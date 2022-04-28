«Айлендерс» — «Вашингтон». Александр Овечкин вновь испытает своих одноклубников

29 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 22:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.20, успех «Айлендерс» идёт за 2.72.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 29 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон» 29 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.10. Гол в первые 10 минут доступен за 1.67, вероятность серии буллитов оценена в 8.50. На ничью в основное время предлагают поставить с коэффициентом 4.45.

«Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (29.04.2022)

До конца регулярного сезона осталось совсем немного, определились все 16 участников плей-офф. Команды спокойно доигрывают сезон. На 29 апреля запланировано сразу девять встреч. Мы бы уделили внимание противостоянию «Айлендерс» и «Вашингтона», которое пройдёт на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте.

Второй матч подряд будут встречаться команды. Накануне играли в Вашингтоне, где «Айлендерс», шедшие девятыми с 82 баллами в конференции, одержали верх (4:1). В составе «Вашингтона» голом отметился лишь Конор Шири — открыл счёт. Дальше забивали гости. За хозяев не сыграл Александр Овечкин, состав пришлось немного перекроить Питеру Лавиолетту.

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Илья Самсонов старался спасать, но дважды пропустил в меньшинстве, а третий гол оказался курьёзным. Команда играла в большинстве, однако не разобралась за своими воротами. Привезённый гол, как и сам матч, явно не пойдёт в копилку лучших. Илья, разумеется, был недоволен своей игрой. Понять его можно, хотя пропустил лишь раз в равных составах.

Конечно, «Айлендерс» сократили отставание от «Вашингтона», но время уже утеряно. Последние 10 игр получились не супер: три победы, которые явно не помогли в погоне за местом в плей-офф. Отметить стоит игру Ильи Сорокина, который отразил 32 броска из 33 в предыдущей игре. Старался и по сезону, оформил семь шат-аутов.

В этом сезоне выиграл конкуренцию у Семёна Варламова. Только вот команда всё же провалила регулярку, пусть даже и добавила после не самой лучшей серии на старте (тогда было 11 поражений). «Вашингтон» тоже имел не самую хорошую статистику в январе-феврале, но вернулся на правильный путь. Теперь плей-офф в кармане. Весьма неплохой результат.

«Кэпиталз» идут на восьмой строчке со 100 баллами после 80 играх. У ближайшего соперника — «Питтсбурга» — 101 балл в 81 матче. Есть шансы даже подняться на строчку выше, и тогда в плей-офф в соперниках будет уже не «Флорида». Есть смысл поднажать, «Пантерз» — очень серьёзный оппонент. Форма у «столичных» не такая плохая: на отрезке в прошлых 10 игр всего четыре поражения.

Правда, команда проиграла две встречи кряду. Это неприятный факт. Хотя говорить, что она сдаёт позиции, тоже не стоит. Регулярка заканчивается, клуб в целом в рабочей форме подходит к плей-офф. Также будем надеяться на скорое возвращение Александра Овечкина в строй. Недавно он получил повреждение, тренерский штаб предпочитает не рисковать.

Может, правильно. Остаться без такого значимого игрока в первом раунде Кубка Стэнли, да ещё и с серьёзным соперником, было бы обидно. Пока же капитан может взять небольшой отдых и насладиться собой. Недавно клуб устроил церемонию по случаю выхода нападающего на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

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Так что Евгению Кузнецову и Никласу Бекстрёму придётся брать всё в свои руки. Тем более что в Элмонте у «Вашингтона» три победы в пяти последних играх. При этом одна из них — за пределами основного времени. С другой стороны, хозяева проиграли три матча кряду дома. Кажется, у гостей есть шансы поквитаться.

«Вашингтон» имеет на выезде три победы в пяти последних матчах. Кроме того, занимает первое место в сводной таблице по набранным очкам в гостях. Да и за последние 10 игр в регулярке команда Питера Лавиолетта смотрится куда лучше. Недавно обыгрывала «Колорадо» (3:2), например.

Конечно, у хозяев вратарская линия в какой-то степени лучше визави из «Вашингтона». У «Айлендерс» 230 пропущенных, а у гостей — 237 на данный момент. Однако немаловажным фактором является и нападение. И здесь у «Кэпс» явное преимущество: 272 заброшенные шайбы против 222.

Мы бы рассмотрели итоговую победу «Вашингтона» за 1.77. Всё же статистика за последнее время намного лучше у них, плюс наверняка постараются взять реванш. В прошлый раз команда много удалялась, а Илья Самсонов был не в своей тарелке. Думается, работа над ошибками будет сделана. Даже без Александра Овечкина.

«Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 29 апреля 2022 года

«Вашингтон» без Александра Овечкина сыграл не самый лучший матч, допустив много ошибок и удалений. Придётся провести работу над ошибками. «Айлендерс» сыграли в хороший хоккей, но за последние 10 игр статистика у них не самая хорошая. «Вашингтон» же в Элмонте имеет небольшой перевес, да и в этом сезоне, в принципе, на выезде играет лучше всех. Думается, реванш взять сумеет даже без капитана.

Ставка: итоговая победа «Вашингтона» за 1.77.

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