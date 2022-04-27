ЦСКА — «Металлург», 6-й матч. Сергея Фёдорова рано списали

28 апреля состоится шестой матч финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Металлург». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.25, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 3.16.

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Коэффициенты букмекеров на 6-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Металлург» 28 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что 6-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.91, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.09. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.89.

Прогноз и анализ 6-го матча Кубка Гагарина ЦСКА Москва — «Металлург» Магнитогорск (28.04.2022)

В Континентальной хоккейной лиге продолжается сражение за Кубок Гагарина. На 28 апреля запланирован шестой матч финальной серии, ЦСКА в Москве будет принимать магнитогорский «Металлург». Первое вбрасывание состоится в 19:00 мск. Серия обретает интересный характер, счёт после пяти матчей — 3-2 в пользу магнитогорцев.

С самого начала противостояние ожидалось интересным. После двух побед «Металлурга» на выезде подряд инициатива, казалось, уже в руках магнитогорцев. Только бери и снимай все вопросы в пятой встрече. Однако подопечные Сергея Фёдорова вырвали своё счастье в овертайме (3:2 ОТ). Да ещё как!



Победную шайбу на своё счет записал Клас Дальбек. Это первый гол в плей-офф для шведа, такой важный на данном этапе для команды. Хотя тут стоит отдать должное Никите Нестерову, который совершил классный проход из своей зоны. При этом ЦСКА изначально даже вёл в матче, но в третьем периоде оказался в роли догоняющего.



Благо Максим Соркин на 54-й минуте встречи вернул равновесие и помог армейцам добраться до овертайма, где команда, впрочем, проявила стойкость. В целом, другого исхода Сергей Фёдоров и не ждал, победа нужна была позарез. А ведь магнитогорцы даже рекорд поставили, но всё равно остались без четвёртой победы.

Василий Кошечкин превзошёл достижение Ильи Сорокина, который не пропускал в финальной серии Кубка Гагарина 137 минут и 55 секунд. Серия Василия прервалась на отметке в 156 минут 34 секунды. Хотя это не только рекорд «Металлурга» в плей-офф КХЛ, но и рекорд финалов Кубка Гагарина.



Впереди соперников ожидает шестой матч, серия возвращается в Москву. И здесь всё неоднозначно. ЦСКА явно на эмоциональном подъёме после победы, в отличие от оппонента, который мог закончить всё у себя дома. Даже был в шести минутах от этого. С другой стороны, красно-синие дома последние две встречи «Металлургу» проиграли, что подпортило статистику.

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При этом магнитогорцы имеют три победы за последние пять очных встреч и четыре победы за пять прошлых выездов в текущем плей-офф. Хотя говорить о явном преимуществе мы бы тоже не стали. С какой-то стороны, армейцы немного уступают уральцам в физике, но после камбэка в прошлой игре наверняка вернутся силы. Да и поддержку трибун никто не отменял.



Едва ли в Москве подопечные Сергея Фёдорова сбавят темп. Всё же пока «Металлург» по-прежнему лидирует в серии, до сих пор находится в одном шаге от победы в Кубке Гагарина. Это и дополнительная мотивация для москвичей, которым расслабляться всё ещё никак нельзя. Впрочем, все вводные для ещё одного успеха есть.



Иван Федотов после двух неудачных матчей хорошо отыграл в Магнитогорске. Пропустил сперва курьёзный гол, но это не помешало отразить 37 из 39 бросков в створ суммарно. Как, в целом, был неплох и Василий Кошечкин, отразивший 34 из 37 бросков. С вратарской линией проблем у сторон точно нет в этой серии.

Хотя сейчас мы бы остановились на ставке «1Х + обе забьют» за коэффициент 1.65. Команды впервые дошли до овертайма. Для «Магнитки» это вообще было первое дополнительное время в этом плей-офф. Думается, соперники продолжат в том же духе. Уступать явно никто не собирается, но и ошибка может дорого стоить. Тем более что тому же «Металлургу» осталась всего одна победа.



Однако теперь ждём голов не только от команды Ильи Воробьёва, но и от ЦСКА. Столичный клуб забил трижды после двухматчевой засухи. Снова вышел королём овертайма. Теперь должно быть попроще в созидании. Спокойствие Василия Кошечкина, конечно, передаётся защитникам, только от ошибок они не застрахованы.

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ЦСКА вернул интерес к серии. Теперь на носу шестая игра, которая состоится в Москве. Сейчас у Сергея Фёдорова преимущество своего льда и хорошее настроение после такого камбэка. Шестой матч будет весьма интересным. Гости постараются снять все вопросы, но, думается, окрылённые армейцы как минимум до овертайма снова дотянут.



Ставка: обе забьют + ЦСКА не проиграет за 1.65.

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