«Флорида» — «Вашингтон», 1-й матч. Возвращение Овечкина не спасёт гостей

4 мая состоится первый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 1.75, а успех «Кэпиталз» доступен в букмекерских конторах за 3.64.

Овечкин раскрыл секрет подготовки к серии с «Флоридой».

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» 4 мая 2022 года

Букмекеры считают, что первый матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Вашингтон» 4 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.46, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.52. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.95.

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На 4 мая в Национальной хоккейной лиге запланированы четыре встречи первого раунда плей-офф. Мы бы уделили внимание противостоянию «Флорида» — «Вашингтон», первый матч которого пройдёт на льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены» в городе Санрайз. Первое вбрасывание состоится в 2:30 мск. Александру Овечкину выпал настоящий вызов — переиграть Сергея Бобровского.

Данное противостояние обсуждали задолго до старта плей-офф. «Флорида» в нынешнем сезоне показывала впечатляющие результаты. Повторила свой рекорд, выиграв 47 из 68 игр и набрав 100 очков в сезоне. На конец регулярки имела 122 очка и 58 побед в 82 встречах. Результат отменный. Выделим также Джонатана Юбердо. Он — первый игрок «Флориды», которому покорились более 100 очков.

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Всего хоккеист набрал 115 очков в 80 играх регулярки. Российский форвард Максим Мамин набрал 14 очков в 40 играх сезона, семь из которых — заброшенные шайбы. А Сергей Бобровский делит первое место с Андреем Василевским из «Тампы» по победам в сезоне. У обоих по 39. Впечатляет. «Вашингтону» явно будет непросто в такой серии.

«Кэпиталз» лихорадило в январе и феврале, а под конец регулярки команда играла хорошо. Однако без Александра Овечкина результаты были так себе. Проиграли четыре встречи кряду на финише, три из которых провели без капитана. Кроме того, ещё вратарская линия в лице Витека Ванечека и Ильи Самсонова явно уступает фигуре Сергея Бобровского.

Хорошо, что хотя бы в атаке всё вроде бы неплохо. Только когда в составе есть Ови, который набрал 90 очков за 77 игр. При этом девятый раз в карьере забросил более 50 шайб за сезон. Он явно имеет где-то запас энергии. Судя по настроению главного тренера и самого нападающего, можно вполне ожидать его появление на льду в первом матче серии. Он явно не помешает.

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Вторым плюсом является то, что команда уже какой год выходит в плей-офф. Опыт выступлений на таком уровне в Кубке Стэнли имеет колоссальный. В то время, когда «Флорида» за последние 10 сезонов добиралась до плей-офф лишь четыре раза. Вылетала либо в квалификации, либо в первом раунде.

С другой стороны, сейчас у «Пантерз» явно настрой боевой. Не зря в регулярке показывали такие солидные результаты — заняли первое место в сводной таблице, обойдя мощный «Колорадо». Хотя плей-офф на то и плей-офф, что всё может кардинально измениться. Хотя в очных встречах статистика интересная.

«Флорида» дома выиграла четыре из пяти последних, плюс команды забрасывали исправно. Тотал был больше 4.5 шайбы в каждом случае. На наш взгляд, имеет смысл ждать голевой матч снова. На данный момент мы бы даже остановились на победе «Флориды» через тотал больше 4.5 шайбы за 2.03. Гости на фоне оппонента выглядят не так уверенно.

Конечно, сбрасывать со счетов «Вашингтон» не стоит, но пока статистика не лучшая, в этом сезоне команду трясло. Да и на финише регулярного чемпионата столичный клуб смотрелся так себе. Так что на данный момент хозяева явно предпочтительнее. Даже опыт «Кэпс» в плей-офф сейчас не станет гарантией, по силе «Флорида» превосходит оппонента.

«Флорида» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на 1-й матч плей-офф НХЛ 4 мая 2022 года

«Флорида» отменно провела регулярку, заняла первое место в сводной таблице. Плюс в очных встречах на своём льду имеет явный перевес. «Кэпиталз» по сезону шли не очень уверенно, но хотя бы в очных встречах старались отвечать. Забивают соперники друг другу исправно. Мы бы снова ждали голевой матч, но верится в успех гостей с трудом.

Ставка: победа «Флориды» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.03.

Где покажут 1-й матч серии «Флорида» — «Вашингтон».

Овечкин против всех. Оцениваем шансы «Вашингтона» пошуметь в Кубке Стэнли.

Прогноз на матч «Флорида» — «Вашингтон» с коэффициентом 3.20.

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