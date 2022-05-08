«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон», 4-й матч. 6:0 и 8:2 — разминка. Коннор Макдэвид только начал

9 мая состоится четвёртый матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 5:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 2.04, успех «Кингз» оценён экспертами в 2.92.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» 9 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что 4-й матч плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.39. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.65. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59.

Прогноз и анализ 4-го матча Кубка Стэнли «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» (09.05.2022)

В Национальной хоккейной лиге вовсю идёт борьба за выход во второй раунд плей-офф. На 9 мая запланировано два четвёртых матча 1/8 финала Кубка Стэнли. В самом позднем из них померяются силами «Лос-Анджелес» и «Эдмонтон». Счёт в серии — 2-1 в пользу гостей. Стартовое вбрасывание — в 5:00 мск.

В первом матче «Кингз» сумели обыграть «Ойлерз» с минимальным перевесом — 4:3. Впрочем, закономерной победу не назовёшь. Местами оппонент смотрелся интереснее и даже мог зацепиться за очки. Сыграл за «королей» 40-летний вратарь «нефтяников» — Майк Смит. При равном счёте за пять минут до конца основного времени голкипер совершил «привоз», который предрешил судьбу встречи.



Иногда Смит творит невообразимые чудеса и спасает свою команду от поражений, но в большей части встреч остаётся самым уязвимым местом «Эдмонтона». Благо у него в подспорье имеется потрясающий атакующий арсенал, состоящий из Коннора Макдэвида, Леона Драйзайтля и раздухарившегося Эвандера Кейна.



Макдэвид и Драйзайтль в течение регулярки демонстрировали потрясающие уровень игры и результативность. По системе «гол+пас» набрали на двоих почти 250 баллов и вытащили свою команду в плей-офф. Разумеется, собрали по пути не одну дюжину оваций и лестных слов. В том числе от самого Уэйна Гретцки.

В противостояниях 1/8 финала Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес» бомбардиры тоже не сидели сложа руки. В первом матче капитан клуба отметился восхитительным сольным проходом, который увенчался взятием ворот и голевой передачей на Леона Драйзайтля. Вдохновившись примером лидера, в двух последующих встречах феерил Эвандер Кейн.



Канадец забил пять шайб и отдал одну результативную передачу. Таким образом, вышел на первую строчку в списке снайперов и вторую строчку в таблице бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Стоит заметить, что в обоих случаях «нефтяники» одержали над «Кингз» крупные победы (6:0 и 8:2).

Подопечные Джея Вудкрофта набрались энергии и с обыденной лёгкостью перевернули серию в свою пользу, поиздевавшись над «королями». Тодду Маклеллану срочно необходимо что-то менять в игре своих подопечных, ведь 2:8 на домашнем стадионе — ни в какие ворота не лезет.



С другой стороны, за последние 11 встреч в регулярке «Кингз» добыли только шесть побед, и почти все они были одержаны над командами из нижней части сводной таблицы НХЛ. «Ойлерз» за тот же период потерпели лишь три поражения — от крепкого «Колорадо» (1:2), «Миннесоты» (1:5) и «Блю Джекетс» (2:5). В остальных встречах одержали победы, в том числе отомстили «Колорадо» (6:3).



Очевидно, «нефтяники» пребывают в лучшем тонусе и демонстрируют более эффективный хоккей. Об этом свидетельствует и история очных встреч. За последние пять матчей (три в плей-офф и две в регулярке) «короли» одержали лишь одну победу. И то благодаря роковой ошибке Майка Смита.

У «Кингз» нет столь же результативной линии атаки, как у «Ойлерз». Потому их статистика на дистанции не внушает доверия. За 82 встречи в регулярке пропустили 236 шайб, а забили — 239. Причём большая их часть пришлась на долю середняков и аутсайдеров. Думаем, можно поставить на лобовую победу гостей. Коэффициент — 2.17.

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: прогноз и ставка на 4-й матч плей-офф НХЛ 9 мая 2022 года

«Лос-Анджелесу» остаётся уповать на ошибки голкипера оппонента Майка Смита и пробовать изменить подход к игре. На данном этапе «Эдмонтон» выглядит на порядок увереннее и сильнее. Его атакующее звено функционирует на высшем уровне, радуя результативностью и красивой игрой. Талант Макдэвида делает своё дело. История очных встреч тоже на стороне гостей. Думается, они снова одержат победу и забьют немало.



Ставка: победа «Эдмонтона» за 2.03.