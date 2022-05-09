«Динамо» — «Алания». Для владикавказцев вообще нет авторитетов. «Зенит» подтвердит

10 мая состоится матч полуфинала Кубка России «Динамо» — «Алания». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех владикавказцев оценён экспертами в 9.80. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Прогноз на матч «Динамо» — «Алания» с коэффициентом 5.90.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала Кубка России «Динамо» — «Алания» 10 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» — «Алания» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка России «Динамо» — «Алания» (10.05.2022)

Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, уже определился чемпион. В очередной раз обладателем титула стал «Зенит». Теперь у «Динамо» осталась только одна возможность раздобыть золотые медали — выиграть Кубок России. 10 мая на стадионе «ВТБ Арена» в полуфинале соревнования бело-голубым будет противостоять «Алания».

В трёх последних встречах в чемпионате России «Динамо» потерпело поражения. Сначала уступило ЦСКА (0:1), затем «Уралу» (2:3) и разгромно «Крыльям Советов» (2:5). Из-за неудач сравнялось с «Сочи» по очкам (у обоих коллективов по 59). Однако пока опережает конкурента в турнирной таблице за счёт результатов очных встреч.

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Москвичи по-прежнему занимают вторую строчку, но совсем не факт, что закончат сезон именно на ней. Поражение в дерби от ЦСКА сильно ударило по моральному духу игроков. Особенно раздосадован Фёдор Смолов. Нападающий присоединился к команде зимой и здово её усилил, но для борьбы за чемпионство в РПЛ этого оказалось мало.



После встречи с армейцами Смолов в негативных тонах отвечал на провокационные вопросы журналистов и был явно подавлен. В матче последнего тура чемпионата России бомбардир не принял участия. Хотя, скорее всего, это грамотный ход Сандро Шварца, который дал игроку отдохнуть перед важной встречей в Кубке России с «Аланией».

Мотивация преуспеть в соревновании запредельная. На первый взгляд, уровень состава на голову выше, чем у оппонента. Да и успехи на дистанции хороши. Тем не менее серия неудач в чемпионате России может крайне негативно отразиться на результате. Сумеет ли Сандро Шварц подобрать нужные слова для своих подопечных и настроить их на победу?



«Алания» в последних трёх встречах во втором по значимости дивизионе страны тоже выступила не лучшим образом. Сначала сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0) и «Акроном» (2:2), а также потерпела разгромное поражение от «Нефтехимика» (2:5). Впрочем, успехи в дивизионе её не сильно волнуют.

Команда из Владикавказа не имела явной возможности добыть путёвку в РПЛ и потому сконцентрировала все силы на Кубке России. В результате этого обыграла на предыдущих стадиях соревнования «Уфу» (2:0), «Арсенал» (1:0), а затем и «Зенит» (2:2, по серии пенальти 6:5). Последний матч получился на загляденье.

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Отличает «Аланию» от других команд ФНЛ сразу несколько важных особенностей. Первое — практически весь её состав состоит из воспитанников, которые родились и провели всю жизнь во Владикавказе. Это позволило главному тренеру — Спартаку Гогниеву — наладить семейную обстановку в коллективе и выработать собственный яркий стиль игры.



Вторая особенность — руководство. Сам Гогниев не боится рисковать и менять подход во время матча. Тренер смело орудует имеющимися резервами и придаёт этим уверенности в собственных силах подопечным. За счёт этого они выглядели на порядок интереснее «Зенита» в матче 1/4 финала Кубка России.



На наш взгляд, командное взаимодействие и сыгранность владикавказцев точно позволят затолкать как минимум один мяч в ворота морально подавленных выбыванием из чемпионской гонки москвичей. Тем более за последние три встречи в РПЛ бело-голубые пропустили девять мячей. Это много для претендента на титул.

Плюс «Алания» является самой результативной командой в ФНЛ. За 36 встреч футболисты наколотили аж 72 мяча. Хотя пропустили за этот период тоже очень прилично — 50 раз. Думаем, грядущая встреча получится очень яркой и будет насыщена голами, которые наверняка будут с обеих сторон. Возьмём «обе забьют» за коэффициент 2.04.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Динамо» — «Алания» 10 мая 2022 года

Уровень чемпионатов сильно разнится, потому «Динамо» выглядит фаворитом. В том, что забьёт, сомневаться не приходится. Мотивация преуспеть в соревновании запредельная. Однако москвичи плохо выступили в трёх встречах в РПЛ. Пропустили за этот период очень много. «Алания» не относится к робкому десятку, что доказала на предыдущей стадии «Зениту». Владикавказцы могут похвастаться результативностью и отличной командной игрой. Думается, забьют и они.



Ставка: обе забьют за коэффициент 2.04.

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