«Вильярреал» — «Ливерпуль» и другие матчи. Что смотреть 3 мая

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 3 мая.

Почему «Ливерпуль» не позволит Эмери оживить интригу в ответном матче?

На что ставить в футболе 3 мая

Главный матч сегодня – разумеется, ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль». Унаи Эмери – конечно, кубковый тренер, но даже ему вряд ли под силу отыграться с 0:2.

Команда Юргена Клоппа очень мощна, имеет вполне приличное преимущество и с уверенностью уже смотрит в финал. Впрочем, Эмери умеет удивлять. Кто знает, вдруг и на этот раз получится?

На что ставить в хоккее 3 мая

В ночь на среду стартуют 4 серии плей-офф НХЛ. «Флорида» Сергея Бобровского в ранге лучшей команды регулярки встретится с «Вашингтоном», который ждёт возвращения Александра Овечкина.

Оцениваем шансы Овечкина и «Вашингтона» выбить лучшую команду регулярки.

Игорь Шестёркин и Артемий Панарин вместе с партнёрами по «Рейнджерс» принимают «Питтсбург» Евгения Малкина. «Калгари» сыграет с «Далласом», а «Колорадо» — с «Нэшвиллом».

На что ещё ставить 3 мая

На теннисном турнире в Мадриде Андрей Рублёв стартует матчем с британцем Джеком Дрэйпером.



В баскетбольной Евролиге внезапно до решающего матча затянулась серия «Барселоны» и «Баварии». Сегодня узнаем, кто пройдёт в «Финал четырёх». Два классных матча в плей-офф НБА: «Бостон» попробует сравнять счёт в серии с «Милуоки», а «Мемфис» — взять реванш за обиднейшее поражение от «Голден Стэйт» в первом матче.



В волейбольной женской Суперлиге время финальных матчей. «Локомотив» и «Уралочка» начнут выяснять отношения, а за бронзу сразятся казанское и московское «Динамо».

Прогноз на матч «Флорида» — «Вашингтон» с коэффициентом 3.20.

«Вильярреал» — «Ливерпуль»: когда начало, где покажут.

Карпин назвал беспределом отстранение сборной России и клубов.