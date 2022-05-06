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«Сент-Луис» — «Миннесота», 7 мая 2022 года, прогноз ставки на матч Кубка Стэнли, во сколько начало, где смотреть онлайн

«Сент-Луис» — «Миннесота», 3-й матч. Сказка Кирилла Капризова длилась недолго
Данил Моисеев
«Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз на 3-й матч
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В прошлой игре россиянин оформил хет-трик. Теперь серия переезжает в Сент-Луис, где у «Блюз» преимущество.

7 мая состоится третий матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.51, а успех «Блюз» оценивается аналитиками в 2.32.

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Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» 7 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что третий матч плей-офф НХЛ «Сент-Луис» — «Миннесота» 7 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.34. Ставки на гол в первые 10 минут доступны в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.60.

«Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз на 3-й матч 1/8 финала Кубка Стэнли (07.05.2022)

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
07 мая 2022, суббота. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол

На 7 мая в Национальной хоккейной лиге запланированы четыре встречи плей-офф. Мы бы уделили особое внимание третьему матчу серии «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд». Игра пройдёт на льду «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе. Кирилл Капризов в очередной раз схлестнётся с Владимиром Тарасенко. Счёт в серии пока равный — 1-1.

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Во втором матче в Сент-Поле ситуация кардинально поменялась. «Миннесота» обыграла «Сент-Луис» со счётом 6:2. Кирилл Капризов отметился хет-триком. После неудачного первого матча это отличное доказательство мастерства. При этом Кирилл стал первым в истории «Миннесоты» игроком, кому удалось забить трижды за игру в плей-офф. Хотя не только россиянин постарался ради победы.

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Марк-Андре Флёри снова показал высший пилотаж в рамке. Сделав 32 сейва из 34 бросков в створ, спасал команду в третьей двадцатиминутке. А вот его визави из «Блюз» отразил лишь 22 броска из 28. Второй матч Вилле Хуссо провёл не так ярко, как первый. Хотя для «блюзменов» есть и радостная новость. Владимир Тарасенко отметился голом и передачей. Ассистировал ему Павел Бучневич.

Тарасенко мог оформить дубль в третьем периоде, но штанга ворот Марка-Андре Флёри была категорически против. Да и вратарь опонента опять же был на высоте. Тарасенко же поучаствовал в обеих забитых шайбах своей команды. Приятно. Правда, на фоне шести пропущенных это слабое утешение. Благо впереди игры дома. Эмоционально будет проще.

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Всё-таки в последних пяти очных играх в Сент-Луисе непременно побеждали хозяева. В последних двух матчах регулярки — за пределами основного времени. И всё же пять побед кряду — это неплохо. «Миннесоте» придётся нелегко, хотя соперники по сезону никак не уступали друг другу. Команды наверняка знают, что ожидать в третьей игре друг от друга.

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Конечно, «Уайлд» на подъёме после такой важной победы. Задачу-минимум они выполнили. Однако теперь предстоят две сложные встречи на выезде, где преимущество у оппонента. Явно подопечных Дина Эвасона ждут трудности. Даже вырвать одну победу в гостях будет непросто, результаты очных битв удручают.

Впрочем, от третьего матча мы снова ждём много борьбы и голов. Хотя ставка на то, что «Сент-Луис» не проиграет, через тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 2.06 выглядит заманчиво. Последние семь игр в Сент-Луисе получились довольно результативные, лишь раз за этот период тотал был ниже пяти шайб.

Однако историю очных противостояний игнорировать тут не стоит. «Сент-Луис» имеет перевес, об этом говорили ещё перед стартом первого раунда. Конечно, это плей-офф, где всякое случается. Только мы всё равно отдаём предпочтение хозяевам. Впрочем, с учётом того, что последние две очные встречи они выиграли за пределами основного времени.

«Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз и ставка на 3-й матч плей-офф НХЛ 7 мая 2022 года

Серия оборачивается очень интересно, соперники не уступают друг другу ни в чём. Пока счёт равный. Однако теперь противостояние переезжает в Сент-Луис, где хозяева имеют весомый перевес. «Миннесота» — соперник непростой. Думается, бой даст. И всё же в качестве ставки мы бы взяли то, что хозяева не проиграют. Хотя без голов тут не обойтись.

Ставка: «Сент-Луис» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.06.

Прогноз с коэффициентом 2.37 на 3-й матч серии «Сент-Луис» — «Миннесота».

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