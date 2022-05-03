«Рейнджерс» — «Питтсбург», 1-й матч. Игорь Шестёркин озадачит Малкина и Кросби

4 мая состоится первый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.30, успех «Питтсбург» доступен в букмекерских конторах за 2.90.

Почему Панарин и Шестёркин откроют счёт в серии с «Питтсбургом»?

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз» 4 мая 2022 года

Букмекеры не уверены, что первый матч плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз» 4 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.03, тотал меньше 5.5 гола — за 1.96. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

«Рейнджерс» — «Питтсбург»: анализ и прогноз на 1-й матч плей-офф НХЛ (04.05.2022)

Второй день плей-офф Национальной хоккейной лиги уже близко. На 4 мая запланированы матчи сразу четырёх пар. Мы бы уделили внимание серии «Рейнджерс» — «Питтсбург», первая встреча которой пройдёт на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск. Игорь Шестёркин постарается озадачить Сидни Кросби и Евгения Малкина.

Противостояние обещает получиться весьма боевым, ведь в этой паре встретятся молодая кровь и опыт. Именно Игорь Шестёркин имеет все шансы заставить уже прилично поигравших в Америке Сидни Кросби и Евгения Малкина приуныть. При этом у «Рейнджерс» есть ещё Мика Зибанеджад и Артемий Панарин, который сыграет в первом матче плей-офф после травмы.

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Не забываем и о Крисе Крайдере, в этом регулярном сезоне он забросил 52 шайбы за 81 встречу. Впервые в карьере. Артемий же мог стать вторым российским форвардом, которому покорились 100 очков за сезон. Однако в последних двух встречах регулярки участие не принимал из-за травмы, а потому остался с 96 баллами в 75 встречах. Впрочем, ждём яркого возвращения.

У «Питтсбурга» в обойме старая гвардия с огромным опытом. Плюс сама команда последний раз выигрывала Кубок Стэнли в сезоне-2016/2017, что относительно недавно. Опыт кубковых матчей должен быть приличный. К тому же из года в год она играет в плей-офф, в отличие от «Рейнджерс», которые лишь второй раз за последние пять лет преодолели регулярку. Конечно, здесь перевес на стороне «пингвинов».

Хотя говорить о явном преимуществе тоже не стоит. У них за плечами не один Кубок Стэнли, но в нынешнем сезоне команду лихорадило. Добыли всего 46 побед и лишь седьмое место в Восточной конференции. Да и в очных встречах «Питтсбургу» довольно трудно играть. В Нью-Йорке выиграл лишь одну встречу из пяти предыдущих. Негусто.

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Часто в первом раунде плей-офф «Питтсбургу» в соперники доставался «Вашингтон», которого клуб благополучно обыгрывал многие годы. В этом сезоне получилось всё иначе. «Пингвины» и «столичные» запрыгнули в последний вагон уходящего поезда и попали на очень крепких оппонентов, здорово проводивших регулярный чемпионат.

У «Рейнджерс» же есть весомое оружие. Игорь Шестёркин чувствует себя неплохо, сделал шесть шат-аутов в сезоне. Больше только у Ильи Сорокина (7) и Якоба Маркстрёма (9). У Игоря также лучшие процент отражённых бросков (93.5%) и коэффициент надёжности (2.07). Цифры отменные. Явно с вратарской линией проблем в плей-офф возникнуть не должно.

В атаке тоже дела хороши, в регулярке команда забросила 254 шайбы. Хотя и оппонент имеет 272 шайбы. Думается, с голами проблем не будет. Можно как минимум ожидать заброшенных шайб с обеих сторон. Статистика очных встреч тоже не против. Лишь раз за последние пять случаев тотал в Нью-Йорке был ниже 3,5 шайбы.

При этом к голам в обе стороны мы бы добавили победу «Рейнджерс». За такой комбинированный вариант дают внушительные 2.52. Хозяева на своём льду имеют перевес в очных матчах. Да и дома во время регулярного чемпионата играли не так плохо. На наш взгляд, выиграть у «пингвинов», которые в этом сезоне не дружат со стабильностью, в первом матче серии вполне могут.

«Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз и ставка на 1-й матч плей-офф НХЛ 4 мая 2022 года

«Рейнджерс» второй раз за пять лет вышли в плей-офф. Теперь есть отличная вратарская линия, а также неплохое нападение. «Питтсбург» тоже сильная команда, но не та, что раньше. Хотя и опыта у неё много. Однако в очных встречах в Нью-Йорке дела обстоят худо. Хозяева имеют перевес. Ждём голов с обеих сторон, но в этот раз отдадим предпочтение «Нью-Йорку».

Ставка: обе забьют + победа «Рейнджерс» за 2.52.

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