«Рейнджерс» — «РБ Лейпциг». Вот что делает работа в «Спартаке»!

5 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Рейнджерс» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех шотландцев оценён экспертами в 3.72. Ставки на ничью принимаются за 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «РБ Лейпциг» 5 мая 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Рейнджерс» — «РБ Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы «Рейнджерс» — «РБ Лейпциг» (05.05.2022)

После ярких матчей Лиги чемпионов традиционно наступает пора менее престижного, но не менее зрелищного турнира — Лиги Европы. 5 мая состоятся две ответные полуфинальные встречи. В одной из них на стадионе «Айброкс» в Шотландии местный «Рейнджерс» примет «РБ Лейпциг». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

В первом матче «Лейпциг» смотрелся на порядок интереснее «Рейнджерс» и одержал закономерную победу — 1:0. Хотя счёт не совсем по игре. Немцы могли забить больше, но не хватило реализации. Например, в пустые ворота не попал главный бомбардир команды — Кристофер Нкунку. Хавбек обыграл голкипера, но пробил мимо.



С идентичной проблемой «красные быки» столкнулись в матче последнего тура чемпионата Германии с «Боруссией» Мёнхенгладбах. Атаковали гораздо острее, но потерпели поражение в большинстве (1:3). Из-за неудачи спустились на пятую строчку в турнирной таблице и рискуют пропустить следующий розыгрыш Лиги чемпионов.



Такого рода поражения совсем несвойственны нынешнему «Лейпцигу», который прилично добавил под руководством Доменико Тедеско. Клуб достался тренеру в достаточно грустном состоянии, но это быстро удалось исправить за счёт грамотного управления кадровыми резервами.

На то, чтобы исправить положение, у команды из Лейпцига есть ещё два тура в немецкой Бундеслиге. Плюс имеются все шансы преуспеть в текущем розыгрыше Лиги Европы, что тоже гарантирует путёвку в Лигу чемпионов. На предыдущей стадии была обыграна крепкая «Аталанта» (3:1 по сумме двух встреч), с «Рейнджерс» тоже не должно возникнуть проблем.



Уровень шотландского первенства на порядок ниже немецкого. У светло-синих есть лишь один действительно серьёзный конкурент за золотые медали — «Селтик», который не сумел пробраться даже в плей-офф Лиги Европы из-за нестабильности. «Рейнджерс», к слову, страдает тем же недугом.

На стадии 1/4 финала евротурнира подопечные Джованни ван Бронкхорста с трудом обыграли по сумме двух матчей португальскую «Брагу». В первой встрече потерпели поражение 0:1, а в ответной добыли победу благодаря удаче. Игрок оппонента схлопотал красную карточку под занавес первого тайма.



Второй тайм «Рейнджерс» начал с комфортным перевесом в два мяча, но удержать его до финального свистка не получилось. Португальцы в меньшинстве сумели отквитать один мяч на 83-й минуте и перевести противостояние в дополнительное время, где численное преимущество дало о себе знать. Шотландцы забили третий.



В преддверии грядущего матча главный тренер светло-синих заявил, что на стадионе «Айброкс» у его подопечных больше шансов на успех. Но, на наш взгляд, предпочтительнее выглядят немцы. На выезде они выступают не сильно хуже, чем на домашнем стадионе, о чём свидетельствуют пять побед в последних шести гостевых встречах в чемпионате Германии. Мы бы даже рискнули и взяли П2 за коэффициент 2.06.

Шотландцы наверняка сыграют более открыто и агрессивно. Всё же они на своём поле и им необходимо отыгрываться. Для быстроногих подопечных Доменико Тедеско это шанс. Немецкий специалист уже доказывал свою состоятельность, когда работал наставником в московском «Спартаке». Думаем, ему не составит труда перехитрить чемпиона Шотландии и отправиться в финал соревнования.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «РБ Лейпциг» 5 мая 2022 года

Несмотря на поражение в матче последнего тура чемпионата Германии, «Лейпциг» выглядит фаворитом предстоящего противостояния. Он одержал победу в первом матче и имеет приличную статистику гостевых встреч. «Рейнджерс» столкнулся с проблемами ещё на предыдущей стадии Лиги Европы, но ему улыбнулась удача. В этот раз подарков судьбы ждать не стоит, ведь уровень шотландского чемпионата сильно ниже немецкого. Проверим лучше победу гостей.



Ставка: победа «Лейпцига» за коэффициент 2.06.