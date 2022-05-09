«Вашингтон» — «Флорида», 4-й матч. Овечкин расколдовал Бобровского. Исход предрешён?

Капитан наконец забросил шайбу, а у его клуба три домашние победы подряд в очных встречах.

10 мая состоится четвёртый матч 1/8 плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 1.87, успех «Кэпиталз» идёт за 3.28.

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Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» 10 мая 2022 года

Букмекеры считают, что четвёртый матч плей-офф НХЛ «Вашингтон» — «Флорида» 10 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.45, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.55. Гол в первые 10 минут доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.80.

«Вашингтон» — «Флорида»: прогноз на 4-й матч 1/8 финала Кубка Стэнли (10.05.2022)

На 10 мая в Национальной хоккейной лиге запланированы четыре встречи 1/8 финала Кубка Стэнли. Мы бы уделили внимание четвёртому матчу пары «Вашингтон» — «Флорида», который пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены». Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск. Александр Овечкин продолжит своё противостояние с Сергеем Бобровским. После трёх встреч счёт в серии 2-1 в пользу «столичных».

Третья встреча серии стала небольшой неожиданностью. «Вашингтон» после провальной второй игры во Флориде неплохо подготовился к домашнему матчу и выиграл с крупным счётом 6:1. Были сделаны небольшие перестановки. С первых минут в воротах сыграл Илья Самсонов, и тренер явно не прогадал с этим.

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Российский вратарь провёл первый полный матч в плей-офф, отразил 29 из 30 бросков и стал лидером по проценту отражённых бросков среди голкиперов. На его счету одна пропущенная шайба за 47 бросков в плей-офф, что соответствует 97,9%. Цифры отменные. Хотя в этом матче не только голкипер поработал на славу.

Александр Овечкин отметился первым голом в нынешнем плей-офф, который стал для него 72-м за карьеру в Кубке Стэнли. До этого капитан только отдавал передачи. Судя по всему, провокации в адрес Сергея Бобровского всё же сработали. Нападающий в прошлых матчах в агрессивной манере что-то периодически высказывал голкиперу оппонента.

Впрочем, в целом все в «Кэпс» провели отличный матч. Третий период стал самым голевым, отгрузили три шайбы. «Флорида» же провела не самый лучший матч. Сергей Бобровский отразил 25 из 30 бросков в створ, да и в нападении отметился голом лишь Джонатан Юбердо. У него это первый гол в нынешнем плей-офф и суммарно два балла в трёх встречах. Скромно.

Это второй схожий матч в этой серии, где «Флорида» проигрывает с крупным счётом. Хотя перед началом серии многие скептически относились к «Вашингтону». Всё-таки успешно играть с лидером конференции, когда по сезону команда была явно нестабильной, сложно. В плей-офф же всё стало иначе. Александр Овечкин ведёт сокомандников за собой, как и подобает капитану.

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В последней игре он сделал шесть силовых приёмов и отметился двумя баллами. Команда не осталась в стороне, все четыре звена участвовали в результативных действиях. И это очень здорово. На фоне статистически сильной «Флориды», которая пока показала себя лишь в одной встрече. Впрочем, в четвёртом матче всё равно будет сохраняться интрига.

Если выиграет «Вашингтон», то серия окажется в его руках. При счёте 3-1 играть будет уже легче. А если «Флорида» заберёт своё, тогда всё начнётся с нуля. Для подопечных Питера Лавиолетта это не самый приятный исход. Так что хозяева пойдут снова в бой. Если посмотреть статистику трёх встреч, то вырисовывается некоторая закономерность в серии.

В двух встречах из трёх «Вашингтон» в третьем периоде забрасывает по три шайбы. Оба раза выиграл. К тому же пока команды упорно не хотят проводить низовые встречи. Все три прошли с тоталом больше 5.5 шайбы. Кроме того, в Вашингтоне хозяева имеют три победы кряду над оппонентом, с учётом последней, разумеется. Но это уже что-то.

Не стоит забывать, конечно, что это плей-офф, здесь может всё пойти иначе. «Флориду» сбрасывать со счетов не стоит. Думается, в четвёртом матче борьбы будет ещё больше. И всё-таки «Вашингтон» смотрится предпочтительнее. Сейчас мы бы остановились на ставке «Вашингтон» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы» за 2.16.

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«Вашингтон» отлично провёл первый матч серии на своём льду, да и в очных встречах есть задел перед оппонентом. «Флорида», конечно, побежит сравнивать счёт, но Илья Самсонов показал хорошую игру, впервые отыграв полный матч. Вероятно, снова получит шанс. К тому же в столичной команде все четыре звена работают слаженно, набирают очки. Так что хозяева смотрятся неплохо, сыграем на них.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.16.

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