея Перемузова, который заявил о высоком психологическом спокойствии и опытности своего клиента. Очевидно, что защитники «Магнитки» чувствуют себя увереннее за счёт надёжности за спиной.



При таком раскладе гораздо больше верится в успех «Металлурга». По игре и поведению москвичей видно, что они подавлены. Пример тому — непристойное поведение Ивана Федорова во втором матче серии. После шести пропущенных шайб вратарь не сдержал эмоций и показывал оскорбительные жесты игрокам оппонента.

Думаем, в грядущем матче подопечные Ильи Воробьёва могут завершить серию, одержав победу над москвичами в основное время. В течение текущей неполной регулярки они демонстрировали великолепный уровень хоккея и по итогу заслуженно возглавили таблицу Восточной конференции. Кажется, пришла пора поднять над головой Кубок Гагарина.

«Металлург» — ЦСКА: прогноз и ставка на пятый матч плей-офф КХЛ 26 апреля 2022 года

«Металлург» сумел перевернуть серию в свою пользу и поймать кураж. Встреча состоится на его льду, при поддержке болельщиков, потому эмоциональный фон наверняка будет на высоте. А вот ЦСКА пребывает в моральном упадке, о чём свидетельствует игра команды и поведение Ивана Федотова. Москвичи не наловчились противостоять контратакующему стилю магнитогорцев, да и с физикой есть проблемы. Потому поверим в победу хозяев в основное время.



Ставка: победа «Металлурга» в основное время за коэффициент 2.60.

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