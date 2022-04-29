«Рубин» — «Сочи». Леонид Слуцкий приблизится к зоне вылета

30 апреля состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Сочи». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех казанцев оценён экспертами в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 3.62.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Сочи» 30 апреля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Рубин» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата России «Рубин» — «Сочи» (30.04.2022)

Весна перевалила за экватор. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести всего четыре тура. 30 апреля состоятся четыре встречи 27-го тура. В одной из них на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» примет «Сочи». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

Несмотря на усиление в лице Виталия Лисаковича, Константина Кучаева и Александра Ломовицкого в зимнее трансферное окно, «Рубин» в последних шести матчах в чемпионате России одержал лишь одну победу. Причём над замыкающим турнирную таблицу «Арсеналом» (1:0). Также сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). В остальных встречах потерпел поражения.

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Из-за неудач казанцы спустились на 11-ю строчку в турнирной таблице. Отрыв от опасной зоны при этом составляет всего один балл. Такие результаты связаны в первую очередь с отъездом легионеров, в том числе Хвичи Кварацхелии. По информации СМИ, в следующем сезоне хавбек будет выступать за «Наполи».



Руководство «Рубина» призвало не считать ушедших иностранцев предателями. В недавнем интервью спортивный директор клуба Олег Яровинский отметил, что игроки столкнулись с давлением, а страну покинули из-за уважительных причин и индивидуальных нюансов. Как бы там ни было, нехватка ресурсов очень ощутима.



Леонид Слуцкий не один раз заявлял о кадровых проблемах, которые обусловлены не только уходом легионеров. Травмированных игроков тоже в избытке. Например, в матче последнего тура РПЛ с «Арсеналом» из-за повреждения не смог принять участия Леон Мусаев. Заменил его не игравший пять месяцев Оливер Абильгор.



Потому вылет казанцев из Кубка России для многих не стал удивлением. На стадии 1/4 финала потерпели поражение в матче с «Енисеем» (1:3) из ФНЛ. Леонид Слуцкий выпустил на матч основной состав, но уже после первого тайма его подопечные проигрывали красноярцам со счётом 0:3. Отквитать один мяч удалось лишь на 86-й минуте.

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А вот «Сочи» за последние девять туров в РПЛ потерпел лишь одно поражение — в меньшинстве с «Крыльями Советов» (2:3). Также вничью сыграли с «Химками» (0:0), «Зенитом» (0:0) и «Локомотивом» (2:2). Во всех остальных встречах одержали победы, порадовав результативностью. Впрочем, можно сказать, ничего нового.



Сочинцы тоже усилились в зимнее трансферное окно, заключив контракты с защитником Ваньей Дркушичем, полузащитником Артёмом Макарчуком и нападающим Георгием Мелкадзе. От новобранцев есть польза, но важнее другое. Коллектив не покинули легионеры, что даёт солидное преимущество над «Рубином».



Например, остался в команде Матео Кассьерра. Нападающий имеет отличную статистику и регуглярно радует болельщиков забитыми мячам. Форвард принял участие в 19 матчах за «Сочи» в РПЛ и записал на свой счёт десять голов и три голевые передачи. В одном из интервью колумбиец отчётливо дал понять, что не собирается уходить.



За счёт этого и потрясающих навыков управления Владимира Федотова сочинцы располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от идущего третьим ЦСКА составляет всего одно очко, потому мотивация одержать победу в грядущем матче достаточно велика. У казанцев тоже, но это им не помогает. Возьмём П2 за коэффициент 2.18.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Сочи» 30 апреля 2022 года

«Рубин» сильно ослаблен уходом легионеров и пребыванием в лазарете важных игроков. Вследствие этого добыл плохие результаты в последних шести встречах в РПЛ и выбыл из Кубка России, уступив «Енисею». А вот «Сочи» сохранил иностранцев и точечно усилился. Команда выглядит очень собранно и наверняка нацелена на топ-3 РПЛ. Гости, на наш взгляд, выглядят предпочтительнее.



Ставка: победа «Сочи» за коэффициент 2.18.

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