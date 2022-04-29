«Севилья» — «Кадис», «Страсбург» — «ПСЖ» и другие матчи. Что смотреть 29 апреля

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 29 апреля.
На что ставить в футболе 29 апреля
От еврокубков плавно переходим к клубному футболу. В Испании «Севилья» принимает «Кадис». Хозяева сражаются за второе место, гости пытаются выжить в элите. Должно быть интересно — хотя бы в плане эмоций.
Почему «ПСЖ» не сможет обыграть «Страсбург» в чемпионате Франции?
Во Франции «Страсбург» сыграет с «ПСЖ», Месси и компания уже чемпионы, поэтому могут играть в своё удовольствие. Наконец, в Германии «Унион» встретится с аутсайдером – «Фюртом»
На что ставить в хоккее 29 апреля
В хоккее сегодня пусто. В КХЛ впереди решающий, седьмой матч финала Кубка Гагарина. В НХЛ же пауза перед плей-офф. Поэтому остаётся следить разве что за матчами европейских и североамериканских чемпионатов.
На что ещё ставить 29 апреля
На крупном женском теннисном турнире в Мадриде Дарья Касаткина сыграет с Анной Бондарь. Анастасии Потаповой предстоит испытание в лице Наоми Осаки, а Анастасия Павлюченкова вернётся в тур встречей с Сарой Соррибес-Тормо.
В баскетбольной Евролиге путёвки в «Финал четырёх» могут оформить «Барселона» и «Олимпиакос». Каталонцы уверенно победили «Баварию» в первой выездной игре, осталось сделать последний шаг. Грекам будет куда сложнее: «Монако» едва не отыграл 15 очков по ходу третьей встречи, при поддержке своих болельщиков эта команда очень опасна.
Абрамович потребовал у новых владельцев «Челси» ещё £ 500 млн.
В Федерации тенниса Украины призвали ATP и WTA отстранить российских спортсменов.
- 29 апреля 2022
-
08:00
-
00:41
- 28 апреля 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:25
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:07
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
08:40
-
07:50
-
07:00
-
00:20
- 27 апреля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00