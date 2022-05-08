«Тампа-Бэй» — «Торонто», 4-й матч. Лучший снайпер НХЛ загонит Андрея Василевского в угол

9 мая состоится четвёртый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.26, успех «Мэйпл Лифс» доступен в букмекерских конторах за 2.58.

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Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс» 9 мая 2022 года

Букмекеры считают, что 4-й матч серии плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» — «Торонто» 9 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.39. Сделать ставку на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.60.

«Тампа-Бэй» — «Торонто»: анализ и прогноз на 4-й матч 1/8 финала Кубка Стэнли (09.05.2022)

Первый раунд плей-офф в самом разгаре, накал страстей и борьбы только растёт. На 9 мая в Национальной хоккейной лиге запланированы две встречи 1/8 финала Кубка Стэнли. Мы бы уделили особое внимание четвёртому матчу пары «Тампа-Бэй» — «Торонто», который пройдёт на льду «Амали-Арены» в Тампе. Счёт в серии — 2-1 в пользу канадцев.

Третий матч проходил в Тампе, но хозяева не сумели этим воспользоваться. Проиграли «Торонто» со счётом 2:5. В первые 10 минут гости дважды успели огорчить Андрея Василевского. Сперва Морган Райлли в большинстве не оставил шанса вратарю, забив, по сути, в пустые ворота. А после убежали три в одного, и Колин Блэквелл увеличил преимущество. Илья Любушкин ассистировал ему, заработав первый балл в плей-офф.

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Во втором периоде игра успокоилась, однако ошибка хозяев у чужой синей линии позволила «Торонто» развернуть быструю контратаку и снова забить гол. «Тампа» удачно постаралась вернуться в игру, отыграла одну шайбу в большинстве. Росс Колтон отметился голом, а Михаил Сергачёв записал на счёт результативную передачу, заработав первый балл в этой серии.

В третьем периоде «Лайтнинг» сократили отставание до одной шайбы, но сравнять счёт в концовке не помог даже шестой полевой игрок. Более того, Илья Михеев из «Торонто» отгрузил ещё две шайбы в пустые ворота, поставив точку. Благодаря этому в копилке у Михеева теперь три балла в трёх играх.

Главный снайпер лиги — Остон Мэттьюс — остался без очков, хотя радости «Тампе» от этого мало. Она снова болезненно проиграла. Не так, как в первом матче (0:5), но всё же. При этом особых вопросов к Андрею Василевскому нет, а вот к защите — весьма и весьма. Две шайбы гости забросили, раскатывая и расстреливая ворота. В одном случае к голу привела ошибка.

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Джону Куперу снова придётся серьёзно поработать. «Лайтнинг» весьма опытные, но в этой серии «Торонто» явно прыгает выше головы. Уже не только Остон Мэттьюс является грозной силой, а почти весь коллектив. Канадцы не уступают «Тампе», и это очень тревожный звонок для Джона Купера. Особенно с учётом всех наград и прошлых лет, где проблем в первых двух раундах его команда не испытывала. Сейчас всё стало сложнее.

Во втором матче серии «молнии» показали своё мастерство, плюс Андрей Василевский был очень хорош. Третий же всё вернул на круги своя. Российский вратарь хоть и отразил 31 из 34 бросков, но даже этого оказалось мало. Теперь вопрос серии встаёт ребром, ведь четвёртый матч может оказаться последним домашним для «Лайтнинг».

Хозяева наверняка побегут восстанавливать равновесие, как это было во второй игре. Джон Купер даже дал день отдыха главным звёздам — Андрею Василевскому и Никите Кучерову. При этом перестановок в составе не планируется. Однако статистика очных встреч на своём льду удручает. Команда из Тампы проиграла четыре из пяти последних домашних матчей с «Торонто».

Да и за три игры в плей-офф канадский клуб уже наколотил 13 шайб, 11 из которых пропустил Андрей Василевский. На наш взгляд, даже со всем своим опытом, мастерством и рвением победить дома хозяевам будет очень трудно. В четвёртом матче мы бы ждали немного другого исхода. Можно даже рассмотреть победу «Торонто» с форой (0) за 2.07. В случае ничьей в основное время будет возврат средств.

«Тампа-Бэй» — «Торонто»: прогноз и ставка на 4-й матч плей-офф НХЛ 9 мая 2022 года

Серия обретает интересный поворот. «Торонто» ведёт в противостоянии и имеет отличную историю в Тампе. «Тампа-Бэй» наверняка постарается вернуть равновесие, но сейчас гости, на наш взгляд, смотрятся интереснее. Скорее всего, стоит ждать достаточно голов у обеих команд и победу в одну шайбу. Но мы бы отдали предпочтение «Мэйпл Лифс», которые демонстрируют отличную результативность.

Ставка: победа «Торонто» с форой (0) за 2.07.

Прогноз с коэффициентом 4.40 на матч «Тампа» — «Торонто».

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Прогноз с коэффициентом 3.48 на матч «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон».