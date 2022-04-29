«Зенит» — «Локомотив». Сандро Шварц и «Динамо» получат ещё один шанс?

30 апреля состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Локомотив». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех москвичей оценён экспертами в 11.50. Ставки на ничью принимаются за 6.55.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 30 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» (30.04.2022)

Весна перевалила за экватор. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести всего четыре тура. 30 апреля состоятся четыре встречи 27-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге местный «Зенит» примет «Локомотив». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с отрывом в шесть очков от догоняющего «Динамо». Преуспевает в первую очередь за счёт отличной атаки. За 26 матчей петербуржцы поразили ворота противников 61 раз. 11 из них записал на свой счёт Артём Дзюба.

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Нападающий радовал голами в первой половине сезона, составляя отличную связку с Сердаром Азмуном. После ухода иранца в леверкузенский «Байер» полезность Дзюбы стала менее ощутима, форвард всё чаще стал оставаться в запасе. Хотя виной тому ещё и травмы. Зато оправдывают себя трансферы Ивана Сергеева и Юри Алберто.



У россиянина и бразильца ушло некоторое время на адаптацию. Зато благодаря их стараниям сине-бело-голубые за последние пять матчей в РПЛ не потерпели ни одного поражения при одной ничьей с «Сочи» (0:0). В остальных играх одержали уверенные победы: над «Ахматом» (2:0), «Уралом» (3:1) и «Краснодаром» (3:1).

Единственной негативной новостью для болельщиков команды из Санкт-Петербурга стал вылет из Кубка России. На стадии 1/4 финала она потерпела поражение от «Алании» (2:2, по пенальти 5:6) из ФНЛ. Оборонительная линия не справилась с натиском владикавказцев, хотя в этом виноват ещё и Сергей Семак. Тренер недооценил оппонента и решил поэкспериментировать со схемой.



А вот «Локомотив» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Выше вряд ли удастся подняться, но в клубе сейчас больше сконцентрированы на другом. Зимой произошло много изменений: ушёл главный тренер Маркус Гисдоль, и обновился состав.

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Под руководством Хапова москвичи успели провести только три встречи в чемпионате России, где потерпели разгромное поражение от «Ростова» (1:4), сыграли вничью с «Сочи» (2:2) и обыграли «Нижний Новгород» (2:1). В матчах с ростовчанами и сочинцами результативностью порадовал присоединившийся к команде зимой Вильсон Изидор.



Французский нападающий с лёгкостью влился в ритм РПЛ, забив семь голов в семи встречах. Хотя в матче с нижегородцами геройский плащ на себя примерил его сокомандник — Рифат Жемалетдинов. Сначала полузащитник поразил ворота дальним ударом, а затем завершил быструю атаку.



Пока что у красно-зелёных есть лишь один, но очень серьёзный недуг. Это ненадёжная линия обороны. За последние семь встреч команда лишь раз ушла с поля без пропущенного мяча. Причём в той встрече не последнюю роль сыграли плохие погодные условия, не позволившие оппоненту выступить в полную силу.

С другой стороны, во всех этих матчах железнодорожники забивали. Поможет ли это отобрать очки у петербуржцев и вернуть интригу в чемпионскую гонку? Не факт. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена», где сине-бело-голубые потерпели лишь одно поражение за 13 матчей в РПЛ и один раз сыграли вничью. Всё остальное — победы.



Зато, на наш взгляд, можно взять «обе забьют» за коэффициент 1.93. В голе подопечных Сергея Семака сомневаться не приходится, а москвичи порядочно прибавили в результативности после зимнего перерыва благодаря трансферам. В последнем очном противостоянии забили обе команды, в этот раз ждём похожего результата. И, конечно, надеемся на интригу.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 30 апреля 2022 года

«Зенит» является самой результативной командой РПЛ. Наверняка забьёт. Но сумеет ли удержать свои ворота на замке? В матче с «Аланией» из ФНЛ не удалось. Плюс «Локомотив» обзавёлся отличным атакующим арсеналом. Особенно хорош Вильсон Изидор, легко адаптировавшийся в новом коллективе. Думается, нас ждут яркий футбол и голы с обеих сторон.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.93.

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