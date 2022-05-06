«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Юрген Клопп отвлечёт «Ман Сити» от вылета из Лиги чемпионов

7 мая состоится матч 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех лондонцев оценён экспертами в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 5.15.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 7 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» (07.05.2022)

7 мая в английской Премьер-лиге состоится интереснейшая встреча 36-го тура. На «Энфилде» померяются силами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Хозяева активно борются с лидирующим «Манчестер Сити» за золотые медали, а также вышли в финал Лиги чемпионов и Кубка Англии. Гости же стремятся попасть в топ-4.

У «Ливерпуля» очень плотный график, но в ответном противостоянии 1/2 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» Юрген Клопп решил не рисковать и выпустил основной состав. Несмотря на это, после первого тайма на табло горело 0:2. Немецкий тренер отреагировал на это всего одной заменой — выпустил Луиса Диаса вместо Диогу Жоты на 46-й минуте.



Результат не заставил себя долго ждать. Уже к 74-й минуте противостояния мерсисайдцы установили итоговый счёт на табло — 3:2 в их пользу. Затем уже Клопп позволил себе совершить ещё четыре замены, за счёт которых дал отдохнуть некоторым своим подопечным в преддверии матча с «Тоттенхэмом». Специалист заслуживает особой похвалы. Его команда может преуспеть по итогам сезона сразу в четырёх турнирах.



За долгие годы в Ливерпуле тренер создал невероятно сильный коллектив, наполненный талантливыми футболистами. Клопп не только собрал звёздных игроков и помог им раскрыть свои сильные стороны, но и воспитал им отличное подспорье в лице Трента Александер-Арнольда. За 29 матчей в АПЛ защитник отдал 12 голевых передач и забил два гола.

И это только один из немногих примеров потрясающего руководства немца. Более красноречиво отражает нынешний уровень мерсисайдцев статистика на дистанции. За 34 встречи в чемпионате Англии потерпели лишь два поражения, также семь раз сыграли вничью. Зато в остальных встречах одержали победы.



Наколотили за этот период 86 мячей — больше всех. Пропустили лишь 22 раза. Команда сверхмотивирована на победу в грядущем матче, так как отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет всего один балл. До конца сезона осталось провести четыре тура, потому красные наверняка выложатся по полной и будут играть строго на победу.

«Тоттенхэм» начал текущий розыгрыш АПЛ далеко не лучшим образом и долгое время располагался в нижней части турнирной таблицы. Однако затем руководство клуба пригласило на пост главного тренера Антонио Конте, и начался процесс реанимации. У наставника ушло некоторое время на адаптацию, но по итогу тренер наловчился выжимать максимум.

За счёт этого лондонцы поднялись на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Взобраться выше есть шансы, но сделать это будет проблематично, ведь коллективу по-прежнему не хватает стабильности. Прекрасный пример тому — последние четыре встречи, где удалось добыть лишь две победы. А именно над «Астон Виллой» (4:0) и «Лестером» (3:1).

Также «шпоры» сыграли вничью с «Брэдфордом» (0:0) и уступили «Брайтону» (0:1). В последнем случае уступили оппоненту по всем параметрам и не нанесли ни одного удара в створ. И это при том, что в матче приняли участие лучшие бомбардиры команды — Сон Хын Мин и Гарри Кейн.



Уроженец Южной Кореи и англичанин демонстрируют отличную результативность в текущем сезоне АПЛ: на двоих наклепали 32 мяча. Вот только других результативных футболистов в составе лилово-белых нет. А у «Ливерпуля» имеется более эффективная связка Салах-Мане-Жота. На троих нападающие соорудили 51 гол в АПЛ. Плюс наколотили пару десятков мячей за 12 матчей в Лиге чемпионов.



Стоит заметить, что за последние восемь очных встреч лондонцы лишь один раз обыграли красных (1:0). Причём это был единственный раз, когда количество забитых мячей не перевалило за отметку 1,5 гола. Также была одна ничья — 2:2. В обоих случаях «Тоттенхэм» выступал на домашнем стадионе. В остальных случаях терпел поражения.

Предстоящее противостояние состоится на «Энфилде», где за 17 встреч в текущем розыгрыше чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа не потерпели ни одного поражения при трёх ничьих. Думаем, можно, взять комбинированную ставку «П1 + тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.67. Чемпионская гонка продолжится!

Прогноз и ставки на матч 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 7 мая 2022 года

«Ливерпуль» продолжает восхищать болельщиков своим потрясающим уровнем игры, преуспевает во всех соревнованиях и радует результативностью. Талант игроков и потрясающее умение Юргена Клоппа управлять играют в этом не последнюю роль. «Тоттенхэм» добавил при Конте, но временами демонстрирует нестабильность. Если «Брайтону» проиграл, то от красных на «Энфилде» точно натерпится. Статистика очных встреч на стороне мерсисайдцев. Думается, они одержат победу и точно забьют больше одного мяча.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал 1.5 мяча за коэффициент 1.67.