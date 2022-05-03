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«Реал» — «Манчестер Сити», 4 мая 2022 года, прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов, где смотреть онлайн, прямой эфир

«Реал» — «Манчестер Сити». Шансы Бензема выиграть «Золотой мяч» пошатнутся
Михаил Коробов
«Реал» — «Ман Сити»: прогноз на матч ЛЧ 04.05.2022
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Нападающий вытащил «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов, но дальнейший путь закроет Гвардиола.

4 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех испанцев оценен экспертами в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» 4 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.48.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» (04.05.2022)

Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
04 мая 2022, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия

4 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Первая встреча получилась очень яркой и результативной. Сильнее оказались англичане. Владели инициативой, больше атаковали и одержали победу со счётом 4:3.

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Мадридцам приходилось играть вторым номером и уповать на то, что Карим Бензема спасёт их от поражения. Но не случилось. Как мы помним, на предыдущих стадиях соревнования француз продемонстрировал высший пилотаж, отправив по три мяча в ворота «ПСЖ» и «Челси» в 1/8 финала и 1/4 финала Лиги чемпионов соответственно.

В противостоянии с «Манчестер Сити» Бензема тоже не ушёл с поля без результативных действий. Более того, форвард оформил дубль. Таким образом нападающий пополнил и без того внушительную статистику. В текущем сезоне он записал на свой счёт 40 голов во всех соревнованиях за «Реал», повторив рекорд Уго Санчеса.

Многие считают, что француз по итогам нынешнего сезона станет обладателем «Золотого мяча». Заглядывать наперёд не будем, но отметим, что после ухода Криштиану Роналду на нападающего свалилась ноша лидера «сливочных». К счастью для болельщиков, Бензема быстро привык к новой роли и помог клубу досрочно стать чемпионом Ла Лиги.

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Теперь «галактикос» могут полностью сконцентрироваться на Лиге чемпионов, но удастся ли преуспеть? «Манчестер Сити» находится в менее выигрышной ситуации, ведь он участвует в чемпионской гонке с «Ливерпулем». Отрыв от недруга составляет всего один балл, потому приходится распределять силы между двумя соревнованиями.

С другой стороны, следующий матч в чемпионате Англии у «горожан» будет с «Ньюкаслом», которого им нет смысла опасаться. Уровень футбола и идеология, которые навязал своим подопечным Хосеп Гвардиола, разительно отличаются в положительную сторону от возможностей других коллективов.

Гвардиола является невероятно сильным специалистом. Даже без выраженного центрального форварда испанский тренер сумел построить одну из самых результативных команд в чемпионате Англии. За 34 встречи «горожане» забили 84 мяча, а пропустили за этот период только 21 (меньше всех).

Хотя результаты на дистанции не до конца отражают мощь «Ман Сити». Стоит обратить отдельное внимание на поведение игроков на футбольном поле. Прессинг, владение мячом и командная игра вызывают только восхищение. По первому матчу с «Реалом» было видно, что англичане превосходят оппонента практически по всем качественным параметрам.

Впрочем, ничего удивительного в этом нет. В отличие от главного тренера «Реала» — Карло Анчелотти, Гвардиола несколько лет выстраивал в манчестерском коллективе свою иерархию. Испанец составил команду, которая с лёгкостью исполняет его идеи на футбольном поле. Именно за счёт этого тренеру удалось три раза за последние четыре года стать чемпионом АПЛ.

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Несмотря на то что предстоящий матч состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу», больше верится в успех гостей. Дело ещё в том, что «горожане» имеют отличную статистику выездных встреч: за 17 матчей в АПЛ потерпели только одно поражение и три раза сыграли вничью, а всё остальное — победы.

«Реал», безусловно, является очень сильным противником и тоже имеет отличную статистику выступлений на домашнем стадионе. Однако в первом матче англичане одержали победу, показав, что их уровень футбола превосходит уровень оппонента. Причём могли убить интригу ещё в первом тайме. Возьмём П2 за коэффициент 2.16.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» 4 мая 2022 года

«Реал» зачастую полагается своего лидера — Карима Бензема. Француз выручал на предыдущих стадиях соревнования и имеет отличную результативность на дистанции, но футбол — это командная игра. «Манчестер Сити» в этом плане нет равных. Благодаря Хосепу Гвардиоле команда выглядит фаворитом во всех соревнованиях и вызывает своей игрой восторг. В первом матче англичане одержали победу, на наш взгляд, выиграют и в этот раз.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за коэффициент 2.16.

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