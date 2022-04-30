«Спартак» — «Крылья Советов». Зиньковский и Пиняев поддержат Валерия Карпина

1 мая состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех самарцев оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.68.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 1 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» (01.05.2022)

Последний месяц весны порадует яркими футбольными противостояниями. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести всего четыре тура. 1 мая состоятся три встречи 27-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве местный «Спартак» примет «Крылья Советов».

«Спартак» очень неудачно выступил в последних шести турах в чемпионате России. Потерпел поражения от «Краснодара» (1:2), сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1), уступил «Локомотиву» (0:1), обыграл замыкающий турнирную таблицу «Арсенал» (3:0), поделил очки с «Рубином» (1:1) и, наконец, проиграл «Ростову» (2:3).

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Примечательно, что москвичи забили за этот период столько же, сколько пропустили (8:8). Плохие результаты и статистика вызваны руководством нового наставника — Паоло Ваноли. Специалист примкнул к команде зимой, сменив на посту главного тренера Руя Виторию. Первым делом итальянец посчитал нужным испробовать различные схемы игры.



Ввиду наличия солидного количества нападающих Ваноли предпочёл наигрывать схемы с несколькими форвардами и тремя защитниками. Однако из-за того, что красно-белые регулярно пропускали и проигрывали, пришлось менять подход. В матче последнего тура РПЛ с ростовчанами специалист использовал оборонительную стратегию — с пятью защитниками.

Изменения не помогли. «Народная команда» пропустила три мяча и уступила клубу из Ростова-на-Дону. После этого супруга владельца «Спартака» Зарема Селихова в очередной раз раскритиковала судейство. Вследствие этого у неё завязался конфликт с Валерием Карпиным. А что толку? Качество футбола и результаты от этого вряд ли изменятся.



У «Крыльев Советов» качество выступлений в последних семи встречах в РПЛ получше. За этот период клуб потерпел только три поражения — от «Уфы» (1:2), «Ростова» (0:1) и «Химок» (1:4). Также сыграл вничью с крепким «Зенитом» (1:1), а в остальных матчах одержал победы. Наиболее интересно неудачно сложившееся противостояние с химчанами.

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Большую часть первого тайма подопечные Игоря Осинькина смотрелись на порядок интереснее противника, даже открыли счёт на 29-й минуте. Однако затем последовало удаление важных игроков — Дениса Якубы и Гленна Бейла. Химчане умело воспользовались большинством и одержали разгромную победу.



Впрочем, в данном случае есть вопросы к судейству. Главный арбитр встречи Алексей Матюнин допустил сразу две ошибки в пользу команды из Химок, которые сильно повлияли на итоговый счёт. После рассмотрения эпизодов ЭСК РФС признало, что рефери напрасно назначил 11-метровый удар на 42-й минуте и засчитал гол на 50-й минуте в ворота самарцев.



К грядущему матчу, который состоится в Москве, самарцы подходят в неполном составе из-за дисквалификаций. Однако в уверенный успех хозяев при этом верится с большим трудом. В текущем розыгрыше РПЛ за 13 матчей на домашнем стадионе москвичи одержали лишь пять побед. Ничьих и поражений — по четыре.

Плюс гости стабильнее. Располагаются выше в турнирной таблице РПЛ (седьмая позиция) и демонстрируют симпатичный командный футбол. За это стоит благодарить Игоря Осинькина, который, как мы помним, эффектно вытащил самарскую команду из ФНЛ в прошлом сезоне. Проверим Х2 за коэффициент 1.87.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 1 мая 2022 года

«Спартак» не может найти свою игру при Паоло Ваноли. Тренер экспериментирует со схемами, но результата это не приносит. В последних шести встречах в РПЛ его подопечные выступили плохо, при этом достаточно много пропустили. В то, что «Крылья Советов» дадут бой и не проиграют, верится без труда. Команда стабильнее на дистанции и умеет противостоять крепким оппонентам, о чём свидетельствует ничья с «Зенитом». Гости, на наш взгляд, выглядят даже предпочтительнее.



Ставка: «Крылья Советов» не проиграют за коэффициент 1.87.

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