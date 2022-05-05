«Крылья Советов» — «Динамо». Второе место бело-голубых в РПЛ окажется под угрозой

6 мая состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Динамо». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех самарцев оценён экспертами в 3.54. Ставки на ничью принимаются за 3.68.

Прогноз с коэффициентом 3.32 на матч «Крылья» — «Динамо».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» 6 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Динамо» (06.05.2022)

Последний месяц весны радует яркими футбольными противостояниями. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести по три матча. 6 мая состоится встреча, которая откроет программу 28-го тура. На стадионе «Солидарность Арена» местные «Крылья Советов» примут московское «Динамо».

В последних четырёх встречах в чемпионате России «Крылья Советов» выступили очень противоречиво. Сначала обыграли «Урал» (1:0) и «Краснодар» (2:0), а затем уступили «Химкам» (1:4) и «Спартаку» (1:2). В поражении от химчан нет ничего удивительного, так как большую часть встречи пришлось играть в меньшинстве.

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А вот неудача в противостоянии с москвичами вызывает вопросы. В первом тайме подопечные Игоря Осинькина выглядели на порядок предпочтительнее и даже открыли счёт на 31-й минуте. А вот второй тайм всецело остался за красно-белыми, которые одержали первую волевую победу в нынешнем сезоне в РПЛ.



На наш взгляд, провальное выступление самарцев связано сразу с несколькими факторами. Один из них — неопределённость в нападении. Игорь Осинькин в последних трёх встречах в РПЛ зачем-то начал спускать результативного нападающего Владислава Сарвели в зону полузащиты.

Возможно, таким образом тренер хотел предоставить больше свободы талантливым хавбекам Антону Зиньковскому и Роману Ежову. Стратегия интересная, но, как показывает практика, опасная. Из-за смещений получилось так, что игравший ранее в полузащите Фернандо Костанца провёл 90 минут встречи со «Спартаком» на позиции правого защитника. В результате оборона провалилась.



Осинькину стоит отдать должное за смелость. Наставник экспериментирует и старается повысить эффективность своих подопечных, давая им игровую практику на разных амплуа. Впрочем, тренер может себе это позволить ещё потому, что самарцы располагаются далеко от зоны вылета в ФНЛ. Занимают седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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«Динамо» тоже добыло в последних четырёх матчах в чемпионате России не внушающие доверия результаты. За этот период одержало победы над «Краснодаром» (1:0) и «Ахматом» (2:0), а уступило ЦСКА (0:1) и «Уралу» (2:3). Пожалуй, наиболее важен результат дерби, ведь из-за поражения бело-голубые по сути лишились шансов на титул.



Несмотря на высказывания Сандро Шварца по поводу сконцентрированности на уровне игры, неудача, очевидно, сильно ударила по тонусу и боевому духу его подопечных. Три пропущенных мяча от екатеринбуржцев — это уже слишком. А ведь ранее таких проблем в обороне у московской команды не возникало.



Статистика в полном порядке: за 27 матчей в РПЛ бело-голубые пропустили лишь 28 мячей, а забили за этот период 47. Впрочем, теперь, когда до конца сезона осталось всего три тура, а лидирующий «Зенит» не догнать, цифры мало кого волнуют. Единственная оставшаяся мотивация — не утратить вторую строчку в турнирной таблице. Энтузиазма такой настрой придаёт меньше.

Учитывая и то, что предстоящий матч состоится в Самаре, где «Крылья Советов» выступают на порядок увереннее, чем в гостях, думаем, можно взять «обе забьют» за коэффициент 1.81. Обе команды предпочитают играть в агрессивной атакующей манере и создавать как можно больше моментов у ворот оппонентов.



Ещё один вариант для ставки — тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.07. Последние свои встречи в РПЛ коллективы провели результативно и при этом много пропустили. Из неудач, безусловно, будут сделаны выводы, однако предрасположенность к результативности есть у обеих сторон.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» 6 мая 2022 года

За последние четыре встречи в чемпионате России «Крылья Советов» ни разу не уходили с поля без забитого мяча. Самарской команде по сути нечего терять, потому она может смело идти вперёд на домашнем стадионе и отправить в сетку ворот оппонента как минимум один мяч. Тем более что «Динамо» после утраты шансов на чемпионство много пропустило от «Урала». С другой стороны, к атакующей линии москвичей вопросов нет, так что проверим голы с обеих сторон.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.81.

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