«Питтсбург» — «Рейнджерс», 3-й матч. Игорь Шестёркин подтвердит звание лучшего

8 мая состоится третий матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.32, успех «Питтсбурга» доступен в букмекерских конторах за 2.56.

Почему «Вашингтон» провалится в третьем матче серии с «Флоридой»?

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 8 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что третий матч плей-офф НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс» 8 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.77, тотал меньше 5.5 гола — за 2.10. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

«Питтсбург» — «Рейнджерс»: анализ и прогноз на 3-й матч 1/8 финала Кубка Стэнли (08.05.2022)

Первый раунд плей-офф НХЛ в самом разгаре. Участники уже провели по два матча, а некоторые и по три. На 8 мая запланированы ещё четыре встречи. Мы бы уделили внимание третьей игре серии «Питтсбург» — «Рейнджерс», которая пройдёт на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге. Счёт пока равный — 1-1. Никто не собирается уступать.

«Рейнджерс» первую встречу хоть и проиграли в овертайме (3:4 ОТ), но смотрелись на уровне с соперником. Второй матч серии проходил в Нью-Йорке, и хоккей изменился. Хозяева выиграли со счётом 5:2. И это было ожидаемо. Им нужно было добыть хотя бы одну победу дома. Они это сделали, как будто в первом матче не играли 106 минут.

Сушинский: Капризов не похож на хоккеиста-однодневку.

С первых минут пошли на ворота Луи Доминге, который заменил травмированного Кейси Десмита. Натиск сработал. Артемий Панарин отметился голом и двумя ассистами. Крис Крайдер отметился голом — 54 в этом сезоне. Фрэнк Ватрано также забросил шайбу и отдал голевую передачу. В целом хозяева сыграли отменно, нападение не испытывало проблем.

Сыграло и то, что вратарь «Питтсбурга» был лишь вторым. За сезон отыграл всего 10 матчей в регулярке и первый раз вышел в плей-офф в качестве первого номера. Не совсем удачно, но клубу выбора не предоставили. Все остальные вратари, к сожалению, с травмами. К тому же, видимо, три овертайма в прошлой встрече истощили команду, так как она оказалась не готова.

Впрочем, дважды удалось огорчить Игоря Шестёркина. Голами отметились Джейк Гюнцель и Сидни Кросби. Причем оба — с добивания. Игорю просто не оставили шансов. Защита «Рейнджерс» немного расслабилась в определённые моменты. Всего голкипер отразил 39 из 41 броска. Конечно, не сравнить с 79 в прошлом матче, но тоже весьма много.

Теперь серия едет в Питтсбург. Для «Рейнджерс» хорошо, что сейчас счёт равный. Дома у «пингвинов» явный перевес: в пяти последних очных встречах выиграли четыре раза. Лишь 30 марта в регулярке ньюйоркцы добыли победу (3:2). С учётом такой статистики гости, конечно, в минусе. Хотя сбрасывать со счетов их уж точно не будем.

Комиссионер НХЛ оценил идею изменения формата Кубка Стэнли.

У «Питтсбурга» появились серьёзные проблемы с вратарской линией. Кейси Десмит выбыл до конца сезона, перенеся операцию. Тристан Джерри продолжает восстановление после травмы, полученной три недели назад. Выбор у главного тренера команды незавидный. Судя по всему, Луи Домингес станет основным голкипером на весь плей-офф.

Практики будет много, но какой будет результат, сказать, разумеется, сложно. Пока он сыграл лишь в одной встрече и пропустил пять шайб. Грозное нападение «Рейнджерс» в лице Криса Крайдера, Мики Зибанеджада и Артемия Панарина такому исходу будет только радо. Результативность у «Нью-Йорка» довольно неплохая.

К тому же есть в составе главный претендент на «Везину» — Игорь Шестёркин. Во многом благодаря российскому вратарю команда в плей-офф. Он уже вписал себя в историю НХЛ. С другой стороны, он тоже пропускает, противостояние пока получается зрелищным, забросили клубы в каждой из двух встреч больше пяти шайб.

Вполне вероятно, что команды и в третьей игре продолжат забивать. «Рейнджерс» за две встречи забросили восемь шайб, при этом минимум три в каждой из них. Можно проверить ИТБ2 3 шайб за 2.01 или тотал больше 5.5 шайбы за 1.77. Отсутствие основных вратарей у «Питтсбурга» наверняка сыграет ключевую роль в серии.

«Питтсбург» — «Рейнджерс»: прогноз и ставка на 3-й матч плей-офф НХЛ 8 мая 2022 года

Серия перебирается в Питтсбург, где у подопечных Жерара Галлана статистика не супер. Хотя это и плей-офф, совсем другой хоккей. «Питтсбург» на своей площадке наверняка будет идти до победного, однако проблемы с основными вратарями не могут не сказаться. Тем более что у соперника с этим абсолютно нет никаких проблем. Мы бы проверили ставку на тотал больше.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.77.

«Ты подлый, подлый человек». НХЛ отреагировала на шайбу Капризова «Сент-Луису».

Овечкин резко высказался о разгромном поражении «Вашингтона» от «Флориды».

Шестёркин первым в истории отразил более 100 бросков в стартовых матчах Кубка Стэнли.

Игрок «Миннесоты»: Капризов найдёт способ забить откуда угодно.