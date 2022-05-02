«Миннесота» — «Сент-Луис», 1-й матч. Кирилл Капризов начнёт поход за Кубком Стэнли

Россиянин уже вошёл в историю «Миннесоты». Но ведь можно ещё круче!

3 мая состоится первый матч плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.15, а успех «Блюз» оценивается аналитиками в 2.84.

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Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» 3 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что первый матч плей-офф НХЛ «Миннесота» — «Сент-Луис» 3 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.56, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.27. Гол в первые 10 минут доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.33.

«Миннесота» — «Сент-Луис»: прогноз на 1-й матч плей-офф НХЛ (03.05.2022)

Регулярный чемпионат в Национальной хоккейной лиге отгремел, теперь настала пора самого интересного и долгожданного — противостояний плей-офф. На 3 мая запланированы встречи сразу четырёх пар. Особое внимание стоит уделить противостоянию «Миннесоты» и «Сент-Луиса», первый матч которых состоится на льду «Эксел Энерджи-центра».

Имена соперников стали известны ещё до начала плей-офф. Кирилл Капризов будет соперничать с русской пятёркой из «Блюз» — Владимиром Тарасенко, Павлом Бучневичем, Климом Костиным, Иваном Барбашёвым и Алексеем Торопченко. Противостояние обещает быть интересным. В регулярке команды выступили здорово. В очных встречах тоже порадовали.

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Относительно недавно, в апреле, соперники дважды встречались и проверяли свои силы. Показали высокий уровень. Однако в обоих случаях победил «Сент-Луис» — 6:5 ОТ и 4:3 ОТ. Хотя по счёту сразу понятно, что стороны не собирались уступать друг другу, при этом забили много. В плей-офф тенденцию продолжить вполне могут.

«Миннесота» на финише показала отменные результаты. За последние восемь игр потерпела лишь одно поражение. Да и то — от «Аризоны» (3:5). Зато в заключительном матче регулярки одолела главного претендента на Кубок Стэнли — «Колорадо» (4:1). И это неплохой задел на плей-офф. Особенно перед «Сент-Луисом», который за аналогичный период проиграл трижды.

Перед стартом первого раунда провалил сразу две встречи. Сперва уступил «Колорадо» (3:5), а следом — «Вегасу» (4:7). 12 пропущенных шайб — многовато. Впрочем, говорить о явной расслабленности тоже не стоит. В клубе всё понимают. Судя по всему, готовились к «Миннесоте». Первый матч впереди, серия с таким оппонентом обещает кучу эмоций.

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Плюс в Сент-Поле статистика последних пяти встреч интересная. «Сент-Луис» одержал три победы, одна из которых за пределами основного времени. «Миннесота» выиграла оба раза тоже за пределами основного времени. Не исключено, что команды продолжат тенденцию, и в первой игре 60 минут будет недостаточно для определения победителя.

Кирилл Капризов — единственный российский форвард со 100+ баллами за сезон (108). При этом команда из Миннесоты получила неплохую подмогу в виде Марка-Андре Флёри, который выиграл девять из 11 матчей после перехода. На наш взгляд, она имеет неплохие шансы против «Сент-Луиса». Статистика последних игр перед плей-офф не даст соврать.

Выделять фаворита рано, по силе соперники наравне. И всё же в первом матче мы бы сейчас рассмотрели ставку «1Х + тотал больше 4.5 шайбы» за 1.95. Хозяева были в более хорошей форме на финише, но важнее всего — результаты на своём льду. За время регулярного чемпионата больше очков дома набрали только две команды — «Флорида» и «Колорадо».

Два первых клуба НХЛ сами выдали мощный сезон, но в этом розыгрыше «Миннесота» заметно добавила. Во многом благодаря Кириллу Капризову, который является явным лидером в команде. И домашние матчи — то оружие, которым стоит пользоваться «дикарям» в противостоянии с крепкими «Блюз».

«Миннесота» — «Сент-Луис»: прогноз и ставка на матч НХЛ 3 мая 2022 года

Команды по сезону шли очень уверенно, неуступчиво. Как и в очных противостояниях. Показывали впечатляющие результаты. Борьбы и голов было всегда вдоволь. В плей-офф тенденцию, скорее всего, продолжат, но в первом матче серии ожидаем доминирующей игры от «Миннесоты». На своём льду она отлично играет, да и финиш выдала прекрасный. Как минимум не проиграть вполне может.

Ставка: «Миннесота» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.95.

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