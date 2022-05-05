«Флорида» — «Вашингтон», 2-й матч. Овечкин поставит лучший клуб НХЛ в неловкое положение

6 мая состоится второй матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 1.71, а успех «Кэпиталз» доступен в букмекерских конторах за 3.84.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» 6 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что второй матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Вашингтон» 6 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.41, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.69. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.95.

«Флорида» — «Вашингтон»: прогноз и анализ 2-го матча 1/8 финала Кубка Стэнли (06.05.2022)

Первый раунд плей-офф НХЛ благополучно стартовал. Некоторые участники уже провели по две встречи, без сенсационных событий не получилось. Остальные клубы ждут 6 мая, чтобы сразиться друг с другом. Среди них затесались «Флорида», которая проводит свой лучший сезон, и известный многим российским болельщикам «Вашингтон».

За 82 встречи регулярного чемпионата «Пантерз» оформили 340 шайб и набрали 122 балла, что позволило им занять первое место в сводной таблице и выиграть Президентский кубок. Отрыв по очкам от «Колорадо Эвеланш» — главного конкурента из Западной конференции — составил три пункта, а по забитым голам — 28.

«Кэпиталз» таким похвастаться не могут. Тоже досрочно обеспечили себе путёвку в плей-офф, но из-за провальных января и февраля финишировали только на восьмой строчке в конференции. Более того, завалили самую концовку и лишились возможности побороться с «Питтсбург Пингвинз» за позицию повыше, а потому попали на лидера.

Перед стартом серии «Флорида» логично считалась фаворитом противостояния. Что уж там! Во второй встрече букмекеры тоже отдают команде заметное предпочтение. Однако в первом очном матче со счётом 4:2 одержал победу именно «Вашингтон». Столичный клуб открыл счёт в дебюте, пропустил дважды и уступал до середины третьего отрезка, но сумел вырвать успех.

Существенный вклад внёс Александр Овечкин. Участие капитана было под вопросом, поскольку он пропустил финиш регулярки из-за травмы. И всё же на лёд Ови вышел. Не забил, но записал на свой счёт результативную передачу при счёте 1:2. Здорово перехватил шайбу у чужой синей линии. Это позволило вывести Евгения Кузнецова один на один с голкипером.

К слову, Сергей Бобровский в целом провёл довольно неплохой матч. Вратарь «Флориды» отразил всего 34 броска и долго позволял команде оставаться в игре. Гости оказались проворнее. Добили хозяев Ти Джей Оши и Ларс Эллер. Американцу на 51-й минуте помогли отличиться Никлас Бекстрём и Дмитрий Орлов, а датчанин забросил в пустые за 49 секунд до сирены.

Во втором домашнем матче «Флорида» наверняка сыграет более агрессивно. Во-первых, отдавать ещё один матч чревато. Тем более перед поездкой в Вашингтон. Несмотря на всю свою нынешнюю нестабильность, «Кэпиталз» — очень опытные соперники. Во-вторых, болельщики после выдающейся регулярки просто не поймут ещё одного поражения.

С другой стороны, у «Вашингтона» мотивации не меньше. Ни для кого не секрет, что Александр Овечкин играет ключевую роль в столичной команде. Придаёт уверенности, ведёт за собой. Выиграть ещё один Кубок Стэнли для капитана было бы не менее важно, чем иметь возможность побить рекорд Уэйна Гретцки. Партнёры ему стараются помогать.

Очевидно, что уступать никто не собирается. На наш взгляд, имеет смысл сделать ставку не на исход, а на голы. Причём со стороны гостей. Да, у подопечных Питера Лавиолетта возникали определённые трудности с реализацией большинства. Зато сейчас в плюс идёт статистика выездных матчей. Дело в том, что им гораздо легче дышится в этом сезоне вдали от дома.

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» стал лучшей командой по количеству набранных очков в гостях. За 41 игру добыл 25 побед, 20 из которых — в основное время. Хотя важнее то, что забросил 144 шайбы. Больше получилось лишь у трёх других клубов. Так что можно рискнуть и проверить во второй игре серии ИТБ2 2.5 шайбы за коэффициент 1.79.

Статистика личных встреч тоже не против. В пяти прошлых битвах подряд «столичные» забрасывали в ворота «Пантерз» ровно по четыре шайбы. А меньше трёх раз тревожили сетку оппонента последний раз ещё в феврале 2018 года, то есть чуть больше четырёх лет назад. С тех пор провели девять игр, в которых суммарно забросили 37 шайб. Внушительно. Ждём очередное представление.

«Флорида» — «Вашингтон»: прогноз и ставки на 2-й матч серии плей-офф НХЛ 6 мая 2022 года

«Флорида» даже после поражения в первом домашнем матче с «Вашингтоном» считается фаворитом, по мнению букмекеров. На наш взгляд, очевидно, что теперь от лучшего клуба регулярного чемпионата стоит ждать более агрессивной игры. Однако мы бы не стали списывать со счетов и «столичных». Они имеют хороший процент забитых голов в очных битвах, а возвращение Овечкина в строй только придаёт уверенности. Ждём голы от гостей.

Ставка: «Вашингтон» забьёт больше 2.5 гола за 1.79.