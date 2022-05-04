«Миннесота» — «Сент-Луис», 2-й матч. Кирилл Капризов вернёт на лёд лучшую версию себя

5 мая состоится второй матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.22, а успех «Блюз» оценивается аналитиками в 2.64.

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Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» 5 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что второй матч серии плей-офф НХЛ «Миннесота» — «Сент-Луис» 5 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.56, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.27. Гол в первые 10 минут доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.60.

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На 5 мая в Национальной хоккейной лиге запланированы четыре встречи. Отдельное внимание стоит уделить второму матчу серии «Миннесота» — «Сент-Луис», который состоится на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле. Кирилл Капризов постарается исправиться за первое домашнее поражение.

К сожалению для фанатов «Уайлд», в первом матче «Блюз» оказались сильнее (4:0). Счёт весьма странный для этой пары. К тому же «Миннесота» под конец регулярки показывала отличные результаты, добыла 10 побед в 12 последних играх сезона. Марк-Андре Флёри имел классную статистику — девять побед в 11 встречах.

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В стане «Сент-Луиса» Дэвид Перрон отметился хет-триком и результативной передачей. Иван Барбашёв имел все шансы открыть счёт, но не сумел переиграть Марка-Андре Флёри во время буллита. Да и в целом российские форварды гостей в первом матче результативными действиями не отметились.

Тори Крюг сделал ассистентский хет-трик. Как видно, некоторые игроки улучшили свою статистику. Вилле Хуссо стал первым вратарём в истории «Сент-Луиса» с шат-аутом в дебютном матче плей-офф. Впрочем, второй матч серии обещает быть совершенно другим. Иначе и быть не может, в особенности для «Миннесоты».

Во-первых, потому что «Уайлд» сделают выводы по первому матчу и будут готовы вернуть долг за обидное поражение. Во-вторых, соперники в очных встречах очень редко устраивают такие матчи. Чаще случались голевые встречи с чьей-то победой в одну шайбу или даже не в основное время. Статистика в Сент-Поле не даст соврать.

В пяти из последних шести битв тотал был выше 4.5 шайбы. Также в трёх случаях понадобился овертайм. Конечно же, ждём от хозяев ответ за поражение. Строго говоря, у «Уайлд» всё прекрасно с атакой и обороной. Однако после первого пропущенного гола всё это куда-то пропало. Хотя соперники в апреле проводили две встречи.

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Уже тогда стало понятно, что уступать никто не планирует. Хоть и победил «Сент-Луис» (6:5 ОТ и 4:3 ОТ). На своём льду у «Миннесоты» статистика в сезоне была неплохая. Теперь же за последние девять игр два поражения, с учётом последнего. У «Сент-Луиса» на выезде цифры чуть лучше — всего одно поражение за аналогичный период.

Явного преимущества в этой паре по-прежнему нет ни у кого. На второй матч мы бы взяли ставку «тотал больше 6 шайб» за 1.80. Тренерский штаб «Миннесоты» просто обязан что-то придумать, чтобы дать Кириллу Капризову больше свободы на льду. В первом матче он потерялся и увяз в обороне соперника.

Тащить клуб в таком положении совсем непросто. А ведь это то, чего ждут от россиянина, который стал лидером. Теперь у хозяев больше нет права на поражение на своём льду в этой серии. Кроме того, не стоит забывать и о российской пятёрке «блюзменов». В первой игре она спала, но теперь что-то должно поменяться. Мы бы ждали от второго матча встречного хоккея.

Плюс можно рассмотреть итоговую победу «Миннесоты» за 1.81. Коэффициент интересный. Команда не зря проделала такую работу и провела классную регулярку, чтобы так проигрывать. Статистика очных встреч тому доказательство — поражений много, но бой даёт регулярно. На наш взгляд, «дикари» ещё разыграются.

«Миннесота» — «Сент-Луис»: прогноз и ставка на 2-й матч плей-офф НХЛ 5 мая 2022 года

Первый матч для «Миннесоты» прошёл ужасно, но ошибки будут исправлены. Плюс в очных встречах соперники регулярно забивали друг другу, «дикари» давали бой. Да и на своём льду «Уайлд» всё же вполне неплохи. Думается, второй матч пройдёт совсем иначе. Хозяева исправятся перед болельщиками.

Ставка 1: тотал больше 6 шайб за 1.80.

Ставка 2: итоговая победа «Миннесоты» за 1.81.

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