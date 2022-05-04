«Айнтрахт» — «Вест Хэм». Лондонцы почувствуют себя «Барселоной»

5 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Вест Хэм». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.64. Успех англичан оценён экспертами в 2.87. Ставки на ничью принимаются за 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Вест Хэм» 5 мая 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Айнтрахт» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Вест Хэм» (05.05.2022)

После ярких матчей Лиги чемпионов традиционно наступает пора менее престижного, но не менее зрелищного турнира — Лиги Европы. 28 апреля состоятся две ответные полуфинальные встречи. В одной из них на стадионе «Дойче Банк Парк» в Германии местный «Айнтрахт» примет «Вест Хэм». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

В первом матче «Айнтрахт» обыграл «Вест Хэм» (2:1). Добытый результат очень важен, ведь встреча проходила в Англии, где у «молотобойцев» было чуть больше шансов на успех. Хотя итоговый счёт на табло вполне закономерен. По ходу матча немцы смотрелись интереснее за счёт скоростных контратак и грамотной игры в обороне.



Примерно такой же футбол от команды из Франкфурта-на-Майне мы видели в 1/4 финала Лиги Европы, когда она обыграла по сумме двух встреч грозную каталонскую «Барселону» (4:3). Главный тренер клуба — Оливер Гласнер — в обеих встречах использовал атакующие схемы с тремя защитниками. Ход довольно рискованный, но он сработал.



В чемпионате Германии «Айнтрахт» так великолепно не выступает. Клуб располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, поодаль от зоны еврокубковых соревнований. За последние шесть матчей не одержал ни одной победы, хотя руководство, да и болельщиков это сейчас мало беспокоит.

Оливер Гласнер бросил все силы на то, чтобы преуспеть в Лиге Европы. Пока что футбол, который демонстрируют его подопечные, вызывает только восторг. Энергия игроков, их индивидуальное мастерство и взаимодействие между собой очень впечатляют. Также стоит отдать должное болельщикам.



Фанаты «Айнтрахта» устроили аншлаг на «Камп Ноу» в ответном противостоянии 1/4 финала Лиги Европы с «Барселоной». Поддержка вдохновила футболистов, и они устроили каталонцам настоящее испытание. Грядущий матч состоится в Германии, а значит, «12-й игрок» франкфуртской команды снова проявит себя во всей красе.



«Вест Хэм» довольно много атаковал в первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Айнтрахтом». Несколько раз мяч даже угодил в каркас ворот, в том числе эффектный удар Джаррода Боуэна бисиклетой. Однако англичанам не хватило реализации. Из 15 нанесённых ударов лишь два попали в створ.

Причём такой недуг для подопечных Дэвида Мойеса не нов. За последние 15 матчей в чемпионате Англии они ни разу не забивали более двух мячей за матч, а потому одержали лишь пять побед над нестабильными середняками и аутсайдерами первенства за это время. Также три раза сыграли вничью, а в остальных встречах терпели поражения.

«Молотобойцы» спустились на седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. Как и «Айнтрахт», они сконцентрированы на Лиге Европы, однако выступают далеко не так уверенно. Ещё на стадии 1/8 финала соревнования возникли проблемы с «Севильей». В первом матче англичане потерпели поражение (0:1), хотя могли пропустить больше.



К счастью для болельщиков, лондонцы всё же сумели добыть победу в ответном противостоянии и продолжить участие в Лиге Европы. Хотя решающий мяч забили в добавленное время. Стоит заметить, что испанцы больше владели мячом, но нанесли меньше ударов. В этот раз вновь нужно отыгрываться, но в гостях у «Айнтрахта» сделать это будет непросто. Козырь немцев — контратаки.



На наш взгляд, можно даже поверить в успех хозяев за коэффициент 2.64. Дело ещё в том, что «Вест Хэм», как и многие другие команды, имеет проблемы с выездами. За 17 матчей в чемпионате Англии одержал только шесть побед, три раза поделил очки с оппонентами и потерпел восемь поражений. Альтернативный вариант для ставки — победа хозяев с нулевой форой за 1.92.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Вест Хэм» 5 мая 2022 года

«Айнтрахт» выглядел интереснее и одержал победу в первом матче, а также на предыдущей стадии евротурнира обыграл крепкую «Барселону». Коллектив выше всяких похвал выступает на евроарене и получает за это великолепную отдачу от болельщиков. А вот «Вест Хэм» имеет проблемы с реализацией и, как следствие, со стабильностью. С крепкими оппонентами у него регулярно возникают трудности, как, например, с «Севильей» в 1/8 финала Лиги Европы. Думается, гости вновь одержат победу и выйдут в финал.



Ставка: победа «Айнтрахта» за коэффициент 2.64.

Ставка с коэффициентом 4.41 на матч «Марсель» — «Фейеноорд».



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