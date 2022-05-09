«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Стивен Джеррард поможет бывшему клубу исправить ошибку

10 мая состоится перенесённый матч 33-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех бирмингемцев оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Почему «Ливерпуль» ждёт разочарование в матче с «Астон Виллой»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 10 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль» (10.05.2022)

10 мая в английской Премьер-лиге состоится перенесённая встреча 33-го тура. На стадионе «Вилла Парк» померяются силами «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Хозяева располагаются в середине турнирной таблицы и в спокойном темпе доигрывают сезон. А вот гости активно борются с лидирующим «Манчестер Сити» за золотые медали.

Из-за ничьей с «Тоттенхэмом» (1:1) в матче последнего тура АПЛ шансы «Ливерпуля» на чемпионство заметно пошатнулись. Теперь отставание от «горожан» составляет три очка. Впрочем, списывать Юргена Клоппа и его команду со счетов однозначно рано. Ничейная встреча со «шпорами», скорее, случайность.

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Подопечные немецкого специалиста выглядели на порядок лучше противника. Они нанесли почти в три раза больше ударов, с колоссальным перевесом выиграли по владению мячом, владели инициативой всю встречу и должны были одерживать победу. Немного не повезло, подвела реализация, а «шпоры» воспользовались небольшой хитростью.



После матча Юрген Клопп заявил, что ему не нравится стиль игры, который предпочёл использовать «Тоттенхэм». Такой футбол действительно мало у кого вызовет симпатию. Лилово-белые с самого начала сели в глухую оборону и блокировали все удары. Один мяч красные сумели затолкать, но по такой игре на большее было трудно рассчитывать.

Впрочем, это единичный случай. С результативностью у мерсисайдцев очень редко возникают проблемы. Даже «Манчестер Сити», имеющему самую надёжную линию обороны в АПЛ, в последних трёх очных встречах красные забивали не меньше двух голов. Статистика на дистанции тоже будоражит: за 35 матчей в АПЛ наколотили 87 голов. Пропустили лишь 23.



Стоит заметить, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов команда из Ливерпуля творит особые чудеса. За 12 противостояний потерпела лишь одно поражение, также один раз сыграла вничью, а во всех остальных встречах одержала победы. Забила за этот период 30 голов, а пропустила только 13. Таким образом, вышла в финал соревнования, где столкнётся с мадридским «Реалом».



У «Астон Виллы» дела обстоят совсем иначе. Коллектив располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Причём поодаль как от зоны вылета в Чемпионшип, так и от участия в еврокубковых соревнованиях. Соответственно, мотивация играть строго на победу, как у «Ливерпуля», отсутствует.

В последних семи встречах в АПЛ бирмингемцы смогли позволить себе четыре поражения — от «Вест Хэма» (1:2), «Арсенала» (0:1), «Вулверхэмптона» (1:2) и «Тоттенхэма» (0:4). Также добыли ничью с «Лестером» (0:0) и одержали победы над «Норвичем» (2:0) и «Бёрнли» (3:1). Довольно средние результаты, но текущее положение соответствует.

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Клуб в спокойном режиме доигрывает оставшиеся матчи, привыкая к руководству Стивена Джеррарда. Наставник выполнил главную цель — сохранил команду в АПЛ. Теперь вовсю планирует будущее, в которое входит продление контрактов с 36-летним Эшли Янгом и 29-летним Филиппе Коутиньо. Футболисты пригодились клубу.



Последний присоединился к команде из Бирмингема зимой на правах аренды и качественно её усилил. Впрочем, для равной борьбы с «Ливерпулем» этого, разумеется, мало. Красные в трансферное окно не только приобрели новых высокоуровневых футболистов, но и сохранили тех, кто давно выступает за клуб.



За счёт этого мерсисайдцы преуспевают во всех соревнованиях и демонстрируют восхитительную игру. Стоит заметить, что в АПЛ не знают поражений уже 16 матчей кряду. Плюс во всех трёх последних очных встречах одержали победы. Думается, выиграют и в этот раз. Возьмём П2 + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 1.70.

В том, что подопечные Юргена Клоппа забьют не менее двух мячей, сомнений не возникает. В отличной форме пребывают сразу четыре нападающих — Мохамед Салах, Диогу Жота, Садио Мане и Луис Диас. К тому же в споре за титул, возможно, будут играть не последнюю роль дополнительные показатели. Пока что «горожане» в более выигрышном положении. Ждём ответа от красных.

Прогноз и ставки на матч 33-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 10 мая 2022 года

У «Астон Виллы» по большому счёту отсутствует мотивация выкладываться. Принципиально позиция в таблице не изменится. Тем более в последних семи встречах команда терпела много поражений. Стивен Джеррард вовсю строит планы на будущее. У «Ливерпуля» же выше уровень состава и есть мотивация исправиться за ничью с «Тоттенхэмом». История очных встреч тоже на его стороне. Думаем, победит и в этот раз.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал 1.5 мяча за коэффициент 1.70.

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