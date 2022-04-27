«Рейнджерс» — «Монреаль». Овечкин и Капризов — молодцы, но и Панарин не даст о себе забыть

28 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль Канадиенс». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 1.53, а успех «Монреаля» идёт за 5.75.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль Канадиенс» 28 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль Канадиенс» 28 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.75, тотал меньше 5.5 гола — за 2.32. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64, вероятность серии буллитов оценена в 9.70. На ничью в основное время предлагают заключить пари за 5.70.

«Рейнджерс» — «Монреаль»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (28.04.2022)

На 28 апреля в Национальной хоккейной лиге запланировано всего пять встреч, но посмотреть есть на что. Мы бы уделили внимание противостоянию «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль Канадиенс», которое пройдёт на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Первое вбрасывание состоится в 2:30 мск. Кэри Прайс и Александр Романов намучаются с Артемием Панариным.

И вот почему. Во-первых, «Монреаль» занимает 16-е место в Восточной конференции и последнее место в сводной таблице НХЛ. «Рейнджерс» же идут на четвёртой позиции в конференции, место в плей-офф им уже давно обеспечено. Задача-минимум выполнена. Во-вторых, «Монреаль» за последние девять встреч не выиграл ни одного матча, накануне уступил «Бостону» (3:5).

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Впрочем, есть и приятные новости — Александр Романов играет в первом звене, у него 13 баллов в 77 встречах. Конечно, цифры не супер, но прогресс присутствует. В прошлом сезоне было всего семь очков в 58 играх. А Кэри Прайс уже принял участие в четырёх встречах после возвращения. В целом это приятные моменты, хотя на игру особо не влияют.

«Нью-Йорк Рейнджерс», в свою очередь, за последние десять встреч выиграл семь раз. Уступил лишь «Бостону» (1:3) и «Каролине» дважды (2:4 и 3:4). В последнем матче с «Харрикейнз» Алекси Лафренье отметился голом, у него 30 баллов в 77 играх. Мика Зибанеджад сделал передачу (81 балл в 80 встречах), а Крис Крайдер забил гол и отдал голевой пас (52 шайбы и 77 баллов в 80 играх в этом сезоне).

Цифры весьма неплохие, особенно на фоне оппонента. Жаль, что Артемий Панарин уже две встречи молчит, ведь ему осталось набрать четыре балла до 100 очков в сезоне. Пока лишь Кирилл Капризов преодолел этот рубеж. Хотя россиянин накануне выделился иначе. При этом покинул досрочно лёд из-за повреждения.

Однако главный тренер клуба — Жерар Галлан — заявил, что тренерский штаб просто решил поберечь игрока перед плей-офф. Думается, всё будет в порядке. Кроме того, недавно Игорь Шестёркин побил рекорд клуба, принадлежавший самому Хенрику Лундквисту (35 побед в 54 играх). Игорь же одержал 35 побед в 50 встречах.

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Сейчас голкипер имеет 36 побед в 53 матчах. И, кажется, это не предел. Впереди не самый сложный соперник. В пяти последних очных встречах в Нью-Йорке у «Монреаля» две победы, но статистика датирована 2017-2021 годами. Стоит взять лишь две встречи в этом сезоне. Тут «Рейнджерс» выиграли дома и на выезде с общим счётом 6:3.

Результат закономерен. «Монреаль» по сезону испытывал большие проблемы с обороной, вратарской линией. Вдобавок нападение без особых звёзд. Так что на высокие показатели сложно было надеяться. Хотя в целом соперники забивают исправно, лишь дважды в Нью-Йорке тотал матчей был ниже четырёх шайб.

Команды доигрывают сезон в удовольствие, не гонятся за баллами. «Рейнджерс» за последние пять встреч забросили 17 шайб, пропустив лишь 10 раз. У «Монреаля» 14 голов при 27 пропущенных. Цифры так себе, здесь явно Игорь Шестёркин в выгодном положении. Да и хозяева в целом в плюсе.

Мы рассмотрели ставку «П1 + обе забьют» за коэффициент 1.75. Команды в очных встречах играют неплохо. Да, «Монреаль» не всегда хорош в атаке, но за последние пять игр без шайбы не уходил. Даже с учётом мастерства Игоря Шестёркина, думается, на одну-другую гости всё же наиграют. Хотя хозяева — явные фавориты.

«Рейнджерс» — «Монреаль»: прогноз и ставка на матч НХЛ 28 апреля 2022 года

«Рейнджерс» сейчас в хорошей форме, вышли в плей-офф. Игорь Шестёркин чувствует себя отлично, Артемий Панарин — тоже. Команда в хорошей форме. «Монреаль» же в этом сезоне аутсайдер: в нападении и защите всё весьма плохо. В последних играх забивал, бой даст, но на много рассчитывать вряд ли приходится. Противопоставить «Рейнджерс» особо нечего, думается, хозяева выиграют.

Ставка: обе забьют + победа «Рейнджерс» за 1.75.

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