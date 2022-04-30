Швеция — Финляндия. Олимпийский чемпион воспользуется отстранением сборной России

1 мая состоится матч третьего этапа Евротура Швеция — Финляндия. Начало встречи — в 13:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение финнам. Поставить на победу Суоми в основное время можно с коэффициентом 2.25, успех шведов идёт за 2.60. На ничью по итогам 60 минут предлагают поставить за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч 3-го этапа Евротура Швеция — Финляндия 1 мая 2022 года

Букмекеры склоняются к тому, что матч третьего этапа Еврохоккейтура Швеция — Финляндия 1 мая будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.95. Гол на первой минуте доступен с коэффициентом 12.50. Вероятность послематчевой серии буллитов оценена экспертами в 8.00.

Швеция — Финляндия: прогноз на матч Еврохоккейтура (01.05.2022)

В НХЛ заканчивается регулярный сезон, а в КХЛ уже отгремел Кубок Гагарина. На европейской арене стартовали Хоккейные игры Карлсон в Чехии. На 1 мая запланированы две встречи. Отдельное внимание мы бы уделили противостоянию Швеции и Финляндии — одних из самых ярких представителей европейского хоккея. Матч начнётся в 13:00 мск.

Немного напомним про данное соревнование. Хоккейные игры Carlson — ежегодный турнир, проходящий в Чехии, один из этапов Еврохоккейтура. Ежегодно в нём принимали участие четыре страны: Швеция, Чехия, Финляндия и Россия. Сам Евротур стартовал ещё в ноябре 2021 года, он состоит из Кубка Карьяла, Кубка Первого канала, а также Хоккейных игр Carlson и Хоккейных игр Beijer.

Два этапа команды уже провели, но в связи с последними событиями сборная России была заменена на сборную Австрии. Хотя хоккей, как и весь спорт, должен оставаться вне политики, российским болельщикам придётся с этим мириться. Впрочем, обсуждать это решение не будем. Для Финляндии и Швеции турнир, разумеется, стал намного легче, поскольку ни чехи, ни австрийцы такой опасности не представляют.

Очная встреча двух мастодонтов европейского хоккея будет третьим туром на Хоккейных играх Carlson. Первые два тура уже прошли. Сперва сборная Финляндии обыграла Чехию (2:1 Б). Шайбы в основное время забрасывали лишь в неравных составах, а в серии буллитов победу финнам принёс Сакари Маннинен. Тот самый, из «Салавата Юлаева».

Накануне же Суоми обыграла сборную Австрии (4:2). Швеция же с минимальным счётом в первом туре обыграла Австрию (1:0). Победная шайба на счету Линуса Карлссона. А затем неожиданно получила 3:9 от сборной Чехии. С другой стороны, перед битвой с принципиальным соперником это не должно смущать.

В очных встречах финны и шведы играют довольно интересно. За последние 10 битв статистика разделилась поровну: у каждого по пять побед. Класс команд очень схож. При этом игры получаются довольно выразительные, за последние 10 штук лишь раз тотал был ниже 3,5 шайбы. Наверняка и теперь явно не настроены отсиживаться в обороне.

Однако важнее всего при выборе ставки, на наш взгляд, то, что сборная Финляндии закончила играть на четыре часа раньше. Да и соперник у неё был гораздо проще, в отличие от соперника сборной Швеции. То есть сил перед очной битвой будет заметно больше. Так что мы бы проверили комбинированный вариант «Х2 + тотал больше 3.5 шайбы» за 2.07.

Швеция — Финляндия: прогноз и ставка на матч Еврохоккейтура по хоккею 1 мая 2022 года

Накал борьбы ожидаемо будет лишь между Швецией и Финляндией после ухода из турнира сборной России. Еврохоккейтур стал не так интересен, хотя и две самых сильных европейских команды продолжают играть. Чувствуют они себя хорошо, и в очных встречах статистика разделилась поровну, но у Финляндии будет небольшое преимущество по времени и силам. Так что, думается, в основное время точно не проиграют.

Ставка: Финляндия не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.07.