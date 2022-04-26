«Миннесота» — «Аризона». Кирилл Капризов вгонит в депрессию аутсайдера НХЛ

27 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Аризона Койотс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 1.30, а успех «Койотс» идёт за 7.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Аризона Койотс» 27 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Аризона» 27 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.42, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.65. Поставить на гол в первые 10 минут можно с коэффициентом 1.54, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 12.25. На ничью в основное время предлагают поставить за 6.85.

«Миннесота» — «Аризона»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (27.04.2022)

На 27 апреля в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу 13 матчей. Посмотреть есть на что. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Миннесоты» и «Аризоны», которое состоится на льду «Эксел Энерджи-центра». Кирилл Капризов продолжает готовиться к плей-офф. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Миннесота» чувствует себя прекрасно. Занимает второе место в Западной конференции, набрав 109 очков. Ещё и ожидает «Сент-Луис» в первом раунде плей-офф. За последние девять встреч у команды было лишь одно поражение, как раз от «Сент-Луиса» (5:6 ОТ). Накануне же одолели «Нэшвилл» (5:4 ОТ). Победный гол на счету Дмитрия Куликова.

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У россиянина 24 балла в 77 играх этого сезона. Кирилл Капризов отметился ассистентским дублем, у него — 103 очка в 78 встречах. Цифры отменные. Сама же команда тоже явно на подъёме. Впереди плей-офф и не самый лёгкий соперник, с которым по сезону регулярно возникали проблемы. Борьбы впереди много, а сейчас можно продлить удачную серию.

«Аризона» давно потеряла шансы на выход в плей-офф, с такой игрой у неё лишь 16-е место в Западной конференции. Плачевно. За последние 10 игр тоже ни одной победы. Хуже быть не может. Накануне проиграли «Сент-Луису» (4:5 ОТ). Помогли три шайбы в третьем периоде, но всё-таки «блюзмены» сказали своё слово в овертайме.

Результаты плохие, но закономерные. Команда идёт на 31-м месте в сводной таблице, пропустив 303 шайбы за 79 игр. Больше лишь у двух команд в этом сезоне. Да и в атаке всего 193 заброшенные шайбы — меньше всех на данный момент. И это, конечно, ужасно. Хотя звёзд в составе особо нет, лишь Фил Кессел да Харри Сятери, который пока проиграл все четыре встречи и имеет 82,18% отражённых бросков.

Капризов набрал 10 очков в четырёх последних матчах за «Миннесоту».

Винить в этом стоит и защиту команды, которой просто нет. При этом в очных встречах в Сент-Поле хозяева выиграли шесть последних игр. Так что гости и тут явно не в плюсе. Матчи в основном получались голевыми, лишь раз тотал был ниже четырёх шайб за это время. Вдобавок «Миннесота» дома не проигрывает уже пять встреч подряд, когда «Аризона» выиграла только раз за аналогичный период на выезде.

Фаворит встречи просматривается явно. Мы бы даже остановились на победе «Миннесоты» с форой (-2.5) за коэффициент 1.79. Так как в последних пяти играх «Миннесота» обыгрывала оппонента как минимум в три шайбы. Да и в целом «Аризона» — явный аутсайдер НХЛ — не внушает никакого доверия.

«Миннесота» же укомплектована очень хорошо. Новичок команды Марк-Андре Флёри выиграл уже восемь из девяти игр, во вратарской линии проблемы убавились. В атаке феерит Кирилл Капризов. Дмитрий Куликов тоже проводит отличный сезон. Да и вся команда работает, видны настрой и готовность к плей-офф.

«Миннесота» — «Аризона»: прогноз и ставка на матч НХЛ 27 апреля 2022 года

«Миннесота» чувствует себя отлично, под конец сезона показывает отличные результаты. Команда явно готова к плей-офф. «Аризона» же сезон провалила, что в целом логично. В обороне — провал. Плюс в очных встречах «Миннесота» имеет явный перевес над оппонентом. Думаем, она одержит уверенную победу.

Ставка: победа «Миннесоты» с форой (-2.5) за 1.79.

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