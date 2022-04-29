«Миннесота» — «Колорадо». Какие $ 100? Капризов тянет на всю тысячу!

30 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.17, успех «Уайлд» доступен в букмекерских конторах за 2.71.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш» 30 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Колорадо» 30 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.57, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.25. Поставить на гол в первые 10 минут можно с коэффициентом 1.61, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.20. На ничью в основное время предлагают заключить пари за 4.60.

«Миннесота» — «Колорадо»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (30.04.2022)

На 30 апреля в Национальной хоккейной лиге запланировано 15 встреч. Посмотреть есть на что. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Миннесоты» и «Колорадо», которое состоится на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле. Кирилл Капризов против одного из лидеров НХЛ. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Миннесота» за последние семь встреч проиграла лишь раз. Недавно неожиданно получила от «Аризоны» (3:5), зато накануне одолела «Калгари» (3:2 ОТ). Победный гол в овертайме на счету Кирилла Капризова. Теперь у россиянина 106 баллов в 80 встречах. Из них 46 — это заброшенные шайбы. Капризов даже получил новое прозвище — «стодолларовый Кирилл».

Хотя надо сказать, что благодаря последней победе (которую помог добыть нападающий) «Миннесота» догнала «Калгари» в Западной конференции. У оппонентов теперь по 111 баллов в 81 матче в сезоне, они делят вторую и третью строчки в турнирной таблице конференции. Очень круто для команды из Сент-Пола.

«Колорадо» же за последние шесть игр имеет обратную статистику. Один из лидеров НХЛ одолел лишь «Сент-Луис» (5:3) за это время. Валерий Ничушкин тогда отметился голом и передачей и был признан первой звездой встречи. И действительно — Валерий весьма прибавил. Он впервые в карьере набрал более 50 очков в сезоне. Однако накануне команда проиграла «Нэшвиллу» (4:5 Б).

Кейл Макар отметился голом (у него 86 очков в 77 играх). К слову, он стал рекордсменом «Колорадо» и «Квебека» среди защитников по набранным очкам в сезоне. А также в конце марта установил рекорд клуба по голам среди защитников, сейчас у него 28 шайб. Статистика феноменальная. А ведь ему всего 23 года!

Хотя радует и Валерий Ничушкин, который уже играет достаточно давно в первом звене с Маккинноном. Единственное что не радует, так это статистика последних игр клуба. «Колорадо» хоть и гарантировал себе первое место в Западной конференции, но перед плей-офф такие результаты настораживают. Пять поражений в шести играх — очень много.

Тем более что команда является фаворитом Кубка Стэнли после опроса в конце сезона. Уже какой год она выходила в плей-офф, но так и не добиралась до главного трофея. Пока же предстоит закончить регулярный сезон. В очных встречах в Сент-Поле «Уайлд» имеют три победы в пяти последних играх. Статистика гостей немного подпорчена. Нужно её подправить.

Однако «Колорадо» на выезде проиграл три матча кряду, хотя до этого было четыре победы. «Миннесота» же дома имеет шесть побед в семи играх. Явно гостям будет непросто в таком противостоянии. Так ещё и последний раз у хозяев в воротах был Кэм Тальбо, хотя пополнение в виде Марка-Андре Флёри себя оправдывает.

Вратарская линия стала ещё сильнее. Плюс Кирилл Капризов не перестаёт радовать своими успехами. Команда явно нацелена пошуметь в Кубке Стэнли, иначе такую статистику под конец регулярки сложно объяснить. Подготовка к плей-офф выглядит весьма показательно. Думаем, в последнем матче регулярного чемпионата будет хорошее зрелище.

В очных встречах соперники любят обмениваться голами: в четырёх из пяти последних в Сент-Поле тотал был выше 3.5 шайбы. Выделить фаворита, конечно, сложно. Однако «Миннесота» на своём льду смотрится увереннее. Да и сейчас на ходу, в отличие от оппонента. Мы бы рассмотрели ставку «1Х + обе забьют» за 1.79. Ждём интересный матч, забивать у команд есть кому.

«Миннесота» — «Колорадо»: прогноз и ставка на матч НХЛ 30 апреля 2022 года

Соперники в регулярке шли весьма неплохо, лишь под конец «Колорадо» начал сдавать, тогда как «Миннесота», наоборот, явно прибавила. В очных встречах в Сент-Поле фаворита выявить тяжело, но «Уайлд» на своём льду сильны. Мы бы проверили комбинированную ставку, в которой хозяева не проиграют, а обе команды забьют.

Ставка: обе забьют + «Миннесота» не проиграет за 1.79.