ЦСКА — «Сочи». Сочинцы подпишут Алексею Березуцкому приговор

7 мая состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех сочинцев оценён экспертами в 3.32. Ставки на ничью принимаются за 3.74.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» 7 мая 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата России ЦСКА — «Сочи» (07.05.2022)

Последний месяц весны радует яркими футбольными противостояниями. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести по три матча. 7 мая состоятся четыре встречи 28-го тура. В самой поздней из них на стадионе «ВЭБ Арена» местный ЦСКА примет «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице и отстаёт от идущего третьим «Сочи» всего на два пункта. Догнать конкурента будет очень нелегко, так как на столичный клуб обрушилась нестабильность. За последние пять встреч в чемпионате России удалось добыть лишь одну победу — над «Динамо» (1:0).



Также москвичи поделили очки с «Уралом» (2:2) и «Уфой» (1:1). Поражения потерпели от «Химок» (2:4) и «Ахмата» (0:2). А ведь возобновили текущий розыгрыш после зимнего перерыва очень симпатично, одержав четыре победы кряду в РПЛ. Огромный вклад в успех сделали новички — Хорхе Карраскаль, Хесус Медина, Жан-Филипп Гбамен и Юсуф Языджи.



В последних же пяти встречах в РПЛ новобранцы армейцев выступили на порядок хуже. Возможно, дело в футбольном голоде, который пропал у них после регулярной игровой практики и неудачных результатов. Сейчас похвалы заслуживает, пожалуй, лишь один футболист команды — Игорь Акинфеев.

В текущем сезоне чемпионата России голкипер демонстрирует высочайший уровень, парируя огромное количество ударов. Вратарь был признан лучшим игроком команды по итогам октября, ноября, декабря, а теперь — апреля. Благодаря стараниям Акинфеева за 27 встреч в РПЛ красно-синие пропустили 27 мячей. Меньше лишь у лидирующего «Зенита».



Тем не менее опытный голкипер не сумел спасти свой клуб от поражения в матче последнего тура от «Ахмата», который до этого имел семиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Усугубляет положение то, что под занавес матча Акинфеев получил травму. Сможет ли принять участие в матче с «Сочи», до сих пор вопрос.



А вот сочинцы, наоборот, за последние пять матчей в чемпионате России не потерпели ни одного поражения при ничьих с «Зенитом» (0:0) и «Локомотивом» (2:2). В других матчах обыграли «Уфу» (2:1), «Ахмат» (3:2) и крупно «Рубин» (6:0). Благодаря хорошим результатам сократили отставание от «Динамо» до трёх очков.

Не последнюю роль в успехе сыграли новички — Георгий Мелкадзе, Артём Макарчук и Ванья Дркушич. Точечные усиления помогли Владимиру Федотову разнообразить игру своих подопечных сменой темпа и создать здоровую конкуренцию. Особенно заметно это на примере Мелкадзе. Нападающий часто выполняет роль суперзапасного, появляясь на поле во второй половине второго тайма и обостряя игру.



Также отметим, что команду отказались покидать легионеры, в том числе Матео Кассьерра. Нападающий в текущем сезоне демонстрирует очень хорошую результативность. За 20 неполных матчей в чемпионате России забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи. Сохранение такого актива не может не радовать.

Хотя за это стоит отдать должное Владимиру Федотову. Тренер определённо знает своё дело и умеет подобрать ключи к подопечным. Многие футболисты, выступавшие под его началом, отмечали высокие психологические навыки наставника, а также восхищались умением тренера создавать семейную атмосферу в команде.



Пример потрясающей работы Федотова — реанимация карьеры Александра Кокорина и Антона Заболотного. Сейчас в руках тренера отличный кадровый резерв, благодаря которому есть возможность бороться на вторую строчку в турнирной таблице. Велика вероятность того, что мы увидим лучший футбол от сочинцев.



Братья Березуцкие являются менее квалифицированными специалистами. Им стоит отдать должное за смелость и уверенность в использовании пополнивших ряды армейцев зимой легионеров, но тактически сильнее Владимир Федотов. Об этом свидетельствуют две последние очные встречи оппонентов.

В первой сочинцы одержали над москвичами закономерную разгромную победу (4:1). Во второй потерпели поражение (1:2), но выглядели на порядок интереснее противника. Красно-синие забили два одинаковых мяча после подачи с углового. В этот раз такой фокус вряд ли сработает. Думаем, гости как минимум не проиграют. Возьмём Х2 за коэффициент 1.74.



Армейцы сумели настроиться правильным образом на дерби с «Динамо», однако отрезок в апреле в их исполнении был весьма удручающим. Подливает масла в огонь и задача, которую поставило руководство перед красно-синими: выиграть Кубок России и занять второе место в РПЛ. Из Кубка они вылетели, а в первенстве даже в топ-3 залезть будет трудно.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» 7 мая 2022 года

ЦСКА показал плохие результаты в последних пяти матчах в РПЛ. Если уж «Ахмату» проиграл, то шансов на успех в грядущем матче крайне невелик. Тем более что неизвестно, в каком состоянии Игорь Акинфеев. «Сочи» же в последних пяти турах выступил хорошо. За счёт умелого руководства Владимира Федотова команда выглядит устрашающе и демонстрирует классный футбол. Плюс мотивация навязать борьбу за вторую строчку у неё не меньше, чем у армейцев. Кажется, москвичей ждёт очередное разочарование.



Ставка: «Сочи» не проиграет за коэффициент 1.74.