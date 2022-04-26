«Ман Сити» — «Реал», «Металлург» — ЦСКА и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 26 апреля.

Журавель назвал главное преимущество «Реала» перед «Манчестер Сити».

На что ставить в футболе 26 апреля

В общем-то, сегодня всего один заслуживающий внимания матч, зато какой! «Манчестер Сити» принимает «Реал», первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. Англичане – фавориты, но «Реал» на пути к полуфиналу уже вышиб из борьбы «ПСЖ» и «Челси».

Где покажут матч «Манчестер Сити» — «Реал»?

Будет очень интересно, даже с учётом того, что всё решится в Мадриде в ответной игре.

На что ставить в хоккее 26 апреля

Уже сегодня может завершиться сезон КХЛ. «Металлург» ударно слетал в Москву, взял там два матча у ЦСКА и теперь ведёт в финальной серии 3-1. До Кубка Гагарина всего одна победа, и она может случиться уже сегодня! Впрочем, команда Сергея Фёдорова наверняка против. Посмотрим, во что всё это выльется.



В НХЛ в ночь на среду сразу 13 игр. «Вашингтон» играет с «Айлендерс», но главное сейчас не это, а самочувствие Александра Овечкина. Кажется, травма не очень серьёзная, но вряд ли Ови сыграет, главные матчи впереди. «Тампа-Бэй» после похода к Джо Байдену встретится с «Коламбусом», а Кирилл Капризов и его «Миннесота» принимают «Аризону».

На что ещё ставить 26 апреля

В баскетбольной Евролиге продолжаются четвертьфинальные серии. «Реал» уже сегодня может оформить путёвку в «Финал четырёх», нужно победить «Маккаби» в Тель-Авиве. А вот у «Милана» и «Эфеса» в серии 1-1, там третий матч в Турции. У итальянцев аховая кадровая ситуация, так что фаворитом выглядит «Эфес». Матчи плей-офф пройдут и в Еврокубке.



В НБА «Майами» и «Милуоки» на своих площадках постараются завершить серии с «Атлантой» и «Чикаго» соответственно. «Хит» и «Бакс» ведут 3-1. А вот в противостояниях «Мемфис» — «Миннесота» и «Финикс» — «Нью-Орлеан» 2-2, там пятые матчи точно не станут последними.

Прогноз с коэффициентом 4.00 на 5-й матч серии «Металлург» — ЦСКА.

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