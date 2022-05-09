Барселона» — «Сельта». Легендарный Яго Аспас испортит Хави финиш

10 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Сельта». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Сельты» оценён экспертами в 7.90. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Хави рассказал об отличиях менталитета «Барселоны» и «Реала».

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Барселона» — «Сельта» 10 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Сельта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Сельта» (10.05.2022)

На 10 мая в испанской Примере запланированы три встречи 36-го тура. В самой поздней из них на легендарном стадионе «Камп Ноу» сразятся «Барселона» и «Сельта». Хозяева располагаются на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги и мотивированы тем, что на хвосте сидит «Севилья». Отрыв от конкурента составляет четыре очка.

В случае победы сине-гранатовые увеличат собственные шансы на получение сохранения текущей позиции. О золоте мечтать не приходится, ведь «Реал» досрочно стал чемпионом. Впрочем, имеющейся мотивации каталонцам хватает, чтобы не опускать руки. За последние 12 матчей в Ла Лиге они потерпели лишь два поражения — от «Кадиса» (0:1) и «Райо Вальекано» (0:1).

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В остальных встречах одержали победы, порадовав результативностью. В чём же причина неудачно сложившихся матчей с «Кадисом» и «Райо Вальекано»? Поражения напрямую связаны с вылетом «Барселоны» из Лиги Европы. На стадии 1/4 финала соревнования обидно уступила по сумме двух матчей «Айнтрахту» (3:4).



А вот провал на евроарене был вызван отчасти травмой Жерара Пике. Перед Хави по сию пору стоит важный кадровый вопрос. Его подопечным теперь сильно не хватает надёжности в обороне, ведь других опытных защитников попросту нет. Даже великолепная игра Марка-Андре тер Штегена и его сменщика — Нето — не спасает от пропущенных мячей.

Благо у сине-гранатовых полный порядок в атакующей сфере. Благодаря усилениям в зимнее трансферное окно тремя нападающими из АПЛ и грамотному руководству Хави каталонцы являются вторым самым результативным коллективом в первенстве. На первом месте, разумеется, располагается «Реал», где феерит Карим Бензема.



«Сельта» же занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги и имеет, на первый взгляд, меньше мотивации играть в полную силу. За последние семь встреч она одержала лишь две победы — над крепким «Атлетиком» из Бильбао (2:0) и располагающимся в зоне вылета «Алавесом» (4:0). Также сыграла вничью с «Бетисом» (0:0) и «Гранадой» (1:1).

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В остальных встречах потерпела поражения. Сначала уступила «Реалу» (1:2), затем — «Эспаньолу» (0:1) и «Хетафе» (0:2). Наиболее интересно противостояние со «сливочными», где клуб из города Виго показал себя во всей красе. Местами смотрелся на порядок интереснее оппонента и даже имел шансы зацепиться за ничью.



Судейство хорошим назвать трудно, но это уже другой вопрос. Важно другое — на матчи с крепкими оппонентами Эдуардо Коудет умеет настраивать своих подопечных. Об этом свидетельствуют и последние две очные игры с «Барселоной», где «небесные» добыли победу (2:1) и ничью (3:3).



В обоих противостояниях восхитил индивидуальным мастерством Яго Аспас. Несмотря на возраст, нападающий продолжает демонстрировать высочайший уровень игры и удивлять результативностью. В текущем розыгрыше нападающий принял участие в 34 встречах, отметился 16 голами и четырьмя голевыми передачами.

На «Камп Ноу» у сине-гранатовых больше шансов на успех, но списывать «кельтов» со счетов, на наш взгляд, не стоит. За 35 матчей в текущем розыгрыше Ла Лиги они забили 41 мяч, что, по их меркам, очень неплохо. Учитывая и то, что Жерар Пике выбыл до конца сезона из-за повреждения, наилучшим вариантом для ставки выглядит «обе забьют» за коэффициент 1.74.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Сельта» 10 мая 2022 года

Из-за травмы важного игрока «Барселона» лишена надёжности в обороне. Равноценной замены выбывшему футболисту Хави найти пока не может. Молодые защитники регулярно допускают ошибки, за что приходится отдуваться нападению. К счастью для болельщиков, проблем атакующего характера у команды нет. Равно как и у «Сельты», которая умеет настроиться на встречи с сильными соперниками. В последних двух очных матчах она дала мощный отпор и забила много. В этот раз наверняка будет нечто похожее. Проверим голы с обеих сторон.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.74.

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