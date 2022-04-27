«Лестер» — «Рома». Эльдор Шомуродов напомнит о себе

28 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги конференций «Лестер» — «Рома». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех итальянцев оценён экспертами в 3.38. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Почему Жозе Моуринью шокирует «Лестер» в матче Лиги конференций?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Лестер» — «Рома» 28 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Лестер» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги конференций «Лестер» — «Рома» (28.04.2022)

Лига чемпионов и Лига Европы вовсю радуют болельщиков, но не стоит забывать о третьем еврокубковом турнире. Лига конференций добралась до той стадии, когда в борьбе остаются весьма крепкие и именитые команды. 28 апреля состоятся первые встречи 1/2 финала. В одной из них на стадионе «Кинг Пауэр» в Англии «Лестер» примет «Рому».

В текущем сезоне «Лестер» выступает с переменным успехом, а потому располагается на десятой строчке в турнирной таблице АПЛ, поодаль от зоны еврокубков. Нестабильность отчасти связана с регулярными травмами Джейми Варди. В прошлом сезоне лидер радовал мастерством и тащил команду. Удалось даже занять пятую строчку и попасть в Лигу Европы.

Миодраг Джудович: санкции никогда не остановят Россию. В том числе и в спорте.

Вот только во втором по значимости еврокубковом турнире «лисы» не преуспели. Одержав на групповом этапе две победы и два раза сыграв вничью, отправились в Лигу конференций, где дела обстоят пока неплохо. Правда, в полуфинал пробрались с большим трудом. На предыдущей стадии обыграли по сумме двух матчей ПСВ (2:1).



Первая встреча состоялась в Англии и завершилась безголевой ничьей. Лестерцы больше атаковали и выглядели увереннее голландцев, но чувствовалась в их игре какая-то скованность. Второй матч начался совсем иначе: англичане сразу же взвинтили темп и создали огромное количество моментов у ворот соперника.

Однако после первого тайма на табло горели 1:0, не в пользу команды из Лестера, разумеется. Во втором тайме Брендан Роджерс принял решение освежить линию атаки, и это принесло результат. С горем пополам его подопечные затолкали два мяча в сетку ворот противника и добыли волевую победу. Удастся ли при таком раскладе обыграть «Рому»?



Клуб из Рима далеко не лучшим образом начал текущий розыгрыш Серии А, но под руководством опытного Жозе Моуринью начал прогрессировать и вскарабкался на пятую строчку в турнирной таблице. Выше подняться вряд ли удастся, так как отрыв от идущего четвёртым «Ювентуса» составляет восемь очков — внушительно.



Из Кубка Италии «волчица» также выбыла, потерпев поражение на стадии 1/4 финала от «Интера» (0:2). Пожалуй, единственное соревнование, в котором ещё может преуспеть — Лига конференций. На данный момент именно римляне являются фаворитами турнира. Сейчас могут похвастаться стабильностью и высокой культурой игры.

За последние 13 туров в чемпионате Италии жёлто-красные потерпели лишь одно поражение — опять-таки от раздухарившегося «Интера» (1:3). Не помогла даже голевая передача Эльдора Шомуродова, который появился на поле на 78-й минуте уже при счёте 0:3. Однако, возможно, тренерский штаб снова предоставит шанс экс-игроку «Ростова».

Любовь не купишь за деньги. О заявлении Федуна и будущем «Спартака».

Также на этом отрезке римляне пять раз сыграли вничью. Многовато. Зато во всех остальных встречах одержали победы и забили при этом довольно много голов. Особый вклад в результативность привнёс Тэмми Абрахам, игра которого после переезда из лондонского «Челси» заиграла новыми красками.



В текущем сезоне нападающий отметился 24 голами за «Рому» во всех официальных соревнованиях. В недавнем интервью форвард рассыпался в благодарностях перед своим наставником. По мнению Абрахама, строгость Моуринью подталкивает его и весь коллектив к достижению успеха.



С бомбардиром не поспоришь. Несмотря на наличие неудач, коллектив из Рима выглядит очень собранно и выступает на высоком уровне. Например, на предыдущей стадии Лиги конференций прошли «Будё-Глимт» (5:2). Первый матч сложился в пользу норвежцев (1:2), зато в ответном матче итальянцы забили четыре безответных мяча.

Несмотря на то что предстоящий матч состоится в Англии, интереснее, на наш взгляд, смотрятся подопечные Жозе Моуринью. Португальского специалиста действительно есть за что хвалить. Не сразу, но его команда наловчилась давать отпор крепким оппонентам и демонстрировать при этом хорошую результативность. Возьмём Х2 за коэффициент 1.68. И ждём, конечно же, Шомуродова на поле, он заслужил.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Лестер» — «Рома» 28 апреля 2022 года

Без Варди «Лестер» имеет серьёзные проблемы с реализацией. Из-за этого выступал нестабильно и выбыл из Лиги Европы. На предыдущей стадии Лиги конференций с трудом обыграли ПСВ, причём в первом матче не сумели забить ни одного мяча. На наш взгляд, предпочтительнее выглядит «Рома». Благодаря Жозе Моуринью она добавила в качестве и добыла хорошие результаты в последних встречах в Серии А. Плюс имеет в наличии результативного форварда. Думаем, гости как минимум не проиграют.



Ставка: «Рома» не проиграет за коэффициент 1.68.

Николай Валуев заявил, что «Зенит» стал популярнее «Спартака».

Сразу двух арбитров РПЛ могут отстранить от работы до конца сезона.

Кавазашвили: Дзюба на пике формы мог бы играть и в «Барселоне», и в «Реале».