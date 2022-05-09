«Ливерпуль» — «Реал»: Бензема принесёт Анчелотти победу в Лиге чемпионов?

28 мая в Париже «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале Лиги чемпионов. Все ждали английский финал, но «Королевский клуб» не позволил ему случиться! Что теперь, сможет ли «Реал» вновь победить, будучи андердогом?

Гвардиола заявил, что вся Англия болеет за «Ливерпуль» в чемпионской гонке АПЛ.

Букмекеры считают фаворитом финала «Ливерпуль». Поставить на команду Юргена Клоппа можно за 2.00. Шансы «Реала» оценивают коэффициентом 3.70, а на ничью предлагают 3.80.



Эксперты склоняются к тому, что матч будет результативным. На ТБ 2.5 гола дают коэффициент 1.73, а на ТМ 2.5 – 2.13. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1.65, обратный исход идёт за 2.24.

«Ливерпуль» хорош, но может быть измотан

«Ливерпуль» продолжает безумную гонку за четырьмя трофеями. И до последних выходных всё было здорово. Кубок лиги уже есть, в Кубке Англии и Лиге чемпионов впереди финалы. В чемпионате же отставание от «Манчестер Сити» составляло всего 1 очко… Но тут случилась ничья с «Тоттенхэмом». «Горожане» же своего не упустили, и теперь за 3 тура до конца чемпионата мерсисайдцы отстают уже на 3 балла.



Команда Юргена Клоппа потрясающе играет в 2022 году, и её заслуженно видят фаворитом. Но хватит ли сил? В ближайшие дни мы узнаем, была ли игра с «Тоттенхэмом» лишь первым звоночком или всё-таки это досадная случайность.

«Реал» уповает на ветеранов

Мадридский «Реал» получил куда более комфортный график перед финалом. Команда Карло Анчелотти уже чемпион Испании и может спокойно готовиться к решающему матчу. В жертву уже принесли дерби с «Атлетико». Никаких претензий у болельщиков быть не может – они хотят выиграть эту Лигу чемпионов.

Карло Анчелотти сказал, что готов тренировать «Реал» до 80 лет.

Тем более что «Реал» прошёл в плей-офф самый тяжёлый путь, который только мог быть. «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити» — сложнее сетки не придумать. Везде «сливочные» были андердогами, везде висели на волоске, но в итоге в финале именно они. А концовка ответного полуфинала с «Манчестер Сити» и вовсе войдёт в историю.



Другое дело, что этот «Реал» в первую очередь олицетворяют с ветеранами: Карим Бензема и Лука Модрич уже в их числе. И хватит ли их на все 90 минут высочайшего темпа? Впрочем, этим парням достаточно включиться 1-2 раза, чтобы решить судьбу матча в свою пользу.

На что ставить?

Вообще, «Ливерпуль» не обыгрывал «Реал» в последних пяти матчах, аж с 2009 года. Помним мы и знаменитый финал Лиги чемпионов имени Лориса Кариуса, и победу испанцев в прошлом сезоне в четвертьфинале. Да и столько скальпов уже сняли испанцы в этом сезоне, что хочешь не хочешь, а присмотришься к их победе с учётом овертайма и серии пенальти за 2.55. Кстати, на «Ливерпуль» дают 1.55.



Финалы редко бывают результативными, но, кажется, это как раз тот случай. И те и другие куда лучше выглядят в атаке. Салах и Мане у англичан, Бензема у испанцев – никаких Месси и Роналду не надо. Так что склоняемся к ТБ 2.5 за 1.73 и обе забьют за 1.64.



Кстати, гол Бензема тоже рекомендуем взять. Коэффициент 2.00. Карим забивает практически в каждой игре, а ещё он штатный пенальтист «Реала».



Как бы то ни было, это будет отличное зрелище! А победит пусть сильнейший. Удачных ставок!

Агент Вагнера Лава оценил вероятность возвращения бразильца в Россию.

Дэвид Бекхэм надеется, что Криштиану Роналду останется в «Манчестер Юнайтед».

В «Локомотиве» рассказали о намерении уйти от госфинансирования.

Рассказов объяснил причины появления на матче «Локомотив» — «Рубин».