«Краснодар» — «Ростов». Валерий Карпин ответит делом

30 апреля состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Ростов». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех краснодарцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.58.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов» 30 апреля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Ростов» (30.04.2022)

Весна перевалила за экватор. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести всего четыре тура. 30 апреля состоятся четыре встречи 27-го тура. В одной из них на стадионе «ФК Краснодар» местный «Краснодар» примет «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

За последние пять встреч в чемпионате России «Краснодар» одержал лишь одну победу — над угодившим в чёрную полосу «Рубином» (1:0). Также сыграл вничью с располагающейся в зоне вылета «Уфой» (1:1). В обеих встречах от неудач уберегли голкиперы — Станислав Агкацев и Матвей Сафонов соответственно.



Несмотря на старания последнего, в остальных встречах «быки» потерпели поражения от «Динамо» (0:1), «Крыльев Советов» (0:2) и «Зенита» (1:3). Помимо того, что очень мало забили, так ещё и пропустили много. Связаны неудачи, конечно, с уходом иностранных футболистов, которые составляли костяк команды.



Ко всему прочему, у команды из Краснодара сменился наставник. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Сторожук. В одном из интервью специалист заявил, что никто из легионеров с ним не связывался и не изъявлял желания сотрудничать. Тренеру приходится очень непросто, ведь приходится рисковать и доверять совсем молодым подопечным.

Подливают масла в огонь травмы футболистов. Например, недавно выбыл из строя один из лидеров краснодарского клуба — Александр Черников. Защитник почувствовал недомогание в преддверии матча последнего тура РПЛ с «Зенитом» и не сумел принять в нём участия. Появится ли Черников на поле в грядущей игре — пока неизвестно.



«Ростов», в свою очередь, в последних четырёх встречах в чемпионате России играл строго на победу. По итогу обыграл «Крылья Советов» (1:0), разгромил «Локомотив» (4:1), а также взял верх над «Арсеналом» (2:1) и «Спартаком» (3:2). Благодаря успешным выступлениям поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице.

Светлая полоса связана с возвращением Валерия Карпина. Тренеру сборной России оказались нипочём уход легионеров и кадровые проблемы. Неудивительно, ведь специалист прекрасно знает, на что способны его подопечные. Карпин умело орудует заменами, сочетая опыт Дмитрия Полоза и Хорена Байрамяна со скоростью и талантом юных футболистов.



Например, тренер использовал все пять замен в матче последнего тура чемпионата России со «Спартаком». Результат получился отличным, хотя конфликта с Заремой Салиховой всё равно избежать не удалось. Супруга владельца московского клуба в очередной раз осталась недовольна судейством.



Карпин справедливо заметил, что красно-белые регулярно терпят поражения и возмущаются работой рефери, несмотря на приличный кадровый резерв. В некоторых случаях на то действительно есть причины. Впрочем, это уже другая история. Сейчас речь о жёлто-синих, в которых наставник вдохнул жизнь и жажду одерживать победы.

Несмотря на то что грядущий матч состоится в Краснодаре, гораздо больше верится в успех ростовчан. В текущем розыгрыше «быки» на домашнем стадионе выступают ничуть не лучше, чем в гостях: за 11 матчей добыли лишь пять побед, два раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Вполне вероятно, последует ещё одно.



Мы бы рискнули и проверили П2 за коэффициент 2.43. Вариант попроще — победа ростовчан с нулевой форой за 1.78. Успех в матче со «Спартаком», пусть даже и добытый не без доли везения, наверняка сохранит настрой подопечных Валерия Карпина. Они имеют четыре победы кряду в РПЛ, а краснодарцы сейчас не так опасны.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Краснодар» — «Ростов» 30 апреля 2022 года

«Краснодар» плохо выступил в последних пяти встречах в РПЛ. Уход легионеров не проходит бесследно. Даже талантливый Матвей Сафонов зачастую не в силах помочь избежать неудач. А вот «Ростов» воодушевлён и нацелен строго на успех. Результаты в последних четырёх встречах в РПЛ соответствующие. Валерий Карпин заслуживает лестных слов за умение управлять имеющимися резервами. Думаем, гости выиграют пятый раз подряд.



Ставка: победа «Ростова» за коэффициент 2.43.