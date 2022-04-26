«Вашингтон» — «Айлендерс». Не нужен даже Александр Овечкин

27 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.82, успех «Айлендерс» идёт за 3.54. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.65.

«Вернётся сильнее и продолжит забивать». Насколько серьёзна травма Овечкина?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» 27 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс» 27 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.06. Поставить на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.00.

«Вашингтон» — «Айлендерс»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (27.04.2022)

Регулярный чемпионат в Национальной хоккейной лиге подходит к концу, уже 13 команд обеспечили себе выход в плей-офф. Осталось ещё немного. На 27 апреля запланировано сразу 13 встреч. Интересных вывесок много, но мы бы уделили внимание противостоянию «Вашингтона» и «Айлендерс». Она пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены».

Принципиальные соперники по конференции последних двух недель. «Айлендерс» шли по пятам за «Вашингтоном», но погоня закончилась неудачей. Сейчас отставание составляет 20 очков. «Кэпиталз» спокойно доигрывают сезон, досрочно попав в плей-офф. Жаль и «Айлендерс», поскольку Илья Сорокин и Семён Варламов тащили команду.

Главный тренер «Вашингтона» отреагировал на травму Овечкина.

У «Вашингтона» за последние 10 встреч было три поражения, но лишь одно в основное время. Накануне проиграли «Торонто» (3:4 Б). Отчасти сказалось то, что Александр Овечкин в третьем периоде получил травму и не сумел доиграть. Команда боролась, Евгений Кузнецов реализовал красивый буллит в серии послематчевых бросков, но этого не хватило.

Капитан должен вернуться в состав со дня на день, травма, к счастью, оказалась несерьёзной. Но даже без него может получиться — команда на ходу. На последнем отрезке в 10 игр она явно прибавила. Даже отобрала очки у нуждающегося «Вегаса» (3:4 ОТ) и переиграла «Колорадо» (3:2) с «Тампой» (4:3). Такие показатели впечатляют. Но главное — клуб вышел в плей-офф.

«Айлендерс» на таком же отрезке выиграли лишь три раза, то есть статистика обратная. И это даже странно, так как команда в целом была в хорошей форме. Конечно, если не затрагивать начало сезона с 11 поражениями кряду. Накануне же разгромно уступили «Каролине» (2:5). Росс Джонстон и Райан Пулок забросили по шайбе, но на большее не хватило сил.

Теэму Селянне: с русскими мы больше не связываемся.

Неприятно и то, что пропустили суммарно за пять игр 23 шайбы. Много. Хотя вратарская линия у «островитян» на хорошем уровне. Илья Сорокин имеет семь шат-аутов в сезоне, больше лишь у Якоба Маркстрёма (9). Плюс выиграл 25 из 50 матчей. Семён Варламов смотрится похуже, выиграл всего девять из 30, имеет два шат-аута. Явно проиграл конкуренцию. Хотя винить стоит всё же всю команду.

В Вашингтоне у «Айлендерс» тоже статистика не блещет. За последние пять очных игр победу одерживали лишь хозяева. При этом лишь раз команды забросили менее четырёх шайб. Конечно, Александр Овечкин пока под вопросом на матч, но даже так у гостей сейчас нет рычагов давления. Хозяева смотрятся куда интереснее и имеют перевес на своём льду.

Мы бы рассмотрели победу «Вашингтона» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.03. Коэффициент хороший. «Айлендерс» пропускали изрядно в последних играх, а «Вашингтон» в среднем забрасывал 3,8 шайбы в последних пяти матчах. Александр Овечкин вполне может позволить себе взять выходной.

«Вашингтон» — «Айлендерс»: прогноз и ставка на матч НХЛ 27 апреля 2022 года

Хозяева переигрывают оппонента на своём льду, плюс забрасывают достаточно. «Айлендерс» же в этом сезоне не блещут, от того и не попали в плей-офф. Хотя вратарская линия играет здорово, благодаря голкиперам положение в таблице такое высокое. И всё же хозяева смотрятся предпочтительнее. На наш взгляд, даже без Овечкина способны выиграть.

Ставка: победа «Вашингтона» + тотал больше 3.5 шайбы за 2.03.

«Больно видеть, как великие падают». Игрок «Торонто» — об Овечкине.

«Вашингтон» — «Айлендерс»: где покажут матч НХЛ.

«Миннесота» — «Аризона»: Кирилл Капризов поставит очередной рекорд.

Сушинский: Овечкин проглотит и не заметит эту травму.