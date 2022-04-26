«Ман Сити» — «Реал». Прогноз «Фонбет»: Анчелотти и Гвардиола поддержат тренд

Сегодня, 26 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад», стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Сделать ставку на противостояние Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Манчестер Сити»

«Горожане» второй год подряд добираются до полуфинала Лиги чемпионов. В прошлом розыгрыше турнира оказались сильнее французского «ПСЖ» (2:1 в гостях и 2:0 дома). Теперь в соперниках мадридский «Реал» — ещё более статусный клуб, рекордсмен по числу титулов в турнире. Путь к этой стадии не был простым.

Тяжелее всего пришлось в четвертьфинале, где «Манчестер Сити» противостоял сосед «Реала» по Мадриду – «Атлетико». Дома подопечные Хосепа Гвардиолы победили лишь со счётом 1:0, а в гостях и вовсе не сумели справиться с обороной «матрасников». Матч, сопровождавшийся массой стычек, завершился нулевой ничьей.

Впрочем, любопытно, что «горожане» не пропускают в четырёх встречах Лиги чемпионов подряд. На внутренней арене всё тоже не так однозначно. «Сити» лишился шансов на требл, вылетев в полуфинале Кубка Англии от «Ливерпуля» (2:3). Это единственное поражение за 13 последних матчей.

Подопечные Гвардиолы не справились с мерсисайдцами и в матче чемпионата Англии (2:2), однако этот результат позволил сохранить минимальное преимущество над соперником в турнирной таблице. За пять туров до конца сезона в АПЛ «Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко.

В субботу голубые разгромили «Уотфорд» со счётом 5:1 благодаря покеру Габриэла Жезуса. Отличная форма бразильца – хороший знак для болельщиков «горожан», ведь именно голы Жезуса помогли «Сити» пройти «Реал» в их предыдущем противостоянии.

В какой форме «Реал»

«Реал» может стать первой командой, выигравшей на выезде у двух разных английских команд в рамках плей-офф одного розыгрыша Лиги чемпионов. В четвертьфинале мадридцы встречались с действующим победителем турнира — лондонским «Челси» — и оказались сильнее по сумме двух встреч (3:1 в гостях, 2:3 доп. вр. дома).

«Сливочные» были на грани вылета, потому что уступали на «Сантьяго Бернабеу» 0:3 к 80-й минуте ответной игры. Однако вышедший на замену Родриго помог команде добраться до дополнительного времени, а там свой 12-й гол в турнире отпраздновал Карим Бензема. Таким образом, «Реал» в десятый раз за 12 последних сезонов добрался до полуфинала Лиги чемпионов.

Как и «Сити», «сливочные» могут оформить «золотой» дубль – к званию лучшей команды Европы добавить чемпионский титул внутри страны. За пять туров до завершения сезона в Ла Лиге у подопечных Карло Анчелотти просто громадное преимущество над ближайшими соперниками – 15 очков.

Только чудо остановит «сливочных». В последнем туре Бензема умудрился не забить сразу два пенальти, однако это не помешало «Реалу» обыграть «Осасуну» (3:1). На данный момент у команды серия из шести побед на выезде во всех соревнованиях. При этом «Осасуне», «Севилье» и «Челси» Бензема и компания забили по три мяча.

«Манчестер Сити» – «Реал»: кадровые потери

Фланговый защитник «Сити» Жоау Канселу пропустит матч из-за перебора жёлтых карточек. Под вопросом выход на поле и двух других игроков обороны – Кайла Уокера и Джона Стоунза. В лазарете «Реала» числятся Давид Алаба, Эден Азар, Лука Йович, Мариано Диас и Каземиро.

«Манчестер Сити» – «Реал»: статистика личных встреч

В 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» дважды победил «Реал» со счётом 2:1. Это позволило «горожанам» взять у мадридцев реванш за поражение в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2015/2016. Тогда одна встреча завершилась нулевой ничьей, а другая сложилась в победу испанского клуба — 1:0.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал» 26 апреля 2022 года

Ставка: обе забьют за 1.80. (Сделать ставку)

Команда Хосепа Гвардиолы не проигрывает на протяжении 19 домашних матчей Лиги чемпионов, победив в семи из последних восьми встреч. Однако на победу или ничью «Сити» слишком маленький коэффициент — 1.12. Скорее, стоит рассмотреть вариант со ставкой на то, что в предстоящей встрече отличиться удастся обеим командам.

Англичане в текущем плей-офф ещё не пропускали, но у них в соперниках ещё не было исполнителей уровня Карима Бензема. К тому же против «Сити» травмы ведущих защитников. «Реал» тоже не безгрешен в обороне, пропускает даже от «Осасуны» с «Сельтой». Кевин Де Брëйне, Габриэл Жезус и Рияд Марез с удовольствием проверят на прочность Тибо Куртуа.

В противостоянии с «Атлетико» «горожане» не смогли использовать весь свой атакующий потенциал. Теперь же в соперниках такой клуб, который сам не любит отсиживаться в обороне. Кроме того, после отмены правила выездного гола играть на счёт не имеет никакого смысла. Да и статистику прошлых очных встреч тоже упускать из виду нельзя. Ставка «обе забьют» прошла в трёх последних матчах. Словом, снова ждём хотя бы по голу с каждой стороны.