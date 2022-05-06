«Зенит» — «Химки». Сергей Юран выбьет из петербуржцев чемпионское похмелье

Химчане не проигрывают в РПЛ с 20-го тура, а петербуржцам уже ничего не надо.

7 мая состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Химки». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех химчан оценён экспертами в 12.50. Ставки на ничью принимаются за 6.65.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Химки» 7 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» можно за 1.99.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата России «Зенит» — «Химки» (07.05.2022)

Последний месяц весны радует яркими футбольными противостояниями. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести по три матча. 7 мая состоятся четыре встречи 28-го тура. В одной из них на стадионе «Газпром Арена» местный «Зенит» примет «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Благодаря победе над «Локомотивом» (3:1) в матче последнего тура чемпионата России «Зенит» оторвался от идущего следом «Динамо» на девять очков и в очередной раз досрочно стал чемпионом. Клубу осталось провести три тура, результат которых по сути не имеет значения.

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Единственное, о чём петербуржцам теперь можно беспокоиться, — имидж клуба. На эту тему высказался в недавнем интервью Сергей Семак. Наставник заявил, что его подопечные постараются соблюсти футбольный фэйр-плей и не давать преимущества тем командам, которым нужны очки. Хотя дополнительной мотивации фактически нет.



Впрочем, в прошлогоднем розыгрыше РПЛ петербуржцы оказались в идентичной ситуации и продолжили играть в полную силу. Потому в грядущем матче на победу «Химок», на наш взгляд, рассчитывать трудно. Тем более за последние 16 матчей в чемпионате России сине-бело-голубые не потерпели ни одного поражения. Ничьих при этом всего пять.

С другой стороны, как мы помним, Сергей Семак любит экспериментировать. Тренер недооценил «Аланию» из ФНЛ и потерпел поражение (2:2, по пенальти 5:6) в матче 1/4 финала Кубка России. Тогда тренер выпустил боевой состав, но выбрал непривычную схему, адаптироваться к которой его подопечные не смогли.



«Химки», в свою очередь, располагаются уже на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, но пока не обезопасили себя от угрозы вылета в ФНЛ. Впрочем, в последних семи турах они тоже добыли потрясающие результаты. За этот период три раза сыграли вничью и одержали четыре победы, в том числе над крепким ЦСКА (4:2) и «Крыльями Советов» (4:1).

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Колоссальные успехи связаны с усилениями в зимнее трансферное окно и назначением на пост главного тренера Сергея Юрана. Наставник быстро сориентировался на мостике и наловчился грамотно управлять имеющимися ресурсами. Наставник умело сочетает опыт возрастных футболистов и скорость молодых.



Благодаря этому химчане здорово убегают в контратаки и демонстрируют классную результативность. За последние семь встреч в чемпионате России забили 13 мячей. Солидно для аутсайдера. За этот период не удалось поразить лишь ворота «Нижнего Новгорода», играющего схемой с пятью защитниками, и бойкого «Сочи».



Сейчас в клубе царит небольшой хаос, вызванный отставкой Владимира Габулова, который занимал должность генерального директора. Его уход вряд ли положительно скажется на моральном настрое футболистов и тренерского штаба. Впрочем, мотивации красно-чёрным не занимать, так как отрыв от зоны вылета совсем невелик.

Безусловно, в предстоящей встрече фаворитами являются петербуржцы. Они имеют самую результативную линию атаки в РПЛ и банально больше сил. С другой стороны, в каждом из последних трёх противостояний в чемпионате России подопечные Сергея Семака пропустили по одному мячу. Позиция вратаря и оборона регулярно вызывает вопросы.



Последняя очная встреча завершилась в их пользу, но химчане один мяч отквитать сумели (3:1). Думаем, в этот раз красно-чёрные тоже сумеют забить. Несмотря на уход Габулова, коллектив пребывает на подъёме и демонстрирует весьма симпатичный футбол. Удивляет бойкостью и неуступчивостью. Возьмём «обе забьют» за коэффициент 1.99.

Прогноз и ставки на матч 28-го тура РПЛ «Зенит» — «Химки» 7 мая 2022 года

В голе «Зенита» сомневаться не приходится, однако то, что он уже стал чемпионом, может сказаться на результате грядущего матча. Возможно, Сергей Семак позволит себе немного поэкспериментировать, как это было в матче с «Аланией». Для «Химок», имеющих огромную мотивацию и прилично добавивших при Сергее Юране, это отличный шанс. Зацепиться за очки, может, и не удастся, но в забитый мяч верится без труда. Думается, обе забьют.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.99.

Прогноз на матч «Зенит» — «Химки» с коэффициентом 3.85.

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